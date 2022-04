Paradigmaváltás lézersebességgel

Kontaset – PMT esettanulmány

Több, mint 100 éves múlt, átvészelt politikai korszakok, nehéz gazdasági időszakok, megannyi siker és tanulság áll a Kontaset Kft. működése mögött. Döntések súlyáról, innovációról, a közelmúlt stratégiai változásairól és a sikeres jövő víziójáról beszélgettem az eredményes közös projektet zárt Kontaset Kft.-vel és PMT Szerszámgép Kft.-vel.

Kontaset „őstörténet”

A Kontaset története 1919. október 18-án indult, amikor is Szalay István bejegyeztette cégét, melyet az akkor elinduló hazai lakossági és ipari villamos fejlesztési lázra alapozott. Az üzleti modell és a szakértelem kombinációja meghozta a sikert, a cég gyors fejlődésnek indult. A második világháború természetesen hozott változásokat, például bekerült a cégcsoportba a Szolnok-i óragyár, mely most a Kontaset termelő bázisa. A Szovjetúnió felbomlása után a helyzet jelentősen megváltozott.

Rendszerváltás és ezredforduló

„A nyugati piac éppen időben nyílt meg, hogy ne kerüljön a cég csődközeli helyzetbe, ámde igen szigorú feltételekkel történt az együttműködés. A hazai fejlesztés és saját termék gyártás lassan csökkenni kezdett. A feladat a külföldről kapott dokumentációk alapján történő gyártás volt. És ez a folyamat, mely során a külföldi kitettség elhatalmasodni látszott, éppen csak elindult.” – mondta Fórizs Zoltán a Kontaset Kft. ügyvezető igazgatója.

A millennium utáni évek az informatika forradalmát hozták. Az addig elektronikai iparnak hívott szektor szétválaszthatatlanul összenőtt az informatikával. A gyártási volumen pedig a kereslet növekedésével akkora lett, amit csak a legkorszerűbb gyártástechnológia volt képes teljesíteni.

„A gyártásunk ekkorra nem volt nyereséges. A modern műszaki megoldások például a lemezmegmunkálásban látótávon kívülre kerültek. Ezt a műszaki kihívást fokozta az a gazdasági nehézség, hogy értékesíteni csak a hazai piacon értékesíthettünk, minden külföldi piacot a megrendelőnk szolgált ki. A hazai piac az egyébként elavult termelésünk 15-20%-át tette ki, azaz a cég sorsa néhány külföldi vevő kezében volt.” – elemezte az akkori kockázatos piaci helyzetet Fórizs Zoltán.

Elmaradt innováció

„Egyértelmű volt, hogy a nagymúltú szentesi lemezüzem felett eljárt az idő. Az ott dolgozók tudása és tapasztalata ugyan a hátán vitte még a termelést, de a vánszorgás egyre lassabb volt, a nyereséges működés pedig akkori feltételek mellett elérhetetlen távolságba került. A megbízhatatlan és magas költségek mellet üzemeltethető gépparkkal nem lehetett megfelelni azoknak a fokozódó kihívásoknak, amikkel egy mai üzem nap mint nap szembe néz. ” – elemezte a helyzetet Pekárik János, a PMT Szerszámgép szakmai tanácsadója.

Az üzem nem használt semmilyen Ipar 4.0 -ás megoldást. A gyárban és gépeken zajló eseményekről nem történt adatgyűjtés, így az üzemet érintő döntések mögött nem álltak pontos adatok. A cég működésének stratégiájában változás állt be, melynek kitalálója és végrehajtója is Fórizs Zoltán ügyvezető volt.

Paradigmaváltás – küzdelmek a hosszútávú sikerért

„Az egyetlen kiút az előrelépés volt a kiszolgáltatott rabszolga helyzetből. Zoltán olyan csúcsra tűzte ki a célzászlót, ahová magam is szívesen mászok fel.” – tette hozzá Pekárik János, elismerve a a Kontaset bátorságát, és biztosítva őket teljes szakmai támogatásáról.

A fejlesztés tekintetében ekkorra voltak országok a távol keleten, akik behozhatatlan előnyre tettek szert. A velük való bármi nemű versengés a cég biztos bukását jelentené. Nem reális elvárás és nem is cél. Ugyanakkor a velük való közös munka, együttműködés, valamint a fejlesztők által hazai és európai igényekre szabott komplex és rugalmas megoldások innovatív termékek és szolgáltatások megszületésének motorja lehet.

„Erre az időszakra, és szerencsére a mostanira is jellemző, hogy szerverszobák építésére kérnek fel minket. Gyors, rugalmas és jövőbe mutató megoldásokra van szükség. Ilyen volt egyébként a PMT-vel való munka is, de éppen ezt várják tőlünk is a megrendelők. A megfelelő kínai partnerekkel való közös munka kifogástalan minőséget, rugalmasságot és messze piaci átlag feletti garanciát jelent a Kontasetnek és a vevőknek is.” – magyarázta Fórizs Zoltán a kínai partnerek felé való nyitás egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen előnyeit.

Mitsubishi ML3015 GX-F80 lézeres vágógép

A Kínával való kapcsolatnak egy nagyon speciális esetben is mutatkozott előnye. A 2020-as világjárvány kitörése meglepte Európát. A járvány kezdeti de kritikus pillanatában megindult kommunikáció gyorsan és hatékonyan rámutatott arra, hogy mire lesz szükség a hazai piacon. Légtisztító berendezések és beléptető rendszerek tervezése és gyártásai indult el a Kontaset Kft.-nél, melyekkel hatékonyan fel lehetett venni a harcot az egészségért.

Ez az időszak mérföldkő volt a vállalat életében. A gyorsaság feltétele viszont egy modernebb géppark, amivel a fent említett feszített körülmények között is sikeresen lehet tevékenykedni.

Elindult hát a keresés. A feladat nem volt kisebb, mint a gyártási fő és a kiszolgálás mellék idejének radikális csökkentése. Mindezt pedig gyorsan, hiszen a lézervágóra égető szükség volt.

A Kontaset és a PMT Szerszámgép közös küldetése

„Éppen egy Stuttgart-i kiállításon vettem részt, mikor megkaptam a megkeresést. A kommunikáció rendkívül intenzív volt, rekordidő alatt megszületett a megállapodás. Ehhez pedig az is kellett, hogy őszintén tudtam azonosulni azzal a stratégiai céllal, ami ekkorra a Kontaset előtt egyetlen válaszható útként volt vázolva.” – emlékezett vissza Pekárik János.

A Mitsubishi azok közül a Japán gyártók közül való, akik nem csak a ma feladataira, de a jövő kihívásaira is felkészíti a termékeit. Kimagasló alkatrész utánpótlással, mesterséges intelligenciával és minden ipar 4.0 eszközzel szerelt gépei biztonsággal megfelelnek az ipar kihívásainak. A választás végül a Mitsubishi ML3015 GX-F80 gépre esett.

A hatékonyság növelésére több, köztük a vevő számára addig nem, vagy alig ismert út is szabaddá vált. Ilyen volt a vágási idő csökkenése, akár az 1/10-edére a korábbinak. De a beállítások, félbe hagyott táblák megmunkálásának folytatásához szükséges mellékidők is csökkentek. A gép megbízhatóságának eredménye a váratlan leállások és a gyártást lassító javítások teljes elhagyása.

Az ipar 4.0 megoldások olyan adatgyűjtési lehetőségek kapuját nyitották meg, amivel a Kontaset minden korábban kézzel vezetett gyártási dokumentumokból vagy ráérzésből meghozott döntését real time és valós adatokra alapozza.

„Soha eddig nem rendelkeztünk ennyi és ilyen pontos adattal a termelésből, mint most. A Mitsubishi biztosít számunkra minden információt, amire szükségünk van.” – mesélte Fórizs Zoltán azokat az előnyöket, amikkel a gép vásárlása előtt nem is számolt.

A Mitsubishi éppen olyan szolgáltatásokat nyújt, amikkel a Kontaset is találkozik a piacon. Kiemelkedő 5 év garancia, mesterséges intelligenciával támogatott gyártás és adatkezelés. Automatizált folyamatok, melyek kiveszik az emberi hiba lehetőségét a rendszerből, és biztonságossá teszik a gyártást. Gyorsaság, rugalmasság mely ugyan közhely, de a Mitsubishi-nél ez a valóság.

A fejlődésnek többé nem lehet vége

„A PMT-vel közösen véghez vitt fejlesztési sorozatnak még nem látom ugyan a végét, de máris érzem a hasznát. Van még lehetőség a közös munkában, és meggyőződésem, hogy a Mitsubishi lemezipari megoldásai egyszerre teszik hatékonnyá, kiszámíthatóvá és folyamatbiztossá a termelésünket.” – Értékelte az eddigi, és vetítette előre a jövőbeni együttműködést Fórizs Zoltán.

Az 1919-ean Szalay István által bejegyzett cég rendkívül hosszú utat tett meg 2022-ig. Azt valószínűleg Szalay sem gondolta, hogy mennyi nehézséggel néz majd szembe a vállalat. Az pedig kétségtelen, hogy a Fórizs Zoltán által elindított paradigmaváltás és a PMT-vel megkezdett innováció méltó jogutódjává teszi a Kontaset Kft.-t a több mint száz esztendeje megálmodott és életre hívott Szalay Műveknek.

Sipos Ádám

