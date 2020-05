Semmi sem bénít úgy, mint a választék

A robotikára vonatkozó igény szerencsére már idehaza sem nagyvállalati privilégium, hanem már a kkv-k világában is megjelent

A címben szereplő Mark Lawrence-idézeten kívül empirikus bizonyítékok is szólnak amellett, hogy ha túl sok választási lehetőségünk van, akkor sokkal nehezebb meghozni a döntést. Egy kísérletben például kimutatták, hogy ha egy befektetési tanácsadó 50 befektetési lehetőséget ajánlott az ügyfelének, az kisebb valószínűséggel eredményezett üzletkötést, mintha csak 5 lehetőséget kínált volna fel. 5 lehetőségből ugyanis még képesek vagyunk, de 50 opcióból már nem akarunk választani. Ha mégis sikerül döntést hoznunk, kevésbé leszünk elégedettek, mintha kevesebb választási lehetőségünk lett volna. Ha az emberi psziché a beruházási döntések esetében is így működik (és miért ne működne így?), akkor az automatizálási rendszerek kiválasztásához egy olyan szakértő közreműködése szükséges, amely azonnal csak az 5 releváns opciót dobja fel. A robotok kiválasztási szempontjairól Szilágyi Szabolcs, a KUKA Hungária Kft. ügyfélmenedzsere beszélt a TechMonitornak.

Milyen alkalmazásokra, feladatokra keresik ma idehaza a legtöbb robotot?

Tapasztalataink szerint jelenleg Magyarországon gépkiszolgálási feladatokra vásárolják a legtöbb robotot, ezek ugyanis többnyire olyan repetitív feladatok, amiket egy robot már kiválóan el tud végezni. Ezáltal lehetőség van átképezni a felszabaduló munkaerőt olyan feladatok elvégzésére, amelyet manapság a robotika nem tesz lehetővé. Ezek lehetnek magasabb szintű munkafolyamatok, vagy döntést igénylő folyamatok, amelyek ma még nem automatizálhatók. A második helyre minden bizonnyal a mozgatási és összeszerelési (handling&assembly) feladatokat állítanánk. Itt főleg az elektronikai ipar támaszt erős keresletet, hiszen az iparágban megszokott nagy darabszámok miatt az automatizálás gazdaságilag is könnyen indokolható. Emellett az autóiparból és az autóipari beszállítók részéről is jelentős az igény az ilyen típusú feladatok automatizálására. A dobogó harmadik helyére tenném a ponthegesztést, hiszen ezen a téren az autóipari gyártás biztosítja a nagy darabszámokat. A robotok térhódítását ezen a területen elősegíti az a tény is, hogy a ponthegesztés az emberek által egy meglehetősen nehezen elvégezhető feladatnak számít. Ezek mellett azonban tipikus robotalkalmazásnak számít még a palettázás is, amit mindenképpen meg kell említenünk, hiszen a legyártott termékeket minden esetben csomagolni és szállításra kész állapotba kell hozni. A palettázás könnyen sztenderdizálható, emiatt számos versenyképes megoldás érhető el a piacon.

Van még egy terület, ami hatalmas növekedési és fejlesztési potenciállal rendelkezik, mégpedig az orvosi robotika. A 2017-ben bemutatott könnyűszerkezetes KUKA LBR Med robotunk az első olyan robot, ami világszerte érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik gyógyászati termékbe való integrációhoz. A robotot számos területen – diagnosztika, rehabilitáció, esztétikai sebészet, vagy a műtőben végzett orvosi beavatkozás – alkalmazzák sikerrel.

Külföldön számos példa bizonyítja, hogy a robotikának az agráriumban is helye van. Idehaza nem futott még be hozzátok ilyen megkeresés?

A robotok mezőgazdasági alkalmazása nem példa nélküli, számos megoldást fejlesztettek már ki rá, de azt érdemes tudni, hogy az agráriumban meglehetősen ritkának számítanak a repetitív feladatok. Másrészt egy-egy mezőgazdasági termék hozzáadott értéke relatíve alacsonynak mondható egy elektronikai vagy autóipari összeszerelési folyamatban szereplő alkatrész értékéhez képest. Ez kihat a gazdaságossági számításokra is, így nem csoda, hogy a mezőgazdaságban még jóval kevésbé hódított teret a robotika, de várjuk az innen érkező kihívásokat is.

Meg lehet határozni egy cégméretet, ami felett tipikus a folyamatok automatizálása?

Véleményünk szerint a cégméret és -profil nem határolja be, hogy az adott vállalkozás milyen alkalmazásra használhat gazdaságosan robotot; az sokkal inkább függ a munkafolyamatok felülvizsgálatának eredményétől. Elképzelhető, hogy pár fős cég esetében indokoltabb a robotizálás, mint egy nagyvállalatnál, például mert ez utóbbinak annyira specifikus a terméke és a gyártási folyamata, hogy azt rendkívül komplex feladat lenne robotokkal elvégezni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az automatizálás a legtöbb esetben csak akkor indokolt, ha gazdaságossági érvekkel is alá tudjuk támasztani. Egy beruházási döntésnél a likviditásra, a termelékenység növelésére, a piaci pozíció javítására és a fenntartható fejlődésre kell elsősorban tekintettel lenni.

Hol tart most a magyar ipar automatizálása?

Magyarországon 6-8 évvel ezelőtt indult el egy nagyobb automatizálási hullám, ami a nagyobb cégek gyártási folyamatainak részleges automatizálásával kezdődött. Az elmúlt 4-5 évben azonban – az uniós támogatásoknak is köszönhetően – már a kkv-k számára is elérhetővé vált a robotika, és az érdeklődés is folyamatos a részükről. Egyre több a vállalkozó kedvű cégtulajdonos, akik már hosszabb távlatokban gondolkoznak. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a szakképzett munkaerő hiánya már minden régióban minden szektort utolért.

Mire kell figyelni ügyféloldalról a robotok kiválasztásakor?

Itt mindenféleképpen érdemes megkülönböztetni az automatizálás világába újonnan belépő ügyfeleket és azokat a partnereinket, akik már komoly tapasztattal rendelkeznek ezen a területen. Minden beruházási projekt egy beszélgetéssel kezdődik, aminek során igyekszünk megismerni a termékeik minőségét és jellegét, megérteni az adott cég munkafolyamatait és az azzal járó problémáit és nehézségeit, valamint a robotokkal kapcsolatos elvárásaikat, hiszen ezek ismerete nélkül nem lehetséges a legjobb megoldás kidolgozása, valamint a legmegfelelőbb partnerek bevonása egy-egy munkafolyamat fejlesztésébe. A gyártás gördülékenységét egy folyamatközi időveszteség, vagy bármely más gyengeség akadályozhatja, és a mi feladtunk nem pusztán egy robottípus, hanem egy teljes megoldás kidolgozása és megvalósítása üzleti és technológiai partnereink bevonásával. A robotikában jártas ügyfelek részéről a megkeresés többnyire már konkrét robotkarra érkezik, ebben az esetben igyekszünk technológiai csomagokat ajánlani a robotkarok mellé, amivel még inkább támogatni tudjuk az automatizálási projekt sikeres végrehajtását.

Mindkét esetben fontos, hogy az ügyfél végső soron nem egy adott robotcellát és benne egy adott robotot akar, hanem egy rugalmas és nyitott automatizálási megoldást keres, amivel reagálhat a későbbi piaci változásokra is. Így olyan rendszert igyekszünk kialakítani, amelyik termékváltás esetén kisebb változtatásokkal átalakítható, és ezzel elkerülhető az újabb költséges beruházás. Egy adott feladat elvégezhető célgépekkel, manipulátorokkal vagy SCARA robotokkal, de a többség egy berendezést nem egy-két évre vásárol meg. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a legtöbb esetben a hattengelyes robotok jelentik a legjobb megoldást, mert egy új tesztállomással és megfogóval azonnal alkalmassá tehetők a gyártásban bekövetezett változások további kiszolgálására.

A hattengelyes ipari robotok ennek megfelelően a legelterjedtebb robottípusnak számítnak, az autóipari beszállítók körében messze a legkeresettebbek, hiszen hegesztésre és összeszerelésre éppúgy alkalmasak, mint a gépkiszolgálásra. Idetartozik a 21. század vívmánya, a kollaboratív robottípus is, ami iránt a jelenleg is erős kereslet folyamatosan növekszik, nem utolsósorban a típus könnyű telepíthetősége miatt. A robotika iránt valóban érdeklődő ügyfelek pedig már a mobil platformok iránt is komoly érdeklődést mutatnak, hiszen ezekkel teljesen új folyamatok is automatizálhatóvá váltak a gyártáson belül. A KUKA az egyik legszélesebb portfólióval rendelkezik az említett robottípusok terén. A KUKA kollaboratív robotja, az LBR iiwa 2013-ban elsőként mutatkozott be a piacon, a mobil robotokat pedig egyenesen a budapesti K+F központunkban fejlesztjük. Rendelkezünk lineáris pályákon mozgó gépkiszolgáló robotokkal, és a SCARA, valamint a deltarobotok terén is előremutató fejlesztéseket végzünk a változó piaci igényekhez igazítva, amely eddig ezeknél a típusoknál nem volt jellemző, de a KUKA most ezt is elhozza partnereink számára, tehát ez a két típus is megjelenik hamarosan a KUKA kínálatában. A 2020-as év legnagyobb dobása mégis az új vezérlőszekrényünk bevezetése lesz. A KRC4 vezérlőszekrényeket a KRC5 váltja majd fel, de erről nyáron tudunk majd részletesebben beszélni.

Milyen új alkalmazási területekre tervez betörni a robotika?

Új alkalmazási körökkel mi ritkán találkozunk, de érdemes megemlíteni, sőt kiemelni a mobil robotika területét. A mobilitás az ipar 4.0 koncepció fontos hajtóereje. A statikus gyártóállomások jelentősége csökken, ezért a KUKA az intelligens mobil egységekben hisz, amelyek tökéletesen együttműködnek a többi gyártóberendezéssel, és önállóan képesek megtalálni a munkavégzés helyét. Mi magunk is sok olyan problémával szembesülünk, amik jóval nagyobb mobilitást és rugalmasságot követelnek a gépgyártóktól. A Budapesten fejlesztett mobil platformok (KMP) képezik majd a jövő gyáraiban végzett intralogisztika alapját. Ez nem azt jelenti, hogy a gyáraknak a jövőben már csak mobil robotokra lesz szükségük, de számos alkalmazás van, amire öt évvel ezelőtt senki sem tudott volna megoldást adni, míg ma a mobil robotokkal már ezek is elvégezhetők. Mint minden új technológiának, a mobil robotikának is megvannak a gyerekbetegségei. Azt tapasztaljuk, hogy az ügyfeleknek meg kell tanulniuk a mobil robotokat adaptálni a saját gyártási rendszerükhöz. A gépek valódi potenciálja csak ekkor válik igazán kiaknázhatóvá.

Van még mit emelni a sebességen vagy a teherbíráson, vagy most már egyértelműen a rugalmasság, az intelligencia és a szoftver került előtérbe?

A robotok sebessége és teherbírása manapság már sztenderdizált területnek számít. Ezek a robotmechanika jellemzői, amiben továbbra is vannak fejlesztések – ez tapasztalható a KR60-3 utódjának szánt KR IONTEC esetében is, ami már egy gyorsabb, vékonyabb és nagyobb munkaterű robot az előző generációhoz képest –, de nagyobb előrelépések most már a rugalmasság, az intelligencia és a szoftvermegoldások terén várhatók. Itt a cél az ügyfelek hatékonyságának és naprakészségének javítása. A KUKA is ezért fejlesztett ki különböző felhőalapú diagnosztikai szoftvereket, mint a KUKA Connect, emellett programozás terén is igyekszik az intuitív és könnyebb programozási megoldásokat előtérbe helyezni, szolgáltatásaink között már megtalálható a VR-alapú szimuláció, vagy éppen az egyik legújabb ready2_pilot vezérlőcsomagunk, aminek segítségével a robotok betanítása és irányítása gyerekjátékká válik. Elvárásnak számít, hogy egy komoly gyár ne gyártson selejtet, így mi is olyan termékeket kínálunk, amikkel a gyártási rendellenességek már a kezdet kezdetén észlelhetők és orvosolhatók. A folyamatok optimalizálására vonatkozó igény szerencsére már idehaza sem nagyvállalati privilégium, hanem már a kkv-k világában is megjelent. A trendet a koronavírus-járvány után bekövetkező gazdasági visszaesés sem töri majd meg. Lássunk tisztán: fogyasztói társadalomban élünk, tömegtermékeket kell minél gyorsabban és költséghatékonyabban legyártani, ez pedig nehezen képzelhető el automatizálás nélkül. A fenntarthatóság és a piacképesség nem múló követelmények, hanem a kapitalizmus több száz év alatt kiforrott működési szabályai.

Molnár László