Szakértői hálózat az energetikai okosmegoldásokért

Szakmai közösséget épít a Schneider Electric: elrajtolt az EcoXpert program

Címkék: automatizálás energiafogyasztás energiagazdálkodás energiamenedzsment energiaracionalizálás fenntarthatóság Schneider Electric

2022. május 12-én a tavasz egyik legexkluzívabb szakmai összejövetelére került sor a Haris Parkban, ahol a Schneider Electric a partnereivel közösen ünnepelte meg az elmúlt évek szakmai sikereit. A szakmai program és a gálaest egyben az áprilisban elindult EcoXpert program egyik fontos állomásának is bizonyult.

Veres Zsolt, a Schneider Electric vezérigazgatója

„A szakmai és az üzleti sikerek terén is jól teljesítettünk az elmúlt évben, amik közül itt és most elsősorban a szakmai rész az érdekes. Jobbak és hatékonyabbak lettünk vállalatszinten, ezenkívül a számunkra fontos trendeket – úgymint a digitalizálás vagy éppen az energiamenedzsment – nemcsak követni tudjuk, hanem a változások élére álltunk. A globálisan kigondolt innovációkat ugyanis nagyon jól tudjuk átültetni a helyi gyakorlatokba – jelentette ki Veres Zsolt, a Schneider Electric Zrt. országigazgatója. – Nem most kezdtünk el azon gondolkozni, hogy a Föld egyre nagyobb energiaigényét hogyan tudjuk egyre költséghatékonyabban és fenntarthatóbban kielégíteni. Az idei év aktuálpolitikai történései azonban mindenki számára világossá tették, hogy az energiamennyiség véges, és ebből kifolyólag versenyelőnyt, vagy éppen -hátrányt okozó tényező. Nem csoda, hogy az energiaelosztás mellett ma már az energiahatékonyság is ugyanolyan fontos kérdéssé vált szakmai körökben. Több száz hazai partnerünk van, és kereskedelmi szempontból az indirekt csatorna az egyik legfontosabb elemünk. A mai partnertalálkozót is az indirekt csatorna szereplőinek szenteltük. Elsősorban azokat hívtuk meg, akik a különféle projektek kivitelezésében segítenek nekünk – berendezésgyártók, fővállalkozók, tervezőcégek –, vagy akár önállóan is tudnak működni.”

Kell egy csapat

Új szakmai közösség kialakítását kezdte meg idén tavasszal a Schneider Electric Magyarországon. Az EcoXpert program az energiaelosztásban új szintet jelentő digitális megoldások széles körű elterjedése előtt nyitja meg az utat azáltal, hogy a programban részt vevő villamosberendezés-gyártó és villamossági kivitelező vállalkozások új kompetenciákra tesznek szert – nem utolsósorban az energiaelosztás digitalizációja terén.

„Az áprilisban elindított EcoXpert szakmai program mögött az a felismerés húzódik meg, hogy egyre nagyobb az igény az okosmegoldások iránt, és az energiarendszerek komplexitása is növekszik – tette hozzá Veres Zsolt. – A program nem öncélú: a benne részt vevő cégek olyan képzést és tudást kapnak, ami később nekik, és ami talán még fontosabb, az ügyfeleknek is gyümölcsöző lesz. A tudás jelentősége pedig egyre inkább felértékelődik, ahogy állandóvá vált a szakemberhiány Magyarországon.”

Az EcoXpert minősítést megszerző cégek szakemberei a projektek során a berendezések elkészítése és telepítése mellett a Schneider Electric által fejlesztett nyílt, felhőalapú IoT-platform, az EcoStruxure okosmegoldásainak telepítését, üzembe helyezését, programozását és karbantartását is képesek lesznek elvégezni

A minősítést megszerző cégek szakemberei a projektek során a berendezések elkészítése és telepítése mellett a Schneider Electric által fejlesztett nyílt, felhőalapú IoT-platform, az EcoStruxure okosmegoldásainak telepítését, üzembe helyezését, programozását és karbantartását is képesek lesznek elvégezni. Mivel jelentősen bővül az ilyen jellegű szaktudással rendelkező vállalkozások köre, ez lehetőséget kínál arra, hogy a jövőben az intelligens energiaelosztási megoldásokat kereső ipari termelővállalkozások, épületüzemeltetők, élelmiszeripari, gyógyszeripari cégek oldaláról mutatkozó nagyobb igényeket is kiszolgálják a hazai szakemberek.

Az április elején rajtoló program keretében az induláskor két képzés, valamint minősítés lesz elérhető. Az EcoXpert Digital Panel minősítést elnyerő vállalkozások képesek lesznek hatékonyan tesztelni, üzembe helyezni Ethernet-kész elosztóberendezéseket és kapcsolószekrényeket, amelyekben hálózathoz csatlakoztatott, digitális eszközöket is elhelyezhetnek a megbízó igényeinek megfelelően. Az EcoXpert LV Panel minősítést megszerző cégek pedig jellemzően a nagy ipari termelővállalatoknál használt, a Schneider Electric által gyártott PrismaSet 6300 berendezések szereléséhez, üzembe helyezéséhez szükséges tudást kapják meg.

„Az EcoXpert szakmai program keretében megszerezhető két minősítést nem külön fokozatnak, hanem külön programnak minősíteném. Ugyanazok a partnerek akár mindkét minősítésre is pályázhatnak – mondta Povázson Edina, a Schneider Electric EcoXpert programjának szakértője. – Az EcoXpert LV Panel minősítés alapvetően a szekrénygyártásról szól, és csak azok a partnerek szerelhetnek 4 000 A névleges áramértéket meghaladó kapcsolószekrényt (egészen 6 300 A-ig), akik rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Ehhez olyan géppark és olyan szaktudás szükséges, amelyek képesek is a 6 300 A-ig tartó szekrények hardveres és szoftveres kialakítására. Az EcoXpert Digital Panel minősítés ezzel szemben a digitalizálásra összpontosít. Legalább egy olyan szakemberrel kell rendelkeznie az erre a minősítésre pályázó cégnek, aki akár önállóan is képes egy teljes rendszert kidolgozni és kivitelezni. Mivel digitalizálásról beszélünk, itt megalapozott IT-szaktudásra is szükség van – például a Digital Logbook szoftverünk mélyreható ismeretére, amivel később ő vagy az arra jogosultak kapcsolatot tudnak teremteni az elkészült elektromos rendszerrel és az abban elhelyezett készülékekkel.”

Mindkét minősítés elnyeréséhez tanfolyamon vesznek részt a programhoz csatlakozó társaságok szakemberei, melynek során a Schneider Electric munkatársai az adott cég telephelyén, szemléltető berendezések segítségével gyakorlati oktatást is tartanak. Annak érdekében, hogy a minősítést megszerző vállalkozások a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást tudják kínálni, az első éles projekt során a Schneider Electric szakemberei is segítik a partnerek munkatársait a szerelésben. A programban részt vevő vállalkozások megjelennek a Schneider Electric partnerkeresőjében, folyamatos marketingtámogatást kapnak, és extra kedvezményekhez is hozzájuthatnak.

„Az EcoXpert Digital Panel négy, míg az EcoXpert LV Panel nyolc hazai partnerrel indult. Az első körben azoknak a partnereinknek ajánlottuk fel a minősítés megszerzését, akik önállóan elkezdték használni a Digital Logbook szoftvert – magyarázta Povázson Edina. – Az EcoXpert Digital Panel minősítést minél szélesebb körben szeretnénk kiterjeszteni, az EcoXpert LV Panel program célközönsége ezzel szemben jóval szűkebb, hiszen komoly feltétele van annak, hogy valaki 6 300 A névleges áramértéket elérő szekrényeket szerelhessen. Konkrét számszerű célt nem tűztünk ki magunk elé, de azt szeretnénk, hogy a minősített partnereink köre az egész országot lefedje. A tervek szerint a jelenleg elérhető két minősítés mellé az év végéig további két minősítés csatlakozik, a későbbiekben pedig a globálisan futó EcoXpert program további elemei jelennek majd meg Magyarországon is.”

Molnár László