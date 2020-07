Olyan, mint autót választani: ha bevált, kitartunk mellette

Újráznak a FANUC szikraforgácsolók a Plastic-Form-nál

Címkék: autóipar autóipari beszállító Fanuc fröccsszerszám Robocut szerszámgyártás szikraforgácsolás szikraforgácsoló

Az ügyfelet nem elég egyszer megnyerni – vallja a FANUC Hungary Kft. csapata és ezzel a szellemiséggel közelítenek meg minden új és régi partnert. A sikerre pedig nem is kell jobb bizonyíték, mint az, hogy a japán gyártó gépei az új beruházásokban, a géppark bővítések esetén, illetve a felújítások során is az első választások között szerepelnek. Így volt ez a PLASTIC-FORM Kft.-nél is, ahol a pozitív tapasztalatok és a FANUC szerszámgépek teljesítménye döntő érvek voltak a géppark megújítása során. A vállalat tulajdonos-ügyvezetőjével, Burai Zsolttal beszélgettünk.

Sokoldalú megmunkálás összetett technológiákkal

A debreceni székhelyű PLASTIC-FORM Kft. egy családi vállalkozás, amely az elmúlt két évtizedben nemcsak létszámában bővült: a jelenleg 75 főt foglalkoztató cég üzemterülete, gépparkja és ügyfélköre is jelentősen növekedett. Ugyanakkor a vállalat továbbra is elkötelezett a műanyagipari gyártóvállalatok megfelelő szerszámokkal történő kiszolgálása mellett.

Jelenleg elsősorban autóipari beszállítóknak készítenek fröccs- és fúvószerszámokat, amelyeknek nemcsak a tervezését és gyártását látják el, hanem a kész szerszám teljeskörű vizsgálatát, későbbi karbantartását és esetleges felújítását is elvégzik. A komplex és megbízható szolgáltatás igen értékesnek mutatkozik mind a hazai, mind a nemzetközi piacon: az elmúlt évben a PLASTIC-FORM Kft. bevétele elérte a 1.5 milliárd forintot.

Ehhez pedig nemcsak magasfokú szakértelemre, hanem jól felépített és sokoldalú gépparkra is szükség van. A szerszámgyártásban elterjedten alkalmazott többtengelyes megmunkálások mellett tömb- és huzalszikra-forgácsolást is végeznek a PLASTIC-FORM-nál, valamint minden rendelkezésre áll a szerszámok bemérésére és gyártás utáni precíz méretellenőrzéséhez is. A gépek kiválasztása során a tulajdonosok arra törekedtek, hogy minden megmunkálási feladatot a lehető legjobb minőségben lássanak el, így a piacon elérhető jó ár-érték arányú gépek mellett döntöttek, huzalszikra-forgácsolóikat pedig a FANUC-tól választották.

30%-os kapacitásnövekedés

A cég ügyvezetőjével, Burai Zsolttal a huzalszikra-forgácsoló szerszámgépek cseréje kapcsán beszélgettünk. A PALSTIC-FORM ugyanis már több, mint 15 éve használja a FANUC megbízható gyártógépeit. „Mivel az előző két géppel is tökéletesen elégedettek voltunk, amikor lehetőségünk nyílt lecserélni ezeket, azonnal ajánlatot kértünk a FANUC-tól.” – meséli Burai Zsolt a gépbeszerzés kapcsán. „A csere mellett szólt, hogy az új gépekkel közel másfélszeresére növelhettük a huzalszikraforgácsolóink kapacitását, mivel a két új Robocut együtt összesen 30%-kal hatékonyabb, mint a korábban használt gépeink. Ez a mi termelésünkben jelentős eredmény és szerencsére ki is tudjuk használni a többletet.” – teszi hozzá.

Újabbak és hatékonyabbak

A PLASTIC-FORM-nál a beruházás előtt tíz, illetve egy 22 éves szikraforgácsológép dolgozott. Ezeket cserélte a vállalat két FANUC Robocut α-c600ib típusú huzalos szikraforgácsolóra. Az új gépek karbantartása egyszerűbb, kevesebb időt igényel, gyorsabban dolgoznak és energetikai szempontból is hatékonyabbak, mint idősebb társaik. További előnyük, hogy új vágási technológiák is alkalmazhatók, amelyekkel tovább fejleszthető a szerszámmegmunkálás.

Nincs megállás

Az autóipari beszállítók számára nemcsak az iparági szabványoknak való megfelelés, hanem az időnyomás is mindennapos követelmény. Ahhoz, hogy ezekre hatékonyan tudjanak reagálni, a vállalatok nemcsak a minőségbiztosítást veszik komolyan, hanem olyan gyártóeszközöket választanak, amelyek maximálisan teljesítik az elvárásokat. „A FANUC szikraforgácsolói gyakorlatilag a rendszeres karbantartásokon kívül semmilyen egyéb szerelést nem igényeltek. Így volt ez a régi gépeinkkel és most, az újakkal is. A szervizre csak akkor van szükségünk, ha kérdésünk van, illetve amikor az éves ellenőrzések esedékesek.” – mondja Burai Zsolt a gépek szervizigényéről. Az új gépek a beszerzés óta szinte beavatkozás nélkül, folyamatosan gyártanak az üzemben, számos olyan feladaton dolgoznak, amelyek a hagyományos forgácsolási technológiákkal nem végezhetők el – ugyanakkor a fröccsöntő szerszámok gyártásában elengedhetetlenek.

„Megrendelőink just-in-time filozófiában dolgoznak, működnek együtt az autógyárakkal. A beszállítói láncban való részvételünk ezért azt teszi szükségessé, hogy igazodjunk ehhez a filozófiához és a megrendelőinknek olyan gyártóeszközöket gyártsunk, olyan szolgáltatást nyújtsunk, amellyel az ő saját folyamatképességük fenntartható legyen.” – mondja Burai Zsolt az ügyfeleikkel való együttműködésről és a beszállítói láncról. A PLASTIC-FORM-nál a szerszámok gyártása (a tervezéstől az átadásig) mérettől és bonyolultságtól függően 8-20 hét. Ezzel pedig a hazai és nemzetközi ügyfeleik is elégedettek, ugyanis az üzemet csak teljeskörűen ellenőrzött szerszámok hagyják el. „Ahhoz, hogy biztosak lehessünk a szerszámok megfelelőségében, komoly tervező rendszerekkel és fröccsöntési folyamatot szimuláló szoftverrel rendelkezünk, a megmunkálási tevékenységünket évről évre fejlesztjük, pontosabbá tesszük, megbízható, stabil és pontos megmunkálógépeket szerzünk be, házon belül teszteljük az általunk legyártott szerszámokat saját optikai mérőberendezéssel, illetve az iparágban alkalmazott tusírozó (formapróbáló) préssel.” – meséli Burai Zsolt. „Az így ellenőrzött szerszámok esetén biztosak lehetünk abban, hogy az általunk legyártott szerszám olyan terméket képes gyártani, amellyel a megrendelőink elégedettek lesznek. Amennyiben az ügyfelünknek szüksége van rá, az általunk gyártott szerszámokat karbantartjuk (30-50 ezer ciklus után), igény esetén pedig akár fel is újítjuk őket.” – folytatja.

Szinte minden autóban ott van egy kicsit

Mivel a PLASTIC-FORM Kft. olyan vállalatoknak tervez és gyárt szerszámokat, amelyek európai autógyárak számára készítenek műanyag alkatrészeket, a vállalat munkája rengeteg járműben ott van. Burai Zsolt megemlít néhányat a legnagyobb kihívást jelentő munkáik közül: „Egy prémiumkategóriás autógyár számára készítettük el a kesztyűtartó modul komplett szerszámozását. Ez méretben és bonyolultságban is elég komplex feladat volt. Továbbá többszáz szerszámot készítettünk már Magyarországon üzemelő autógyáraknak, gyakorlatilag a cégünk ezeken a feladatokon nőtt fel az alapítás óta.”

Ezzel az autóipari kötődéssel pedig nem véletlen, hogy Burai Zsolt az autóválasztáshoz hasonlította az új szikraforgácsolók beszerzését: „Elégedett voltam, így, bár más gyártók gépeire is kértem ajánlatot és összevetettem azokat a FANUC-kal, végül tudtam, hogy mellettük döntök. Kicsit olyan ez, mint amikor új autót választottam. A megbízhatóság, amely nemcsak a forgalmazott gépeket, hanem a szakértőkből álló csapatot is jellemzi, önmagában is remek érv a FANUC mellett. Ehhez jó ár-érték arány párosul és kiváló szolgáltatások is.”

Szöveg: FANUC