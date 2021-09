Pingpongmeccshez hasonlít egy jó együttműködés

Azok a cégek számítanak jó partnernek, ahol a felek között gyorsan és könnyen megy a kommunikáció

Címkék: Chemplex Dunakeszi hajtástechnika járműgyártás vasút vasúti jármű

Egyiptomi vasúti kocsik, svájci, orosz, német partnerek, ritka alkatrészek és kurrens szaktudás. Hogyan lehet menedzselni egy hét évig tartó projektet több ezer kilométerről? Fel lehet-e készülni más népek kultúrájából a tárgyalások előtt? Wein Andrással, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezetőjével beszélgetett Sipos Sándor.

Néhány hónapja a Magyar Ipari Célgép Nagydíj kapcsán találkoztunk. Miért tartottátok fontosnak, hogy a kezdeményezés mellé álljatok?

Wein András, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezető igazgatója

A vasútijármű-javítás speciális része a magyar iparnak: itt kisebb darabszámban, de nagy komplexitású termékek készülnek. Ezek olyan megoldásokat követelnek, amelyeket jellemzően egyedi gyártók tudnak biztosítani. Részben azok a cégek, akik érdekeltek a Célgép Nagydíjban is. A verseny szervezésében való részvétel segített nekünk megismerni őket, tovább szélesítve a kapcsolatrendszerünket. Emellett kiváló lehetőség arra, hogy jobban megismerjük a gépek mögött álló tehetségeket.

Mennyire bonyolult beszállítót találni egy ilyen különleges szakterületen?

A fő nehézség, hogy a beszállító és a vevő között szoros együttműködésnek, sőt, igazi bizalmi viszonynak kell kialakulnia. A résztvevő felek felkészültsége alapvetően határozza meg, milyen lesz maga az elkészült termék, ami az együttműködés során, folyamatos egyeztetések következményeként éri el végleges formáját. Ilyenkor úgy áramlanak az információk a felek közt, mintha pingpongmeccset játszanának egymással. Éppen ezért fontos személyes kapcsolatot építeni a beszállítóinkkal, nem elég, ha például csupán az internetes portálokon megtalálható információkra hagyatkozunk.

Honnantól számít egy cég jó partnernek?

Erre tipikusnak mondható példa a mérőberendezések beszerzése, amelyekkel a vasúti kocsik alkatrészeit, elektromos rendszereit vizsgáljuk. Ezek általában sokára nyerik el végleges formájukat, és még fejlesztés alatt állnak, amikor megrendeljük őket. Ilyenkor a megrendelő küld egy kapcsolási rajzot, amit ellenőrizni kell, ezután a szállító javaslatot tesz rá, hogy kellene megcsinálni, a mi szakembereink pedig ezt a javaslatot véleményezik. Jó néhány operációs lépést kell végrehajtani, mire eljutunk a termék végleges formátumához, ezért fontos a partnerrel való szoros kapcsolat. Általánosságban elmondható, hogy számunkra azok a cégek számítanak jó partnernek, ahol a felek között gyorsan és könnyen megy a kommunikáció, sokszor már félszavakból megértik egymást a kollégák.

Az elmúlt időszakban hány különböző nemzet tagjaival dolgoztatok együtt a különböző projekteken?

A vasútijármű-gyártás alapvetően néhány európai országra koncentrálódik: nagy gyártókat találunk német, svájci, francia, angliai központtal. Velük, mivel az európai járműgyártás egy jelentős központja vagyunk, évek óta szoros a kapcsolatunk. A jelenleg futó egyiptomi projektben is több ország kollégáival működünk együtt. A fentebb felsoroltakon kívül vannak még spanyol, olasz, ázsiai kapcsolataink is.

Mennyire jönnek elő ilyenkor a kulturális különbségek?

Ezek nemigen befolyásolják a gyártási folyamatot: a vevő leírja, mire van szüksége, a kivitelező pedig ezt a kérést igyekszik teljesíteni. Azért akadnak apró különbségek, amelyek visszavezethetőek a kultúrára és a földrajzi elhelyezkedésbeli különbségekre. Előfordult például, hogy az egyiptomi vevő előírta, hogy a járműbe extra fűtést kell beszerelnünk a mintegy 10 fokos hőmérséklet-ingadozás miatt, míg Európában ez még mindig a kellemes hőmérséklet-ingadozási tartományba esne.

Meg tudnál osztani egy-két kulisszatitkot az olvasókkal a nemzetközi projektek előkészületeiről?

A kereskedelmi területen dolgozó kollégáink részt vesznek kulturális oktatáson és tréningeken, hiszen egészen másképp kell tárgyalni Ázsiában vagy Afrikában, de akár Nyugat- és Észak-Európa között is lehetnek különbségek. Ugyanakkor a vasútijármű-gyártás hosszú folyamat: az egyiptomi projekt például 2016 óta zajlik, 2023-ban zárul majd le, és csak 2020-ban kezdtük gyártani az első kocsikat. Így összesen hét év telik el az első megállapodás papírra vetésétől az utolsó jármű kiszállításáig. Az első egy-két év általában a tervezésről, alkotásról szól, utána indul be a gyártás, éppen ezért sokrétű és összetett a kollégák feladata.

Hogyan lehet a távolból ilyen hatalmas projekteket menedzselni?

A jelszó a kommunikáció! A digitális eszközök használata és az elmúlt másfél év eseményei rámutattak arra, hogy sok mindent meg lehet oldani kamerán keresztül is. Ehhez biztosítanunk kell, hogy a résztvevők folyamatosan tájékoztassák egymást arról is, ha valami a terveknek megfelelően alakul, de arról is, ha esetleg mégsem.

Egy vasúti kocsi esetében csak a szerelési folyamat során mintegy 2 400 alkatrészre van szükség. Ezért is nagyon fontos az anyagellátás, a beszállítás megszervezésében a kommunikációs biztonság, ami lehetővé teszi, hogy azonnal tudjunk reagálni a problémákra. Van, hogy nem tudunk a tervek szerint haladni, mert felmerülnek váratlan események. Rengeteg információra van szükség, hogy a kollégák fel tudják mérni, mi történik, és vissza tudják kormányozni a projektet a megfelelő irányba.

Mi a legközelebbi nagy projekt, amin dolgoztok?

A közeljövőben ismét pályázat kerül kiírásra a MÁV egyik leányvállalata által vasúti gépjárművek szállítására. Szeretnénk, ha el tudnánk indulni ezen a megmérettetésen, és ha ezek a járművek Dunakeszin készülhetnének. A magyar kormány nemrég grandiózus vasúti stratégiát hozott nyilvánosságra: a következő 10 évben sosem látott beruházások és flottafejlesztések várhatóak a vasútiparban. Jelenleg erre koncentrálunk. Egyeztetünk további nemzetközi projektekről is, ám ez egyelőre nem publikus.

A beszélgetés rólad szólt, hiszen pontosan azokkal a kihívásokkal küzdesz, mint a DJJ, esetleg más léptékben. Amit András tanácsaiból és példáiból mindenképpen vigyél magaddal, az az, hogy a megrendelésig hosszú az út, odáig is tökéletesen kell kommunikálnod, ahogy a gyártás alatt. Meg kell találnod azokat a beszállítókat, akik a vevőd igényéhez alkalmazkodni tudnak, és fejlesztened, edukálnod kell a csapatodat, hogy felelősséggel tudják vinni a rájuk bízott feladatokat.

Andrásnak ezúton is köszönöm a beszélgetést és a Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2021 felkarolását is. Remélem, jövőre találkozunk, mert verseny és Gépész Szalon biztosan lesz 2022-ben is.

Kiss László