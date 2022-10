Robottal, vagy nélküle? Nem kérdés többé

Az Autorel Kft. által képviselt szlovén VIRS ismét nyílt napokon mutatta be a robothegesztés és automata gyártóberendezések innovációit

Címkék: automatizálás Autorel Autorel Kft. Csaba Metál Zrt. hegesztés hegesztéstechnika hegesztőrobot ipari robot nyílt nap OBO Betterman robot robotika

A 2022. október 6-án a szlovén határ túlsó oldalán fekvő Lendvára utazó 21 magyar szakember egyvalamiben biztosan egyetértett. A megnövekedett minőségi elvárások és a szakemberhiány következtében hegesztőrobotok nélkül ma már gyakorlatilag ellehetetlenülne a gyártás. A robothegesztésre fókuszáló szlovén VIRS rendszerintegrátor egy kézből szállítja ehhez a megoldásokat.

A magyar határtól 4 kilométeres távolságban elhelyezkedő Lendva a szlovéniai magyarok központi településének számít. A község gazdasági hagyományai és lehetőségei elsősorban a szlovén–magyar–horvát hármashatár földrajzi közelségéből erednek, ami a feldolgozóiparnak is lendületet adott. A VIRS dolgozói közül is sokan rendelkeznek magyar gyökerekkel, ennek is köszönhető, hogy 2017-ben Magyarországon nyílt meg a cég első képviselete – a fémiparban 20 éves tapasztalttal rendelkező Autorel Kft.-vel összefogva.

A határ mentén található telephely lehetővé teszi, hogy minden érdeklődő személyesen látogasson el a gyártócsarnokba, amivel a nyílt napon 21 magyar ügyfél élt. „Az utolsó nyílt napjainkra három évvel ezelőtt került sor, a koronavírus járvány tehát hosszabb időre megakasztotta a személyes találkozások lehetőségét, bár a tavasszal megrendezett szakmai kiállítások már a járvány előtti időket idézték. Szlovénián kívül Horvátországból, Szerbiából, Ausztriából és természetesen Magyarországról érkeztek ügyfeleink – jelentette ki Renato Pahor, VIRS d.o.o. ügyvezető igazgatója. – Minden évben 20-30 százalékkal több robotcellára kapunk megrendelést, mert minden országban az a mondás járja, hogy ha egy hegesztő nyugdíjba megy, akkor pótolni úgysem lehet őt, ezért inkább egy hegesztőcellát állítanak üzembe. A cellák száma mellett azok komplexitása is növekszik, ami jó hír számunkra, hiszen a bonyolult rendszerek esetében domborodhat ki jobban a versenyelőnyünk.”

Tökéletes varratok, nyomon követhető folyamatok

A nyílt napok során három, FANUC és Universal Robots robotmodellekkel egyaránt felszerelhető hegesztőcellát, a RoboFlex moduláris hegesztő robotcellát, illetve sz ebből kifejlesztett robotizált csiszolórendszert, valamint a LaserFlex lézeres robothegesztő cellát tekinthették meg működés közben az érdeklődők.

A megbízható, pontos és hatékony LaserFlex lézeres robothegesztő cella kis helyet foglal, így bármilyen gyártási rendszerbe könnyen telepíthető. Egy targonca segítségével a teljes cella könnyen mozgatható. Ezáltal egy innovatív és költséghatékony termelési környezet hozható létre, amely nemzetközi szinten is garantálja az üzem versenyképességét.

A LaserFlex cella egy robot manipulátorból, a hozzá tartozó vezérlőből, egy kéttengelyes pozicionálóból, lézersugárforrásból, hűtőrendszerből, lézerhegesztő fejből, a védőburkolatokból, valamint egyéb szükséges perifériákból áll. A hegesztési munkaterülethez való hozzáférés egy gyorsan mozgó ajtón keresztül történik, ami a hegesztési folyamat során zárva van. A cella belsejébe kamerákat telepítettek, így a hegesztési folyamat figyelemmel kísérhető a képernyőn. A LaserFlex bármilyen fajta anyag hegesztésére alkalmas, kis és nagy darabszámokban egyaránt.

Valós idejű adatok bárhol, bármikor

A WELDCOCKPIT AI alkalmazás lehetővé teszi a robotcellák működésének nyomon követését különböző paraméterek alapján (termékcsere, gépkezelő, cellaállapot stb.) a reggeli / délutáni / éjszakai műszakokban, aminek eredményeképpen láthatóvá válnak az egyes gépek és munkatársak hatékonyságbeli különbségei. Az eltérések okainak megállapítása után megtehetők bizonyos intézkedések (például a kevésbé termelékeny kollégák kiegészítő képzése), ami optimalizálja az egyes műszakokkal elérhető eredményt.

A cellák működésére vonatkozó adatok nyomon követésével (működési, programozási, illetve hegesztési idő, az eltolások összehasonlítása stb.) beazonosíthatók az optimális működési feltételek, és meghatározható a folyamatsorrend. További megtakarítás érhető el a munkaerőköltségen, hiszen egy optimalizált termelési folyamatban egy gépkezelő több egységet is kiszolgálhat.

A múltbeli és valós idejű adatok szöveges vagy grafikonos formátumban kerülnek megjelenítésre. A rendszer bármely, a cellák működésére vagy a gyártási adatokra vonatkozó információ figyelésére beállítható, és hibák vagy gépleállások idején riasztás küldhető az illetékesek mobiltelefonjára, táblagépére vagy PC-jére. Az adatgyűjtés, -elemzés és -kijelzés nemcsak a gyártási adatokra terjed ki, hanem a robot és a robotcella állapotát is magában foglalja, így a preventív karbantartás bevezetését is támogatja.

A robotizálás nem csak a multinacionális cégek játszótere

„A harmadik VIRS nyílt napokra 21 magyar ügyfél látogatott el. VIRS cella még egyiküknél sem működik – ahol ugyanis már üzembe helyeztünk legalább egyet, ott nincs szükség további bemutatókra, a cella önmagáért beszél – mondta Kézdi Árpád, az Autorel Kft. ügyvezető igazgatója. – Úgy érzem, hogy jó időben jó helyen vagyunk. Bár a gyártási tételnagyságok általánosságban csökkennek, ami az automatizálás elleni érv lenne, de az egyszerűen programozható robotok már kis darabszámok esetén is költséghatékonyabbak, mint a hegesztő szakemberek felkutatása és megfizetése. Hosszabb távon kevesen vállalják ezt a munkát, hiszen a hegesztés komoly felkészülést igényel és elég kedvezőtlen munkakörülményeket jelent. A VIRS egy stabil, megbízható partner, amely kiemelten kezeli a magyar piacot – hiszen a cégnél rengetegen rendelkeznek magyar gyökerekkel és sokan beszélik is a nyelvet.”

Látogatói vélemények

Mester Miklós, az OBO Bettermann Hungary Kft. hegesztőüzem vezetője:

Amikor csak lehetőségünk van rá, részt veszünk a számunkra releváns szakmai bemutatókon. A VIRS céget az idei Mach-Tech szakkiállításon ismertük meg, tőlük is kértük árajánlatot és ez a nyílt nap remek lehetőséget adott arra, hogy saját szemünkkel lássuk a kompetenciájukat. Egyelőre fogyóelektródás eljárással dolgozunk, de szeretnénk elmozdulni a lézeres hegesztés irányába. 18 éve még tisztán kézi hegesztőüzemként kezdtünk, ma már a hegesztést 95 százalékban robotok végzik az üzemünkben, a gépkiszolgálás azonban még az emberi személyzet dolga. Példamutató munkát végez a VIRS, ilyen rövid idő alatt kevés partnerrel tudtunk ilyen szintig eljutni.

Takács Gábor, a Csaba Metál Zrt. helyettes üzemvezetője:

Szerencsére lazult a koronavírus szorítása, ezért sok szakmai rendezvényre eljuthatunk. Az Autorel Kft-n keresztül már kaptunk egy árajánlatot egy kollaboratív hegesztőcellára és remélem, az üzleti együttműködés sem várat sokáig magára. Mi is küzdünk a munkaerőhiánnyal, ezért sok munkatársunkat igyekszünk átképezni hegesztővé, de az ő munkájukat mindenképpen segítenie kell a robotoknak. Minden kérdésemre kaptam választ, ezért nagyon hasznosnak találtam a rendezvényt – az ember azt hinné, hogy a hegesztés világa lassan változik, de ehhez képest most is láttam új megoldásokat.

Molnár László