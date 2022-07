Robbanásbiztos hajtások 1-2 nap alatt?

Címkék: Chemplex elektromos hajtás hajtás hajtásrendszer hajtástechnika robbanásvédelem robbanásveszély

Számos cikket írtam már hajtóművekről, hajtástechnikai berendezésekről, többször hoztam esettanulmányokat, hogy milyen helyzetekben fordulj hajtástechnikai szakértőhöz, mert egyszerűen jobban jössz ki, bebiztosítod a géped működését.

Mostanában a kétéves covid után és a szomszédban zajló szomorú események hatására gyakran nem az a kérdés, hogy kitől vásárolj és mennyibe kerül, hanem az, hogy elérhető-e egyáltalán a termék, amire szükséged van, és mikor veheted át.

Néhány személyes példám: egyik állandó partnerem úgy volt kénytelen 10% árat emelni, hogy az emelés visszamenőleg vonatkozott a már megrendelt termékekre is. A minap egy tárgyaláson nem az volt a megbeszélés tárgya, hogy mennyit enged a fővállalkozó, hanem hogy milyen feltételekkel tudja tartani az árat. Sok ilyen történet van. Biztos, hogy te is találkozol hasonlókkal.

Gyakran tapasztalom – és neked is ezt javaslom –, hogy az előrelátó cégek mindenre igyekeznek felkészülni. Előrehozzák a fontos beszerzéseket, szervizkapcsolatokat építenek ki, feltöltik a raktárakat, hogy a kritikus gépelemekből vész esetén lehessen cselekedni. Olyan ez, mint a biztosítás. Az a jó, ha van, de nincs rá szükség! Mert ha véletlenül kell, és nincs, akkor nagy bajba kerülhetünk.

Tudod jól, hogy én hajtóművekkel támogatom gépgyártó és termelő partnereimet. Nagyon sokan üzemeltetnek robbanásveszélyes üzemeket, ahol az aktuális ATEX szabályozásoknak megfelelő hajtásokat kell beépíteniük. Ezeknek a speciális berendezéseknek a beszerzése eddig sem volt könnyű, most még nehezebb lett. Eddig is nagyon gyorsan biztosítottuk ügyfeleinknek az ipari fogaskerekes hajtásokat, mostantól ATEX hajtóművek helyi gyártásában is számíthatsz ránk, hiszen kollégáim tavaly kiváló minősítéssel vizsgáztak, így házon belül szereljük össze azt a robbanásbiztos ipari fogaskerekes hajtóművet, amelyre szükséged van. Mindösszesen 14 MAC összeszerelő központ létezik a világ iparának kiszolgálására, amelyek ezt az akkreditációt elnyerték, és ezekből az egyik a Chemplex, az én csapatom.

A raktárpolcaink fel vannak töltve, mert tudjuk, hogy sokan vagytok, akiknek még nincs, és szándékunk szerint mi soha nem akarjuk azt válaszolni neked, hogy nem tudjuk, mikor érkezik, nem tudjuk, honnan szerezd be… Számtalan variációban és kivitelben biztosítjuk az ATEX-es hajtások 1-2 napon belüli beszerzését.

Mivel a robbanásbiztos hajtóművek kiválasztása nagyon felelősségteljes és pontos munkát igényel, kollégáink az érvényben lévő nemzetközi ATEX direktívák alapján választják ki az alkalmazásodhoz megfelelőt. Amennyiben szükséges, a továbbiakban sem engedik el a kezed: beszerelik, és ha ránk bízod a gépeidet, megfelelő karbantartást is biztosítunk – az ATEX hajtóművek karbantartása ugyanis kényes és érzékeny téma: itt is kiemelten fontos a karbantartási ciklusok pontos betartása és nyilvántartása.

Bízom abban, hogy az információ jókor jött számodra, és adtam egy fogódzót, ha eddig kerested a megfelelő beszállítót. Ha úgy van, tudod, hol érsz el: a chemplex.hu-n vagy a TechMonitor szerkesztőségén keresztül készséggel állok rendelkezésedre.

Kiss László

