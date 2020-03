Nyugati minőség, keleti ár a lemezmegmunkálásban

A kínai lézervágó gépek prémium kategóriája iránt Magyarországon is komoly érdeklődés mutatkozik

Címkék: Bodor Laser CO2 lézer fiber lézer Kína lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia Optimum

A kínai döntéshozók vasmarokkal vezetik a világ legnépesebb országát egy innovatív, szolgáltatásalapú társadalmi modell felé. A fejlődéssel együtt jár, hogy az ipari beruházások korábban rendkívül magas, 25-35 százalékos növekedése fokozatosan mérséklődik. A kínai szerszámgépgyártók „krémje” ennek következtében egyre kevésbé akar a hazai alacsony árfekvésű gépgyártói szegmensben ragadni, ehelyett a világpiacon vetik meg a lábukat versenyképesre csiszolt gépeikkel. Werderitsch Gábort, a hazai piacon is teret hódító Bodor lézergépeket forgalmazó Optimum Hungária Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük a kínai szerszámgépek sikerének hátteréről.

Mikor kerültek be a lézervágók a termékportfóliótokba?

2017-ben rendkívül jó növekedést értünk a lemezmegmunkáló gépek területén. Az ágazat értékláncának elején pedig a lemezdaraboló gépek állnak, így sok ügyfelünk kérdezett rá arra, hogy erre a munkafázisra is van-e megfelelő gépünk. A német tulajdonos számtalan kiállításra látogat el, és nyitott szemmel jár a világban, ezért ő indította el a Bodor Laserrel kialakított együttműködést. A másik oldalról a Bodor Laser is folyamatosan vizsgálta, hogy hol mutatkozik megfelelő kereslet a gépeik iránt. Magyarország ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a szemükben, mert a magyar piaci potenciált még az osztráknál is nagyobbnak gondolják.

A kínai szerszámgépek meg tudnak felelni az európai sztenderdeknek?

A kínai lemezmegmunkáló gépek gyártói – amelyek az európai szemnek is vonzó berendezést képesek építeni – négy-öt évvel ezelőtt rajzottak ki a világba. A Bodor is úgy kezdte meg az európai térhódítást, hogy megbízott egy svájci céget a gépek formatervének kialakításával és a nyugati sztenderdek átvételének elősegítésével. Ennek eredményei gyorsan megmutatkoztak. Egy három évvel ezelőtt értékesített gép még hegesztett acélvázzal került forgalomba, vásárolt vezérlőszoftverrel. 2018-tól azonban az öntvényágy és a házon belül fejlesztett vezérlés már alapnak számít. Az értékes mögöttes tartalom tehát az elmúlt három évben épült be a gépekbe, amin 110-120 fejlesztőmérnök dolgozik a mai napig.

P3015T sík- és csőlézer kombigép

A Bodor gépek 65 százaléka kerül exportra – nagyrészt a fiber lézerek, és főleg Európába, illetve Amerikába –, a CO 2 -lézerek készülnek a belföldi piacra, de 2020 végén teljesen leállítják a CO 2 -gépek gyártását. Kínában ugyanis az ár a meghatározó, amiben a Bodor odahaza nem versenyképes, hiszen a minőséget helyezte a középpontba. Az olcsóbb szériákba ennek megfelelően tajvani és japán, a drágábba pedig európai alkatrészeket építenek be. Ezekben a modellekben alap a Precitec vágófej, a német hajtáslánc vagy a FAG lineáris vezetékek. Ha belenézünk az elektromos szekrénybe, akkor európai gyártók termékeit látjuk kulturált módon összeszerelve.

A jövőben azonban nem akarnak sok vasat tartani a tűzben, és Kínában is felvállalják majd, hogy ők egy felsőbb árkategóriájú gyártónak számítanak. A kínai exportadatok régóta elérhetők, és azokból kiderül, hogy vannak kínai gépgyártók, ahol a termelés 5-10 százaléka megy csak exportra. Ilyenkor felmerül, hogy az Európába szállított gépek sem különbözhetnek merőben a kínai piacra gyártott változatoktól. Mindenesetre amikor kínai kiállításokon járunk, sokszor elborzadunk, hogy ilyen alkatrészekkel és ilyen összeszerelésben vajon meddig lehet működőképes a gép. A Bodor szerencsére egy teljesen más utat választott. Kínában az egyes gyártók sokszor rendkívül hasonló termékekkel rukkolnak elő, nehezen választható szét a búza az ocsútól. Ha viszont a gyárakban nézünk körül, ott kiderül, hogy megfelelő gyártásszervezés és minőség-ellenőrzés van-e a gépek mögött, ami konstans minőséget és megismételhetőséget biztosít. Ez jelenti a választóvonalat a bóvli és az európai sztenderdeknek is megfelelő gépek között.

Mit kellett változtatni a gépeken ahhoz, hogy Európában is vonzók legyenek?

Előzetesen olyan hihetetlen számokat hallottunk, hogy a saját szemünkkel akartunk meggyőződni a gyártáskultúráról, ezért tavaly személyesen is ellátogattunk a gyárba. Fontos volt ezenkívül, hogy milyen befogadási hajlam van a fejlesztési javaslataink iránt. 2017-ben még csak egy, 2018-ban már kettő, tavaly pedig kilenc Bodor gépet adtunk el idehaza, de ahhoz, hogy az értékesítés ilyen ütemben nőjön, jó pár módosítási javaslatot fogalmaztunk meg az összeszerelés, az elektronika, a vezérlés vagy akár a burkolati elemek terén. Ezeket a javaslatokat 2019 második felében már viszontláttam az új gépekben. A mi kezdeményezésünkre cserélte le például a Bodor 2019 elején az eredetileg gyenge elszívórendszert egy jóval nagyobb teljesítményű gyártmányra. Mi ugyanis nem vihetünk úgy kiállításra egy gépet és telepíteni sem akarjuk úgy, hogy a keletkező egészségre ártalmas gázokat a rendszer nem szűri ki tökéletesen. A fejlesztéseknek köszönhetően a gépek telepítése ma már 3-4 nap alatt lezajlódik. Összehasonlításképpen: 2017-ben még két hétbe telt, amíg olyan állapotba hoztuk a gépet, hogy nyugodt szívvel adtuk át egy hazai ügyfélnek. A beépített alkatrészekkel már akkor sem volt gond, be a beépítési minőséggel annál több. Ha az összeszerelő munkás 30 méter vezetéket kapott, akkor 30 métert épített be oda is, ahova csak 10 méternyi kábel kellett, és a maradék 20 métert betekerte a gépbe. Mondanom sem kell, ez az esztétikai kérdéseken túl a jelátvitelre sem volt jó hatással.

T260A csővágó lézergép automata adagoló rendszerrel

Ezek a változtatások rendkívül fontosak a gép használhatóságát illetően. Analógiaként gondoljunk bele, hogy bár minden második-harmadik elektromos autó Kínában készül, mégsem ülnénk bele jó szívvel egyikbe sem, csak ha azt már egy nyugati szakértő áttekintette és a mi igényeinkre formálta. Ugyanez a helyzet a szerszámgépek esetében is, óva intenék tehát attól mindenkit, hogy minél olcsóbban szerezzen be kétes forrásból származó kínai lézergépet, mert ha utána gond van a géppel, akkor az a vásárló gondja lesz.

Ha a kulcsfontosságú alkatrészeken nem spórol a gyártó, akkor hogyan tud olcsóbb árat kínálni?

Joggal tesszük fel a kérdést, hogy ha minden kulcsalkatrész nyugati gyártmányú, akkor mégis miből ered a Bodor gépek mintegy 30-40 százalékos árelőnye az európai vagy japán márkákhoz képest? Egyrészt az összeszerelés még mindig jóval olcsóbb Kínában, másrészt az öntvény vagy éppen a lemezburkolat még mindig ott készül, így jóval olcsóbb is. A Csinan környéki bérszint alacsonyabb, mint a nyugati, és az egész cégműködés – a cégvezetéstől a marketingig – meglehetősen áramvonalas. Kicsi a gépekre számított árrés. Egy kínai cégvezetőnek arról kell döntenie, hogy a belső piacon akar-e küzdeni olcsó gépekkel a temérdek hazai versenytárs ellen, vagy nyugati színvonalú gépekkel megveti a lábát a külpiacokon. A cégvezető azt is látja, hogy vannak nyugati gyártók, amelyek kínai vagy indiai gyártóbázissal is rendelkeznek, de az ott elkészült gépek semmivel sem olcsóbbak, mint az európai gyárakban készült változatok. Ismét visszautalnék a kínai exportadatokra, amelyekből látszik, hogy tavaly 26 CO 2 - és fiber lézergép érkezett Magyarországra Kínából, és az európai gyártók Kínából behozott gépei a többszörösükbe kerülnek az általunk behozott fiber lézergépeknek.

A nyersanyag folyamatos adagolása tekercslefejtővel is megoldható

A Bodor nem kap exporttámogatást, de a kiállításokon való részvételt finanszírozza a kínai állam. Ezt a dotációt olykor a kiállított gépek áraiba is be tudják számítani, így előfordul, hogy egy Blechexpo vagy EuroBLECH kiállításon olcsóbban vásárolható meg egy adott gép, mint amennyiért mi tudnánk adni. Látni kell, hogy a kínai gyártók most még a piacépítési fázisában vannak. Lehetséges azonban, hogy ha elfogadottá válik Németországban is a Bodor márkanév, akkor a mostani 30-40 százalékos árelőny fokozatosan lecsökken majd.

Kiépült már a gépvásárláskor kritikus fontosságúnak tartott szervizháttér és pótalkatrész-ellátás is?

Nálunk a munkatársak harmada dolgozik a szervizünkben, egy pedig az alkatrészellátással foglalkozik. A megállapodás értelmében a Bodor Magyarországon hozza létre a közép-európai raktárbázisát, és innen szolgálja majd ki a környező piacokat is. Ez természetesen csak azokra az alkatrészekre igaz, amik amúgy nem érhetőek el idehaza is egy nap alatt.

A Bodor az S-szériát fejlesztette ki kifejezetten európai használatra, de mi itt Magyarországon jellemzően a középutat választjuk, és minél olcsóbban akarunk minél jobb minőségű gépet kapni. Ez vevői oldalról nem rossz, hanem meglehetősen racionális irány, de ebből is adódik, hogy idehaza jobb fogadtatása van a P-szériának.

Magyarországi forgalmazó:

Optimum Hungária Kft.

1172 Budapest, Cinkotai út 28-30.

+36 1 434 2680

ugyfelszolgalat@optimum-hungaria.hu

www.bodorlaser.hu

Molnár László