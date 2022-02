Sóskúton indult a fémipar rendezvényszezonja

A 2021 decemberi házi kiállításhoz képest februárra három új berendezéssel is gazdagodott a Mazak hazai bemutatóterme

Címkék: automatizálás forgácsolás Házi Kiállítás ipari robot kollaboratív robot robot robotika Yamazaki Mazak

2022. február 22-24. között egy háromnapos rendezvénnyel nyitotta meg a Mazak a fémmegmunkálás idei rendezvénysorozatát. A bemutatóteremben az 5 tengelyes, illetve függőleges és vízszintes megmunkálóközpontokon kívül a fiber lézeres lemezmegmunkálás is helyet kapott, számos automatizálási megoldással körítve. A gépbemutatókat most is demómegmunkálások és egyéni konzultációk színesítették.

„Idén ez a legelső házi kiállításunk és ennek tiszteletére teljesen megtöltöttük gépekkel a csarnokot. Decemberhez képest a QTE-200 SG esztergát állítottuk be a bemutatóteremben, amit egy kollaboratív Ez Loader 10 robotrendszer szolgál ki. Az Ez Loader 10 egy hosszú karkinyúlású robotkar 1 200 mm maximális eléréssel, amely 5 kg súlyú munkadarabok mozgatására képes – jelentette ki Török László, a Yamazaki Mazak a közép-kelet-európai régióért felelős vezetője. – Az automatizálási cella a Mazak és a FANUC közötti szoros együttműködés eredménye. A cella egy FANUC kollaboratív robotból, egy bevált kamerarendszerből, Mazak szoftverből, táblagép terminálból és egy hordozható rögzítőállványból áll. A cella fontos tulajdonsága, hogy a gépkezelő biztonságának garantálásához nincs szükség drága védelmi rendszerekre, ami rendkívül költséghatékonnyá teszi a robotcellát.”

A QTE-200 SG esztergát egy kollaboratív Ez Loader 10 robotrendszer szolgálta ki

Decemberhez képest újdonságnak számított még az INTEGREX i-250H ST többfunkciós 5-tengelyes maró-eszterga is, amit egy TA-35/270 robotrendszer szolgált ki. A leglátványosabb újdonság talán a kompakt szimultán 5 tengelyes VARIAXIS i-300 AWC megmunkálóközpont volt automatikus munkadarab cserélővel. Az automatikus munkadarab cserélő (AWC) és a bővíthető, nagy kapacitású szerszámtár lehetővé teszi a sokféle munkadarab kisszériás megmunkálásának rugalmas végrehajtását, ami főként a repülőgépiparban és az egészségügyi iparágakban ideális. A gépet már a Mazak új generációs Smooth Ai vezérlésével szerelték fel, amely mesterséges intelligencia révén optimalizálja a forgácsolási beállításokat, felügyelve az orsó vibrációt és adaptívan hozzáigazítva a vágási technológiát (előtolást és sebességeket) a vibráció kiküszöbölésére.

Az INTEGREX i-250H ST többfunkciós 5-tengelyes maró-esztergaegy TA-35/270 robotrendszerrel

A robotika és a digitalizálás mindig az érdeklődés középpontjában áll, de a következő években a gépvásárlások nagyobb része sem lesz már elképzelhető ezek nélkül. Most már idehaza sem a bérköltség mutatja az automatizálás hasznát, mert úgy még mindig relatíve hosszú megtérülési időszakok jönnek ki. Már a munkaerő hiányával és a vállalkozás létének biztonságával kell számolni és ha így gondolkozunk, akkor azok nyernek, akik minél előbb megbarátkoznak az automatizálási megoldásokkal.

Szimultán 5 tengelyes VARIAXIS i-300 AWC megmunkálóközpont automatikus munkadarab cserélővel

„Jócskán benne járunk az évben, de most talán még nehezebb megjósolni, hogy milyen év lesz 2022, mint amilyen decemberben volt – mondta Török László. – A gépbeszerzési pályáztok kimenetele idén is meghatározó lesz, de az iparban lezajló hatalmas változások akkor is generálnak új igényeket, ha a régi technológia amúgy még működőképes lenne. Az új termékek, új eljárások, a munkaerőhiány és a költségnyomás folyamatosan terelik a fejlesztések irányába.”

A szakmai partnerek véleményei

Gyönyörű Attila, az Enterprise Group CAM termékvonalának vezetője

A koronavírus járvány előtt már többször részt vettünk a Mazak házi kiállításokon, de az elmúlt két évben rendezetlenné vált a világ és mi is kevesebbet találkozhattunk az ügyfelekkel. elősorban a technologizálásban és a programozásban segítettük a bemutatókat. A Mazak lemezmegmunkáló rendszere a Hexagonra épül, ezért ezen a téren is igyekszünk erősíteni a kapcsolatainkat. A Siemens PLM-megoldásokból a rendezvény jellegéhez igazodva a CAM-rendszereket illetve a csoportmunka támogatást lehető tevő Teamcenter szoftvert mutattuk be.

Szabó János, a Zoller Austria GmbH szerviz- és alkalmazástechnikusa

A smile 400 szerszámbeállító és -bemérő berendezés már 2016 óta itt van a Mazak bemutatótermében, tehát már időszerű a lecserélése, de a rajta futó pilot 4.0 szoftver a legfrissebbnek mondható. A gép által mért összes szerszámadat a szerverre kerül és ott történik a kiértékelés is. Pontos minőség-ellenőrzés nélkül nincs stabil beszállítói kapcsolat, ennek megfelelően ezen a rendezvényen is több érdeklődést kaptunk a mérőrendszereinket illetően.

Sebők Róbert az Arkance Systems HU Kft. CAD üzletág igazgatója

A tavaly decemberi házi kiállítás nagyon jó eredményekkel zárult, ezért örömmel vettük a lehetőséget, hogy 2022 első szakmai rendezvényén is részt vehetünk. A megjelent vendégek érdeklődési köréhez igazodva a hyperMILL CAM-rendszer bemutatására fektettük a fő hangsúlyt, de igyekszünk azt is tudatosítani, hogy 2019 óta az Arkance vállalatcsoporthoz tartozunk. A CV5-500 5 tengelyes megmunkálóközponton végzett demo megmunkáláshoz készítettük el a programozást. Sok olyan céggel találkoztunk, ahol egyedi gyártás történik, az én meglátásom szerint most kevesebben látogattak ki a tömeggyártás világából.

Molnár László