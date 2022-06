Pénz, de honnan?

A finanszírozás és a használt gépek szakértőinek együttműködése a fémipar számára is biztosítékot jelent

A hazai gazdaságba is jelentős mennyiségű pénz ömlik a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítására, és várhatóan a háború okozta sokk is új központi forrásokat nyit majd meg. Az alkatrész- és emberhiány, illetve a logisztikai láncok széttöredezése azonban a beruházásokat is megnehezítette. A használt gépek előtérbe kerülésével megnőtt az igény azon szakemberek iránt is, akik mind finanszírozási, mind műszaki szempontból hozzáértően nyúlnak a használt gépekhez. Boór László, a PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. ügyvezető igazgatója és Maxence Dutat, a Surplex GmbH országmenedzsere a géplízing során valósítottak meg egy többcsatornás együttműködést.

Mi jelenti a nehézséget egy gyártóberendezés finanszírozásánál?

Boór László, a PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. ügyvezető igazgatója

Boór László: A termelőeszközök finanszírozása kapcsán nagyon fontos az eszközök szakmai ismerete, ebből kifolyólag kevés cég foglalkozik ezekkel. Aki nem ismeri a használt gépek piacát, annak egy esetleges eszközvisszavétel esetén az újraértékesítés komoly fejtörést okozhat. Ez egy speciális, szűk piaci szegmens, a használt eszközök árait nem lehet nyilvánosan elérhető adatbázisokban, internetes kereskedői oldalakon ellenőrizni úgy, mint pl. a használt autók esetében. A német anyacégünk egy több tízezer tételből álló eszközadatbázist kezel, életgörbéket hoz létre az egyes géptípusokra, melyre alapozva személyre szabott konstrukciókat tudunk kínálni ügyfeleinknek, akár önerő nélküli finanszírozással.

Fontos, hogy eszközfinanszírozási specialistaként – tekintettel arra, hogy jól ismerjük a termelőgépek/berendezések másodlagos piacát – maga az eszköz a biztosíték, így tudunk ügyfeleinknek a banki beruházási hiteleknél számos alkalommal rugalmasabb megoldást kínálni, hiszen a bankok az eszköz mellett még egyéb, pl. ingatlanjelzálog, garancia stb. biztosítékot is kérnek az ügyfelektől. Amit még fontos hangsúlyozni a rugalmasság mellett, az átfutási idő, ami használt gépeknél különösen fontos. Amennyiben az ügyfél kiválasztott egy használt gépet, azt mielőbb termelésbe akarja állítani, így nincs ideje kivárni a banki, akár több hónapig tartó hitelbírálati folyamatot. Nálunk a bírálati és szerződéskötési folyamat egy héten belül lezajlik, ha a bírálathoz szükséges dokumentumok rendelkezésünkre állnak. Úgy látjuk, hogy a gyors döntési folyamatunknak még soha nem volt ilyen fontos szerepe, mint jelen piaci körülmények között. Mint ahogy minden ágazatban, a használt fémipari gépek piacán is egyre szűkül a kínálat, így az ügyfeleknek nagyon gyor­san kell dönteni, hogy megveszik-e a kiszemelt gépet, egy kereskedő sem fogja nekik hetekig tartani.

A pályázati rendszer hogyan befolyásolja a lízingcégek munkáját?

Boór László: A kiírt pályázatok egyértelmű hatással vannak a hazai beruházásokra. Ha megvizs­gáljuk az egyes éveket, jelentős kilengéseket láthatunk, amik mind abból fakadnak, hogy az adott évben voltak-e elér­hető gépbeszerzési pályázatok. Az eszközfinanszírozó cégek üzleti volumenét is nagymértékben befolyásolja, hogy van-e elérhető pályázat. Ilyen esetekben, a bankokhoz hasonlóan, a pályázati feltételekhez igazodva mi is beruházási kölcsönt nyújtunk ügyfeleinknek.

Az utolsó GINOP pályázati kiírásból sok cég kiesett, akik kapacitásbővítést szerettek volna megvalósítani, és hosszú ideje halogatták a gépbeszerzést – éppen a pályázati kiírásra várva. Az a célunk, hogy számukra kedvező finanszírozási megoldásokat kínáljunk, amivel pályázat nélkül is meg tudják valósítani a beszerzéseiket.

Az elmúlt két év hogyan hatott a lízingpiacra?

Boór László: Nagymértékű bizonytalanság érezhető a piacon. Sok ügyfél halogatta a tervezett beruházásokat még abban az esetben is, ha a megrendelésállománya és a forgalma nem esett vissza, mert a jövőkép bizonytalanná vált. A háború mellett az alapanyaghiány, az általános áremelkedés, az energia megdrágulása, valamint az emberierőforrás-problémák további bizonytalanságokat keltenek a piacon.

Ugyanakkor az is látszik, hogy kettészakadt a feldolgozóipar „mezőnye”. Sokan meg tudták lovagolni az új trendeket, mások viszont számos problémával szembesülnek – ez utóbbiak között sajnos sok az autóipari beszállító. Akinek például a korábbiakban lehetősége volt jelentős volumenű alapanyag-beszerzésre, az most iparági átlag feletti profitra tehet szert. A képzett munkaerő terén jelentkező hiány azonban gyakorlatilag egyformán sújt minden hazai iparcéget.

A lízingpiacot az összes nehézség közül talán a szállítási határidők meghosszabbodása érinti igazán negatívan. A korábban 2-3 hónap alatt leszállított gépek szállítási ideje már inkább 6 – 12 hónap, így a most megkötésre kerülő szerződéseink tényleges realizálása már csak a 2023-as számokban fog tükröződni.

A szállítási határidők meghosszabbodása hatott a használt gépek finanszírozására?

Boór László: A használt gépek finan­szírozására fokozódó igény mutatkozik, mert sok iparcég nem ér rá akár egy évet várni az áhított szerszámgépre. Egyre több ügyfél keres magának jó álla­potban lévő használt gépet, a kereskedő viszont nem szállítja le a gépet, amíg az nincs kifizetve. Komplex szol­gáltatásunk egyik fontos eleme, hogy külföldre is előre tudunk utalni, amikor még a kereskedőnél van az eszköz.

Maxence Dutat, a Surplex GmbH országmenedzsere

Maxence Dutat: A piaci folyamatok hatására a használt gépek ára is jelentősen megemelkedett. A tavaly 45 ezer euróért eladott SW szerszámgépek idén márciusban már 90 ezer euróért találtak új gazdára – ugyanolyan állapotú gépek, ugyanazzal az értékbecsléssel.

Milyen területeken működhet együtt egy lízingcég és egy használtgép-kereskedő?

Boór László: Négy éve indult az együttműködés, és két területen folyik. Egyrészt értékbecsléseket készítenek részünkre, másrészt partnereink a használt eszközeink értékesítésében. Ez két esetben fordul elő: ha egy bérleti szerződés lejár, és a gépre nincs tovább szüksége az ügyfélnek, akkor a gép visszakerül hozzánk értékesítésre, illetve ügyfél nemfizetése esetén a visszabirtokolt gépeink értékesítésében is segítséget nyújtanak.

Maxence Dutat: A visszavett gépeket a PEAC nem tartja meg, hanem a piacon értékesíti, amiben ránk támaszkodik, vagyis a Surplex aukcióin talál új gazdára minden használt gép. Az együttműködésünk másik oldala az értékbecslésre vonatkozik. A Surplex 20 éve létezik, és évente mintegy 55 000 gépet értékesít, ebből kifolyólag hatalmas eszközadatbázissal rendelkezik, és meglehetős pontossággal meg tudja becsülni minden használt termelőeszköz árát. Ez a szolgáltatásunk egyébként népszerűbb is a lízingcégek körében, mint a visszavett gépek értékesítése, hiszen az utóbbiakból szerencsére kevesebb van, míg az értékbecslésre minden ügylet esetében szükség lehet. Egyes lízingcégek csak az értékbecslést, mások csak az értékesítést veszik igénybe. A PEAC esetében mindkét csatornán kiváló együttműködést sikerült megvalósítanunk.

Boór László: Egy használt szerszámgép piaci árát nagy­ságrendileg mi is meg tudjuk határozni, de a Surplex viszont rendelkezik olyan szakemberekkel, akik kimen­nek a helyszínre, átvizsgálják a kérdéses gépet, és ennek alapján adnak egy szakvéleményt arról, hogy milyen állapotban van a berendezés, mi pedig el tudjuk végezni az értékkorrekciót. Nemcsak az évjáratot nézzük, hanem az álla­potot is, ezért egy akár tízéves gépet is meg tudunk finanszírozni – abban az esetben, ha a Surplex szakvélemé­nye alátámasztja azt.

Maxence Dutat: A célgépek, az összeszerelő sorok is különleges esetet jelentenek, hiszen bár értékesíthetők egy aukción, de az elérhető ár mindig sokkal alacsonyabb, mint amennyi a beszerzési ár volt. Ilyen esetekben is hasznos egy nemzetközi gépkereskedő szakvéleménye.

