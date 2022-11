Régi gyártógépek „felokosítása” modern edge eszközökkel

„A digitalizáció a fő oka annak, hogy a Fortune 500 listán található cégek fele eltűnt a 2000-es év óta.” Pierre Nanterme, az Accenture globális tanácsadó és szolgáltató cég vezérigazgatója

Címkék: felújítás gépgyártás IT IT infrastruktúra IT menedzsment SUSE SUSE Manager

A negyedik ipari forradalom korát éljük, amikor az olyan feltörekvő digitális technológiák, mint a mesterséges intelligencia, a big data, az IoT, az automatizálás és a robotika az ipari létesítményekben is átalakítják a munkavégzést. De mi a helyzet azokkal a környezetekkel, ahol túlságosan nagy beruházás lenne az eszközpark lecserélése modern, intelligens berendezésekre? A SUSE egyik ügyfelének példája jól mutatja, hogy ilyen esetekben is van költséghatékony megoldás, például Raspberry Pi-alapú edge eszközökkel és megfelelően menedzselt infrastruktúrával.

Egy előrejelzés szerint 2027-re az edge piac értéke 101,3 milliárd dollárra fog növekedni a 2022-es, már egyébként is jelentősnek számító 44,7 milliárd dollárról, 17,8 százalékos összetett éves növekedési ütem mellett az ötéves periódus alatt. Az edge technológiákban tehát óriási potenciál van, és komoly versenyelőnyt jelenthetnek, mivel segítenek a vevők magasabb színvonalú kiszolgálásában és a működés hatékonyabbá tételében. Egyre több olyan megoldás érhető el, amely segít a szervezeteknek abban, hogy kiaknázhassák az edge technológiák előnyeit. A nemrégiben megjelent SUSE Edge 2.0 portfólió például minden szükséges elemet tartalmaz mindehhez, és személyre szabható számos különféle felhasználási területhez, beleértve többek között a gyárakat.

Gyárban sztár

A modernizálás azonban nem mindig egyszerű ezekben a létesítményekben, ugyanis gyakran komoly beruházással jár, ha egy-egy ipari gyártógépet lecserélnek. Az ilyen eszközök esetében rendkívül hosszú, akár 20-30 év is lehet a termékek életciklusa. Sok ipari létesítményben működnek ilyen idős berendezések, hiszen az alapvető feladataikat még mindig tökéletesen ellátják, még ha nem is rendelkeznek olyan hasznos kiegészítő funkciókkal, mint fiatalabb társaik.

Az elmúlt 10-15 évben gyártott modern gépeket már úgy alakították ki, hogy képesek legyenek automatikusan monitorozni és rögzíteni a működésükhöz kapcsolódó, fontos információkat. A modern rendszer figyeli például a gép állapotát: megfelelően üzemel vagy éppen kikapcsolt állapotban, esetleg üresjáraton van, netán egy váratlan vagy egy tervezett leállás miatt van éppen üzemen kívül. Ezen felül olyan információkat is számontart, mint a hibakódok és az alkatrészek száma, illetve a külső környezeti tényezőket, például a hőmérsékletet, a páratartalmat és nyomást is figyeli. A fejlett rendszerek ezen adatok birtokában segítenek a problémák megelőzésében és a működés hatékonyabbá tételében. Fontos előnyük, hogy használatukkal minimálisra szorítható a gépek által gyártott, selejtes darabok száma. Ezáltal csökken a pazarlás és költséghatékonyabbá válik a gyártás.

A régi is jó lehet

Az idősebb gépek azonban sajnos nem képesek olyan adatokat gyűjteni magukról, mint a modern berendezések. Az pedig túl sokba kerülne a gyáraknak, hogy csak emiatt lecseréljék őket. Ezért ezeket a gépeket sok esetben manuálisan ellenőrzik az üzemeltetők, technikusok és mérnökök, és kézzel jegyzik fel az információkat.

Van azonban arra is áthidaló megoldás, hogy az ilyen idősebb gépparkokat is modernizálják viszonylag kevés ráfordítással, ugyanakkor jó eredményekkel. Kiváló példa erre a Knorr-Bremse, aki olyan ipari IoT-platformot épített ki, amely valós időben gyűjti a gyártáshoz használt gépek adatait. A vállalat gépparkjának nagy része ugyanis 15 évnél idősebb, és szükségük volt egy olyan megoldásra, amelyet egyszerűen csatlakoztathatnak a berendezésekhez a szükséges információk monitorozásához. A rendszer kialakításához Raspberry Pi-alapú edge eszközöket használtak fel, amelyek valós időben monitorozzák a gépeket és gyűjtik az adatokat.

A kicsi és olcsó számítógépek ideálisak az IoT-megoldásokhoz. Operációs rendszernek a SLES for ARM-et választották ezekhez az eszközökhöz, mivel kifejezetten vállalati felhasználásra készített, stabil és megbízható disztribúciót kerestek, amely megfelel a cég szigorú biztonsági előírásainak is. Az operációs rendszer megkönnyítette a Raspberry Pi-eszközök üzembe helyezését, és nagy teljesítményt biztosít. Ezt a sok eszközt azonban felügyelni is kell, ehhez pedig ideális megoldás a SUSE Manager. Az IT-szakemberek a nyílt forráskódú infrastruktúrakezelési megoldással egyszerűen, egyetlen felületen keresztül gondoskodhatnak a menedzsmentről, a monitorozásról, a biztonságról, a frissítések telepítéséről és a megfelelőségről a teljes Linux-környezetben nem csupán az adatközpontokban és a felhőben, de az edge környezetekben is. A megoldással akár több millió eszköz is felügyelhető egyszerre.

Az így kialakított rendszerrel a gyárakban gyorsabban reagálhatnak a hibákra, csökkenthetik a nem tervezett állásidőt és a selejtes darabok számát, továbbá hatékonyabbá tehetik a termelést és a karbantartást is a gyártó részlegeken. A Knorr-Bremse egyesével vezeti be létesítményeiben ezt a rendszert, és a tervek szerint világszerte minden egységükben ilyen fog működni.