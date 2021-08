Svájc nem csak a focipályán művelt csodát júniusban

120 érdeklődőt vonzott a GF Machining Solutions júniusi házi kiállítása

Címkék: AgieCharmilles forgácsolás GF Machining Solutions Házi Kiállítás Seco Tools szikraforgácsolás szikraforgácsoló

A GF Machining Solutions 2019-ben alapította meg hazai márkaképviseletét, de – nem utolsósorban a járványhelyzetnek köszönhetően – egészen június 21-ig kellett várni arra, hogy a svájci gépcsodák egy házi kiállítás keretein belül is megtekinthetők legyenek. Az eredmény pedig igazolta, hogy megérte várni a rendezvényre.

Méltó helyre költöztek a svájci innovációk

A márkaképviselet június 21-i ünnepélyes megnyitójának díszvendége Jean-Francois Paroz, Svájc magyarországi nagykövete volt, aki beszédében üdvözölte, hogy újabb svájci cég nyitott képviseletet hazánkban, és kiemelte a svájci innováció és kutatás-fejlesztés jelentőségét, ami a GF szerszámgépek sikerét is megalapozta. A nagykövet kihangsúlyozta, hogy a hazai kis- és középvállalatok körében egyre inkább teret hódítanak a magas műszaki színvonalat képviselő gépek, melyek segítik a versenyképesség megtartását a nyugati és ázsiai versenytársakkal szemben. Nem titkolt cél, hogy a nagyvállalatok mellett a GF a kkv-szektorban erősítené a jelenlétét, amit az elérhető pályázati források, valamint a GF és a DDL közt létrejött vendorfinanszírozási együttműködés is elősegít.

„Egyértelműen pozitív mérleggel zártuk a házi kiállítást. A szervezést májusban kezdtük meg, a rendezvényekre vonatkozó korlátozások enyhítésének bejelentésekor – jelentette ki Szabó Gábor, a GF Machining Solutions hazai vezetője. – A két és fél nap alatt több mint 50 cégtől közel 120 látogatót fogadhattunk, ami nem kis részben annak köszönhető, hogy az ügyfelek ki voltak éhezve a személyes találkozásokra. Hiányolták a személyes kontaktust, hiszen egy szerszámgép kiválasztását ahhoz hasonlíthatjuk, mint amikor autót vásárolunk. Szeretnénk kipróbálni, megtapintani és megismerni, hogy milyen teljesítményre képes. Akik nem jöttek el, azok sem a járványhelyzetre, hanem a sok megrendelésre hivatkoztak – ami sok szempontból szintén kedvező hír a számunkra is.”

AgieCharmilles CUT P 350 Pro – forradalmasítja a huzalos szikraforgácsolást

Átfogó gépkínálat

A bemutatott berendezések között a legújabb fejlesztéseket is megismerhették a házi kiállításra kilátogatók. A szikraforgácsoló gépek története közel 70 éves múltra tekint vissza Svájcban. A Charmilles és az Agie a legelsők között volt a szikraforgácsoló berendezések fejlesztésében és gyártásában az ötvenes évek elejétől kezdve. A tradíció most Budapesten folytatódott: bemutatkozott a legújabb fejlesztésű SPARK TRACK huzalos szikraforgácsoló berendezés, amely nem is hagyta hidegen a technológia iránt érdeklődőket, a legnagyobb figyelmet mégis a precíziós alkatrészek esztétikai és funkcionális felületalakítására kifejlesztett Laser P 400 gép váltotta ki. A lézeres felülettextúrázás elterjedése és térhódítása ugyanis hazánkban is csak idő – a szakértői várakozások szerint rövid idő – kérdése. A másik fő látványosság pedig az additív gyártás volt, mert bár 3D nyomtatót most nem állítottak ki, 3D nyomtatott alkatrészt annál többet. De amikor például a MIKRON MILL P 800 U öttengelyes gépen végezek marási feladatokat, akkor a teremben mindenki a gép köré gyűlt, ezért elmondható, hogy minden kiállított technológia megkapta az őt illető figyelmet. A házi kiállítást számos előadás gazdagította a vállalat svájci szakembereinek részvételével.

Folytatása következik

„2019 óta megduplázódott a létszámunk, és további bővülést tervezünk. 2022 végére szeretnénk egy 20-25 fős csapattal rendelkezni, és ezzel az egyik legnagyobb hazai szerszámgép-kereskedő és szervizszolgáltató vállalattá válni. Ehhez az irodai háttértámogató kollégákon kívül fontos a megfelelő létszámú, jól képzett szerviztechnikus a leggyorsabb reakcióidő elérése érdekében. A szikraforgácsolók tekintetében jelenleg is piacvezetők vagyunk, de a jövőben több figyelmet fordítunk majd a marógépekre és az új technológiákra (lézeres textúrázás, 3D nyomtatás), mert egyre több megkeresést kapunk ezeken a területeken – tette hozzá Szabó Gábor. – Idén még mindenféleképpen szeretnénk házi kiállítást tartani, a tervek szerint nem is egyet. Az EMO kiállításra semmiképpen sem szeretnénk rászervezni, ezért szeptemberben vagy október végében gondolkozunk, és ha nem lesz semmi akadálya, akkor novemberben vagy decemberben még egy házi kiállítással várnánk az ügyfeleinket.”

Molnár László