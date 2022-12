Robbanás biztos nem lesz

Amikor veszélyes üzemeket működtető gyártulajdonos vagy üzemvezető azt mondja nekem, hogy „nálunk robbanás biztosan nem lesz” akkor arra gondolok, hogy: partnerem profi és előrelátó, üzembiztonság jó kezekben van nála, ismeri a kockázatokat. A másik lehetőség, hogy egy jóhiszemű szerencsejátékos, aki el sem tudja képzelni, milyen banális helyzetekből lehet óriási baj üzemi termelés során.

Egy egyszerű kereséssel -a robbanás kifejezésre- magad is olvashatod a szalagcímeket. A Naphoz kapcsolódó jelenségeken és merényleteken túl, már az első találati oldalon ezekkel találkozol: „Hatalmas robbanás történt…” vagy „Robbanás a … vízerőműben”, „Robbanás történt egy … gyárban”, „Aggregátor robbanás következett be”, „Fél évig is szünetelhet a termelés robbanás miatt”, „Robbanás történt egy vegyi üzemben”… - ezek magyarországi találatok. Szándékosan pontoztam ki a bizonyos adatokat, etikai okokból, hiszen nem a konkrét esetekről van szó, hanem arról, hogy ezekből az esetekből egy is sok. Jól látszik, hogy sajnos gyakoriak az ilyen balesetek, merthogy egyáltalán nem kellene megtörténniük. Ma már számos biztonsági intézkedés zárja ki a kockázatokat, és neked nagyon résen kell lenned azon túl is, ha az előírásoknak megfelelően jársz el.

Apropó, előírások…. Jóllehet az Atexes szakembereknél elrúgom a pöttyöst, de le a kalappal az előtt, aki ma az előírások között el tud igazodni. Nem egyszer találkoztam azzal, hogy az elvileg pontosan megfogalmazott előírásokat két kiváló szakember kétféleképpen értelmezte. Így kellene lennie? Nem. És mégis. Aki nem hiszi járjon utána. Az azonban biztos, hogy ez egy okkal több arra, hogy robbanásveszélyes környezetben figyelj oda mindenre.

Tudtad?

Üzemi robbanás jól láthatóan nem csak ott fordulhat elő, ahol a környezet eleve robbanásveszélyes, és nem is csak olyan helyeken, ahol gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot dolgoznak fel/állítanak elő. Számos esetet jegyeznek fel olyan robbanásokról is, ahol nem számítanak rá, mert sem az üzemi környezet adottságai, sem a feldolgozott vagy gyártott anyagok nem veszélyesek. Egyszerűen annyi történik, hogy a gépek környezetében gyúlékony tisztítószert használnak, amely a normál módon hajtott berendezések üzemi hője hatására lángra kap vagy berobban.

Egy biztos. Te ezt nem engedheted meg magadnak!

Neked el kell kerülnöd a kockázatot, éppen ezért ellenőriztesd a berendezéseid elektromos és nem elektromos gépelemeit, kérd be a karbantartási naplókat! A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány dolgot, amikre figyelj oda és győződj meg arról, hogy :

a berendezéseid megfelelő kezekben vannak, az időszakos előírt karbantartásokat elvégzik és ezekről dokumentációt vezetnek. A karbantartók legalább a kezüket ráteszik a működő gépekre, hogy megnézzék, nem melegszenek-e túl? Látható a kenőanyag szintje minden berendezésen?

a gyártó által előírt üzemórához képest hol tartanak a gépelemeid, milyen mértékben hajtod őket és az előíráshoz képest a beredezéseid az élettartamuk melyik szakaszában vannak - ha túl vannak már az élettartamuk 60-70%-án, intézkedésre van szükség: kérj gyakoribb ellenőrzést és kezdj el tervezni a cserével vagy a pót gépelemmel.

megfelelően tisztítják a kollégák a berendezéseket? A port és egyéb szennyeződéseket el kell távolítani a villanymotorok és hajtóművek burkolatáról (hőleadást segítő bordák, hűtőrács, légződugó, ventilátor, és a kémlelőnyíláson a kenőanyagnak látszódnia kell).

Ha mindent rendben találtál, értékeld a helyzetet és aszerint készíts egy cselekvési tervet, majd tegyél mellé egy kalkulációt: melyik gépelem mennyit bír még, kockázati zónában van-e már és milyen ütemben gondoskodsz a cseréjéről, a pótlásáról - és nem utolsó szempont, hogy van-e az országban, vagy mennyi idő alatt ér hozzád.

A profi vezetők tartalékolnak. Gépelemből is, de kritikus gépelemből pláne.

IDE KATTINTVA egy csekklistát érsz el hajtóműves motorok baljós tüneteiről és arról, hogy melyik jelenségnél, mit tegyél. Azonnal eléred a csekklistát, nem kell feliratkozni semmire.

Egy profi nem táncol banánhéjakon - te se tedd!

Menj elébe, tervezz, gondoskodj - de mindenekelőtt légy felelős. Jelen helyzetben nem kockáztathatsz, sem balesetet (ezt amúgy sem), sem termeléskiesést. Ha szakértői vizsgálatot, megerősítést szeretnél kapni az üzemed állapotára vonatkozóan, fordulj hozzám. Ha robbanásbiztos vagy nem robbanásbiztos hajtóműre, villanymotorra, bármilyen tartalék gépelemre van szükséged, egyeztessünk, ütemezzük. Mi, a Chemplexnél robbanásveszélyes környezetbe is szállítjuk a biztonságot - hajtóművedet, hajtóműves motorodat gyorsan előállítjuk, extrém sürgős esetben is fordulhatsz hozzánk; helyben szervizeljük, minden alkatrészünk a polcon van ehhez és ha kéred, karbantartjuk. Ha velem tartasz robbanás biztos nem lesz.

