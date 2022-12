Robotizálás és automatizálás – a fémipar jövője

Telt ház és magas érdeklődés jellemezte az idei Gyártásautomatizálási Napokat, amelyen a fémipari automatizálási lehetőségek teljes tárháza bemutatkozott

A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk – de fel lehet rá készülni. A 2022. november 17–18-án rendezett hagyományos Gyártásautomatizálási Napok során a fémipar hat meghatározó szereplője mutatta be azokat a megoldásokat, melyekkel egy energia- és költséghatékony, automatizált, egyedi alkatrészek gyártására is képes termelési rendszer építhető fel.

Az automatizálás és a technológiai optimalizáció már a kkv-k körében is elkerülhetetlen ipari trenddé vált. A Gyártásautomatizálási Napok előadásai a modern megfogórendszerek, a minőségi szerszámok, a megbízható megmunkálóközpontok és a teljes gyártási technológiát keretbe foglaló szoftverek jelentőségét részletezték, majd a műhelymunkák közül választhatta ki minden látogató a számára leginkább érdekes témakört. A rendezvénynek helyet adó CAD-CAM Solutions Kft. az egyedi gyártás robotizációs lehetőségeiről, a tudásalapú automatizált gyártástervezésről, az energiahatékony gyártást célzó költségkalkuláció fontosságáról, valamint a TopSolid automatizálásban betöltött szerepéről beszélt.

„Közel kétszer annyi vendéget köszönthettünk idén, mint 2021-ben – jelentette ki Takács Imre, a Cad-Cam Solutions Kft. ügyvezető igazgatója. – Az ügyfeleket olyan aktuális témakörök foglalkoztatták, mint az energiahatékonyság és a gyártási folyamat optimalizálása. A költséghatékonyság növeléséhez pedig mi és a társkiállítóink szinte minden elérhető megoldást felvonultattunk itt két nap alatt. Az előadásunk a CAM-rendszerből érkező adatok nagyon gyors megosztási lehetőségeiről szólt. A mellékidők ugyanis nemcsak a program gépen történő optimalizálásával csökkenthetők, hanem a kommunikáció javításával is. Október közepéig érződött a kivárás, de az év végén sokan belevágtak az addig halogatott beruházásokba.”

A társkiállítók közül a Schunk a befogástechnikai, az Iscar a szerszámtechnológiai megoldásokat, a Motorex pedig az automatizált emulziókezelést emelte ki. A Haas a vezérlők automatizálási lehetőségeit, valamint az UMC-500SS és a VF4SS gépeket mutatta be.

Az 5 tengelyes megmunkálás hatékony eljárás a beállítások csökkentésére és a komplex geometriájú alkatrészek pontosabb és hatékonyabb megmunkálására. A Haas UMC-500 univerzális megmunkálóközpontok mozgástartománya és kompakt mérete tökéletes megoldást jelent a kisebb alkatrészek szimultán öttengelyes és 3+2 tengelyes forgácsolásához. Az UMC-500 jól ötvözi a korábban bizonyított, és nagy sikernek örvendő UMC-750 gépcsalád előnyeit és az új konstrukció fejlesztéseit, miközben a gép alapterülete alig lett nagyobb, mint egy VF-2 berendezésé. Az UMC-500SS modellt pedig a ciklusidők csökkentése és a termelékenység növelése érdekében gyorsabb orsóval, nagysebességű szerszámváltóval és nagysebességű billenőasztallal szerelték fel.

A Haas VF-4SS nagysebességű CNC-megmunkálóközpont nagy orsófordulatszámot, gyorsjáratokat és gyors szerszámcserét nyújt a nagy kapacitású termeléshez és a ciklusidők csökkentéséhez. A megmunkálás dinamikáját a 12 000 rpm fordulatszámú, közvetlen hajtású orsó, a rendkívül gyors oldalsó felszerelésű szerszámváltó, valamint a tengelyek nagysebességű gyorsjáratai garantálják.

További nagy előny a Haas gépek felhasználóinak, hogy a moduláris felépítés végett szinte az összes gépcsalád utólag is könnyen fejleszthető a változó piaci igényekhez, akár automatizáláshoz is.

Társkiállítói vélemények

Tímár Áron, az igus Hungária Kft. mérnök tanácsadója

Mivel helyünk is több lett, ezért tavalyhoz képest idén több termékkel jelenhettünk meg, amik szinte mind az automatizálás témaköréhez kapcsolódtak. Ez lehetőséget adott arra, hogy többek között az igus saját fejlesztésű deltarobotját és kollaboratív robotját is bemutassuk. A kobot várhatóan igazi slágertermék lesz a jövőben, az emberi munkaerő kiváltása ugyanis mindenkit foglalkoztat. Az automatizálásnak a nyersanyag megrendelésétől a késztermék kiszállításáig minden folyamatban jelen kell lennie, ami sok iparcégnek még nem megy zökkenőmentesen, de nincs másik út. Sokkal több érdeklődővel találkozhattunk, mint 2021-ben, és a rendezvény szervezését is szerencsésebbnek érzem azáltal, hogy a látogatók és a kiállítók „keveredhettek”, senki sem volt elszeparálva senkitől.

Kertai Krisztián, az Iscar Hungary Kft. kereskedelmi igazgatója

Kellemes meglepetés, hogy ilyen sok érdeklődővel találkozhattunk a rendezvény két napja alatt. A szerszámtechnológiák automatizálási lehetőségeit és az acélmegmunkálásban használt multifunkciós megoldásokat mutattuk be. Egy szerszámgyártó – a legmodernebb szerszámokon túl – a technológiai adatokkal, a forgácsolás folyamatába történő mély integrációval tud hozzájárulni az automatizálás sikeréhez. Még nyáron sem lehetett számítani arra, hogy jó eredménnyel zárjuk az évet, annak ellenére, hogy a bizonytalanság folyamatosan jelen van az iparban.

Péntek György, a Haas hazai képviseletének értékesítési vezetője

2021 után idén is részt vettük a Gyártásautomatizálási Napokon. Tavalyhoz nem változott az itt felsorakoztatott gépkínálatunk, ugyanúgy a háromtengelyes Haas VF-4SS megmunkálóközponttal, illetve a szimultán öttengelyes UMC-500SS megmunkálóközponttal voltunk jelen, amelyek a mindennapokban az ide szervezett közös oktatásokat teszik lehetővé. Mégis komoly változásról tudtunk számot adni, hiszen 2021-ben még nem voltak robotizálva a gépeink, idén viszont mindkét szerszámgéphez egy robotegységet csatlakoztattunk. Egyelőre még nem a Haas saját robotikai megoldását, de már arról is folynak a tárgyalások.

Ez az egyáltalán nem apró változás is rávilágít arra, hogy az automatizálás témaköre elképesztő ütemben hódít teret. A robotos kiszolgálással azt demonstráltuk, hogy mennyire egyszerű akár utólag is automatizálni a gyártást – és nemcsak a tömegtermelést, hanem a kisszériás vagy akár az egyedi gyártást is. Mindenki keresi a hatékonyság növelésének lehetőségeit. Az ismert körülmények miatt a beruházási kedv jelenleg csökkent, de a nyitottság és a hajlandóság a fejlesztésre a kkv-k körében is érezhető. Az idei évünk kifejezetten sikeres volt, de tervezni a jövő évre a sok bizonytalansági tényező miatt visszafogottan tudunk. Ugyanakkor továbbra is optimisták vagyunk, hiszen a kategóriában kiváló ár/érték arány mellett kínáljuk gépinket gyors szállítással, valamint nagy hangsúlyt fektettünk – és fektetünk – lokális szinten a szolgáltatásaink fejlesztésére.

Vitányi Róbert, a Schunk Intec Kft. cégvezetője

Sűrű volt az őszi rendezvénynaptár, már nem is számoltuk, hogy mennyi alkalmunk nyílt személyesen találkozni az ügyfeleinkkel. De mindenképpen jobb ez, mint a tavalyi év, amikor minden esemény mögé oda kellett tenni a kérdőjelet. A nyílt rendezvények mellett a nagyobb ügyfeleink a saját telephelyükre is kérnek konzultációkat, hogy megismerjék a műszaki fejlődési lehetőségeket. Gyorsan változik a gyártás világa, új termékstruktúrák bukkantak fel, növekszik az automatizáltsági szint, és előtérbe került az energiahatékonyság.

Az idei Gyártásautomatizálási Napok fő mondanivalója az egyedi és a kisszériás gyártás automatizálása volt, amihez a Schunk tulajdonképpen teljes termékválasztékkal rendelkezik. Teljesen megtelt az előadóterem mindkét napon, ami azt mutatja, hogy a partnerek intenzíven figyelik a piacot, és keresik a találkozási lehetőségeket. A Schunk termékei az új beruházások mellett kiválóan alkalmasak a most már egyre inkább kényszerré váló gyártásoptimalizálási és utólagos automatizálási feladatokhoz, ezért a máshol jelentkező kivárás sem érződik a forgalmunkban.

Böröcz Tibor, a Swisscool Kft. ügyvezető igazgatója

Három-négy szakmai rendezvényen vagyunk túl idén, ami a mi életünkben soknak számít. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 évben ebben a szegmensben semmilyen előrelépés nem történt a CNC-gépek emulziójának automatikus töltésében, ez irányú Ipar 4.0-s fejlesztésében. Ezért alkottuk meg a Coolant Boxot. A tavaly ugyanitt bemutatott Coolant Box megoldást ugyanis már több hazai partnernél beüzemeltük tesztüzemre. Az ehhez hasonló szakmai rendezvények nagy előnye, hogy élőben lehet megfigyelni a szerszámgépekhez szükséges emulziós utántöltésnek automatizálási lehetőségeit. Itt ugyanis minden géphez csatlakoztattuk a Coolant Box hardver- és szoftverrendszert, amivel akár távolról is be tudjuk állítani egyszerre hat szerszámgép emulziójának százalékarányát, pH-értékét, ezenkívül a szűrést és az utántöltést is meg tudjuk oldani, akár az otthoni fotelból is.

Svájcban már olyan rendszerek működnek, hogy ha kifogy egy emulziós hordó, akkor figyelmeztetést kapunk, hogy ideje feladni a rendelést. Csak idő kérdése, hogy nálunk is meghonosodjanak ezek a gyakorlatok, hiszen a szakemberhiány sürgős lépések megtételére sarkallja az iparcégeket. Egyértelmű irányvonal a jövőre nézve a folyamatoptimalizálás és az élőmunka kiváltása Ipar 4.0-s rendszerekkel.

Molnár László