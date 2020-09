Pozitív első féléves eredmények a DMG MORI-nál

A szerszámgépek iránti kereslet jelentősen visszaesett, de az innováció kiutat jelent a válságból

A koronavírus-járvány továbbra is nagy nyomást gyakorol az általános gazdasági helyzetre, a szerszámgépek iránti globális kereslet pedig erős csökkenést mutat. Ennek következményei a DMG MORI-t is érintik: a 2020-as első félévi beérkezett megrendelések értéke és a teljes árbevétel is elmarad az előző éviekhez képest. A beérkezett megrendelések értéke 784,0 millió euró (előző év: 1 412,3 millió euró), a teljes árbevétel 838,0 millió euró (előző év: 1 276,4 millió euró) volt. A nehéz piaci és gazdasági körülmények ellenére a működési eredmény pozitív volt: az EBIT 33,2 millió eurót (előző év: 103,4 millió euró) tett ki, az EBIT árrés pedig 4,0% volt (előző év: 8,1%).

Christian Thönes, a vállalat igazgatóságának elnöke elmondta: „A koronavírus által előidézett válság miatt ügyfeleink felgyorsították a digitális gyártásra való átálláshoz szükséges intézkedéseiket. Ez megerősít minket abban, hogy a jövőben tovább bővítsük az automatizálás, digitalizáció és additív gyártás területeit. Az innovációkba és különösen a digitalizációba történő befektetés lehet az egyetlen kiút a jelenlegi helyzetből. A gazdaság jelen állapota persze továbbra is kihívást jelent, de jó helyzetben vagyunk, és továbbra is pozitív eredményeket fogunk elérni.”

Beérkezett megrendelések

A szerszámgépek iránti kereslet – elsősorban a járvány következtében – jelentősen csökkent. 2020 második negyedévében, rendkívül nehéz piaci és üzleti körülmények között, a DMG MORI 343,8 millió euró összértékű megrendelést kapott (–51% az előző évi 704,0 millió euróhoz képest). Az előző évi adat tartalmazza a 2019-ben eladásra került Energy Solutions (Energetikai Megoldások) részleg megrendeléseit, így a korrigált 2019-es adatok összesen 595,1 millió eurót tesznek ki. Az idei év második negyedévével összevetve ez 42%-os csökkenést jelent a szerszámgépekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos alaptevékenység tekintetében. Az első félévben a vállalat összesen 784,0 millió euró értékű megrendelést kapott (–44% az előző évi 1 412,3 millió euróhoz képest). Az energetikai részleggel korrigált érték 1 280,8 millió euró, ami 39%-os csökkenést jelent az idei adatok tekintetében. A belföldi megrendelések összege 220,5 millió euró volt (előző évben 402,9 millió euró), a nemzetközi megrendelések pedig 563,5 millió eurót tettek ki (előző év: 1 009,4 millió euró), így a nemzetközi megrendelések értéke a teljes bevétel 72%-át teszi ki (előző évben 71%).

Árbevétel

Az árbevétel alakulását szintén befolyásolta a járvány, illetve az európai termelőüzemek részleges átmeneti áprilisi leállása. A gyártás és összeszerelés újraindítása az ütemtervnek megfelelően, május 4-én történt.

Az idei második negyedév 380,0 millió eurós árbevétele szignifikánsan alacsonyabb volt az előző évinél (–41%, 647,2 millió euró), az első hat hónap végén az árbevétel így 838,0 millió euró volt (–34% az előző évi 1 276,4 millió euróhoz képest). A visszaesés nemcsak az üzemek részleges, átmeneti leállításának tudható be, hanem annak is, hogy a gépeket már nem lehetett leszállítani a nemzetközi határok és gyárak lezárása, illetve a szállítmányozás és logisztika szűk keresztmetszetei miatt. Mindez a vállalat szerviz és alkatrész üzletágait is kedvezőtlenül érintette. A belföldi árbevétel 270,0 millió euró volt (előző év: 388,9 millió euró), a nemzetközi árbevétel pedig 568,0 millió eurót tett ki (előző év: 887,5 millió euró). Az export részesedése így 68% volt (előző évben: 70%).

Rendelésállomány

2020. június 30-án a rendelésállomány 1 082,8 millió eurót tett ki (2019. december 31-én ez 1 197,4 millió euró volt), öt hónap átlagos termelési kapacitásából számítva. E tekintetben az egyes gyártó cégek eltérő kapacitáskihasználtságot jelentenek.

Működési eredmény, pénzügyi helyzet és nettó érték

A DMG MORI csoport működési eredményei, a válsághelyzet ellenére, mind a második negyedévben, mind az első félév végén pozitívak voltak: a második negyedévben az EBITDA elérte a 24,8 millió eurót (előző évben: 69,7 millió euró), az EBIT pedig 7,9 millió eurót (előző évben: 53,0 millió euró), az EBT 7,4 millió eurót (előző évben: 52,7 millió euró), az EAT pedig 5,2 millió eurót (előző évben: 37,1 millió euró) tett ki. A bevétel az első félév végén is pozitív volt: az EBITDA elérte a 68,0 millió eurót (előző évben: 143,0 millió euró), az EBIT a 33,2 millió eurót (előző évben: 103,4 millió euró), az EBT a 32,2 millió eurót (előző évben: 101,9 millió euró), az EBIT-árrés pedig 4,0% volt (előző évben: 8,1%). 2020. június 30-án a vállalatcsoport 22,4 millió eurós EAT-értéket jelentett (előző évben: 71,8 millió euró).

A pénzügyi helyzetet nagymértékben befolyásolta a járványhelyzet: a szabad pénzforgalom az előző évhez képest –79,7 millió euró volt (előző év: 81,9 millió euró). 2020 áprilisában a DMG MORI a meglévő szindikált hitelkeretét javított feltételek mellett, még öt évre meg tudta hosszabbítani. A mérlegfőösszeg 2 257,4 millió euróra csökkent (2019. december 31: 2469,6 millió euró). A saját tőke aránya 56,7%-ra emelkedett (2019. december 31: 51,9%).

Alkalmazottak

2020. június 30-án a csoport összesen 7 074 alkalmazottat foglalkoztatott, akik közül 287 gyakornokként dolgozott (2019. december 31: 7 245). A foglalkoztatottak száma így 171-gyel csökkent a tavalyi év végéhez képest. Az első félév végén 4 374 alkalmazott (61%) dolgozott hazai cégeknél, 2 700 (39%) pedig nemzetközi vállalatoknál. A személyi költségek 253,3 millió euróra csökkentek (előző év: 307,0 millió euró).

Kutatás és fejlesztés

Dinamizmusának és kiválóságának segítségével a DMG MORI tovább építi a jövőjét az automatizáció, a digitalizáció és az additív gyártás, illetve a DMQP (DMG MORI Qualified Products = DMG MORI Minősített Termékek) területén, valamint a fenntarthatóság és Technológiai Kiválóság tekintetében, emellett pedig integrált gyártómegoldások szolgáltatójaként is egyre nagyobb szerepet vállal. Az automatizációs és digitalizációs megoldások a pandémia miatt még fontosabbá váltak, ami megerősítést ad a csoportnak abban, hogy fejlesztéseiket e területeken továbbra is folytassák. A 2020-as pénzügyi évben a DMG MORI COMPANY LIMITED-del együtt 35 innovációt mutatnak be, köztük 10 világpremierrel, 3 automatizációs megoldással, 20 digitális innovációval és 2 új DMG MORI alkatrésszel. 2020 májusa óta a DMG MORI klímasemleges, így világszerte az első olyan ipari vállalatok között van, amelyek kiegyensúlyozott szén-dioxid-kibocsátással rendelkeznek.

2020-as előrejelzés

A koronavírus globális elterjedését követően a globális gazdaság és a szerszámgépek piaca jelenleg recesszióban van. 2020-ban ezért várható a globális piac hirtelen csökkenése. A Szerszámgépépítők Németországi Szövetsége (VDW) és a brit gazdasági kutatóintézet, az Oxford Economics áprilisi előrejelzései szerint a globális fogyasztás jelentős, 28,3%-os, tehát 52,3 milliárd eurós visszaesése várható (októberi előrejelzés: –0,6%, 71,7 milliárd euró). A szakmai szövetségek következő előrejelzései októberben várhatók.

A járványhelyzet időtartamát és negatív hatásait sem az egész gazdaságban, sem a szerszámgépiparban nem lehet teljes mértékben előre jelezni. A globális gazdasági feltételek teljes megváltozása miatt a DMG MORI jelentős csökkenést jósol a beérkező megrendelések értékében, a teljes árbevételben, üzleti haszonban és szabad pénzforgalomban egyaránt. Ennek ellenére a bevételek továbbra is pozitívak maradnak. A korábban kezdeményezett költségcsökkentési és egyéb intézkedéseknek pozitív hatással kell lenniük a DMG MORI teljesítményére és jövedelmezőségére. Ezek az intézkedések – az automatizáció, a digitalizáció és az additív gyártás területeinek bővítése mellett – rugalmasságot kölcsönöznek a vállalatnak.

A jelenlegi helyzet szemszögéből tekintve, a folyamatos recesszió ellenére, a vállalat 1,6 milliárd euró összértékben számol a beérkező megrendelések értékével, árbevétel tekintetében pedig 1,65 milliárd eurót jósol. Az EBT várhatóan 60 millió euró körül lesz. Emellett számítanak a kiegyensúlyozott szabad pénzforgalomra. A 2020-as előrejelzések feltételezik, hogy nem lesz egy második lezárási hullám a koronavírus-járvány nyomán.

Főbb üzleti adatok

1. félév

2020. (június 30.)

(millió euró) 2019. (június 30.)

(millió euró) Változások (2020, 2019-hez képest) (millió euró / %) Beérkező megrendelések értéke 784,0 1 412,3 –682,3 / –44 Árbevétel 838,0 1 276,4 –438,4 / –34 EBITDA 68,0 143,0 –75,0 / –52 EBIT 68,0 103,4 –70,2 / –68 EBT 32,2 101,9 –69,7 / –68 EAT 22,4 71,8 –49,4 / –69 Szabad pénzforgalom –79,7 81,9 –161,6 / –197



2. negyedév

2020. (2. negyedév)

(millió euró) 2019. (2. negyedév)

(millió euró) Változások (2020, 2019-hez képest) (millió euró / %) Beérkező megrendelések értéke 343,8 704,0 –360,2 / –51 Árbevétel 380,0 647,2 –267,2 / –41 EBITDA 24,8 69,7 –44,9 / –64 EBIT 7,9 53,0 –45,1 / –85 EBT 7,4 52,7 –45,3 / –86 EAT 5,2 37,1 –32,0 / –86 Szabad pénzforgalom –43,0 50,4 –93,4 / –185

