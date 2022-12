Nyár a télben: így viszlek el nyaralni Dominikára

A nyaralás lehetősége, ha ipari termelő vállalatod van, és a gépeiddel termelsz

Most azt hiszed, hogy viccelek, pedig nem. De hogy vihetne el a Chemplex Dominikára nyaralni!? 25 év szakértői pályám során tudod, hány ügyfelemet juttattam már el egzotikus helyekre? Minden szerénységgel állíthatom, hogy sokat. Mondhatjuk, hogy teljesítettem az álmaikat. Figyelj, hiszed vagy nem, nyaralni fogunk.

Ha nagy a kereslet a termékeid iránt, jó a felvevőpiacod, akkor valószínűnek tartom, hogy a gépeid is jók, a gyárad üzemeltetése megtérül – és gondoskodsz a folyamatos, rendszeres karbantartásról, hiszen a gépeid állapota a termelésed alapja. A bevételed tehát nő, a költségeid fenntarthatóak, áramvonalas, jó profitot termelő vállalatod van. A heti bevételed az X.

Ha tönkremegy egy hajtóműved, kiáll egy géped, egy gyártósorod. A kapcsolataidon múlik az, hogy milyen gyorsan tudod rekonstruálni a korábban ideális termelést. Ha egy nap alatt, akkor a veszteséged, azaz amit nem termeltél meg azzal a géppel, gyártósorral, üzemmel, az Y.

Vegyünk például egy ipari fogaskerekes hajtóművet, robbanásbiztos kivitelben. Egy átlagos hazai forrásból legalább 4 hét kell a robbanásbiztos hajtóműved beszerzéséhez. A képleted a következőképpen alakul: 4X–20Y.

Tartok attól, hogy a lemaradás ilyen tempónál nem behozható. Az egyetlen áthidaló megoldás ebben az esetben, ha van tartalékod, és 1-2 napon belül cserélni tudod a meghibásodott gépelemet, és azzal termelsz tovább. Ugye van tartalékod?

Ezen a ponton kérdés az, hogy a javítás során vajon diagnosztizálták-e a problémát, ami a meghibásodást kiváltotta. Ha a diagnosztikai képességek hiányoznak a cégedből, akkor a tüzet oltottad el, de azt tudnod kell, hogy bármikor újraéledhetnek a lángok.

Nézzünk meg egy ideális példát: ma az országban az egyetlen azonnali ATEX hajtóműforrás a Chemplex. Ha a Chemplexszel dolgozol, akkor akár egy napon belül megérkezik a robbanásbiztos hajtómű, a csapatom beszereli, így akár aznap megnyomhatod a gépen a START gombot. Lássuk tehát: X–Y. Nem mondom, hogy nem fáj, de kezelhető a lépték. Mivel együtt dolgoztunk a problémádon, gyakorlatilag minden más úthoz képest a legkevesebb, amit nyertél, az X–19Y. Itt tetszőlegesen helyettesítsd be az ismeretleneket az általad ismert számokkal, és szólj, ha veled tarthatok Dominikára.

Utazási ajánlat gépgyártóknak

Gépeket gyártasz. Kiváló gépeket, amelyekre szüksége van a piacodnak. Gyakorlatilag bármennyit el tudsz adni belőlük, ha fejlesztesz, ha embereket veszel fel és ügyesen értékesítesz.

Problémát jelenthet az akadozó beszerzési forrásod. Nehéz bizonytalanságra tervezni. Minden egyes napon, amikor vársz a beszállítóra, veszteséget termelsz. Ha kötbér van a géped átadási határidején, akkor egyenesen adósságba dolgozod magad.

Nézzünk meg egy ideális képet az esetedben: a Chemplex helyben, az országban szereli össze az ipari fogaskerekes hajtóműveket, robbanásbiztos kivitelben is. Nem kell várnod, mert a termékek néhány munkanap alatt megérkeznek, és tarthatod a szállítási határidőket, sőt, több gépet tudsz eladni, tervezhetően megnövekszik a bevételed, a biztonságod, a profitod, a jólléted. És végeredményül, ha minden bevételt félreteszel, amit nem fizetsz ki kötbérként, vagy ami a várakozás helyett az értékes termelés eredménye, abból akár az egész csapatodat elviheted Dominikára.

Nem tudom, maradt-e kérdésed

Robbanásbiztos hajtóművek szállítási határidejét tekintve a Chemplex verhetetlen. Az utánunk jövő ajánlat is legalább 5-6 munkahét. A készletünk számos variáns előállítását teszi lehetővé – nagyon rövid időn belül. Néhány napos határidővel egyszerűen máshonnan nem tudsz beszerezni ilyen berendezést. A környező országokban sem, mert ők is tőlünk rendelnek. Nem csak eljutsz Dominikára, hanem nyugodtan pihenhetsz, mert mi magunk szereljük össze a hajtóműveket gyári auditált technológiával, hazai szakemberek által, Magyarországon. Ha önállóan rendelsz, és valami hiba csúszik a konfigurációba, akkor a korrekcióra 1-2 munkanap elegendő. A robbanásbiztos hajtómű telepítéséhez, beüzemeléséhez nem kell szakembert keresned, mert telepíthetjük, sőt az időszakos karbantartását is végezhetjük.

Minden érv amellett szól, hogy keress meg robbanásbiztos (vagy nem robbanásbiztos) hajtástechnikai berendezés kapcsán, nagy mennyiség esetén is. Ez a közvetlen e-mail-címem: hajtomuszakerto@chemplex.hu. A tárgyba ne felejtsd el beírni: Dominikára akarok utazni a Chemplexszel.

Minden TechMonitor-olvasónak jó pihenést és meghitt ünnepeket kívánok!

Barátsággal, Kiss László

a Te hajtástechnikai szakértőd