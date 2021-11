Nincs több kifogás! Már nem kihívás a befogás!

Régi-új név, változatlan minőség: a Wamatec és az OnRobot együttműködése a Steel Riders Kft. projektjében is sikert aratott

600 000 darab alkatrész legyártása már önmagában sem mindennapi ügy, de a többszöri megfogást igénylő geometria nagymértékben leszűkíti a szóba jöhető megfogás-technikai megoldások számát. De azért számít valaki kiemelt partnernek és integrátornak, hogy erre is azonnal tudja a választ. Az automatizált gépkiszolgálás hatékonyságáról Papp László, a Wamatec Hungary Kft. kobot termékmenedzsere beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Nem telt eseménytelenül az idei év: új név, új termékcsoportok…

Papp László: Valóban, az idei évtől ismét Wamatec Kft. néven találhatnak meg minket az üzleti partnereink. A névváltoztatás mögött az húzódik meg, hogy 1998-ban eredetileg is ezzel a névvel indult a vállalkozás és most, hogy lehetőségünk nyílt rá, vissza is tértünk a gyökerekhez.

2020 novembere óta számítunk a Doosan robotok hazai képviseletének és az új termékcsoport felvétele azt is maga után vonta, hogy robotikai kiegészítőket gyártó partnerekkel is felvettük a kapcsolatot. A megfogástechnika terén az Onrobot volt az, amely teljes mellszélességgel kiállt amellett, hogy a termékeit forgalmazzuk, és ez a hozzáállás nagyon sokat nyomott a latban a partnerség kialakítása során. Az átfogó termékválaszték és a változatos alkalmazási lehetőségek természetesen szintén fontos kritériumnak számítottak. Rövid idő alatt eljutottunk oda, hogy a hazai disztribútorok között talán nekünk van a legnagyobb készletünk, amit a telephelyünkön minden érdeklődőnek be tudunk mutatni.

Hogyan váltak be a számításaitok, mennyiben növelte a megfogástechnika az értékesítési lehetőségiteket?

Papp László: Stratégiai célunk, hogy minél több iparágat tudjunk kiszolgálni minél átfogóbb megoldásokkal és napjainkban elvárásnak számít, hogy ha lehetőségekről beszélünk, akkor nem sokkal később a konkrét megvalósítási elképzelést is be tudjuk mutatni. Ez csak élő együttműködésekkel lehetséges, arra nincs idő, hogy akkor kezdjük el felkutatni a forrásokat. Mivel nemcsak értékesítünk, hanem egyben integrátorok is vagyunk, minden 3D modellt helyben el tudunk készíteni. Ez nagyon sokat jelent a döntési folyamat megtámogatásában, hiszen az ügyfelek vizuális megerősítést kapnak arról, hogyan fog a későbbiekben működni az adott rendszer.

2FG7 párhuzamos fogószerkezet

Melyik megfogó típus számít slágernek a ti ügyfélkörötökben?

Papp László: Az Onrobot szinte minden robotikai alkalmazáshoz rendelkezik megfelelő megfogóval. Mivel azonban mi 24 éve foglalkozunk szerszámgépek értékesítésével, az elsődleges területünk ennek megfelelően a robotizált gépkiszolgálás és az ehhez kifejlesztett megfogók, mint például a szűk helyekre és nagy igénybevételre ajánlott 2FG7 párhuzamos, vagy a nagy átfogású 3FG15 háromujjas fogószerkezet. Ezzel rendkívül széles termékpaletta válik kezelhetővé szerszámgépek széles skálájához és a sűrített levegő-ellátás kiépítésére sincs szükség. Ezek nevezhetők tehát slágerterméknek a mi esetünkben, de más alkalmazások, például a dobozok mozgatása, a palettázás során éppen a vákuumos megoldások kerülnek előtérbe.

A Steel Riders Kft-val való együttműködés is szerszámgép értékesítésből indult ki?

Papp László: Igen, a 2021 év eleji pályázati kör során döntött úgy a cég, hogy frissíti a gépparkját és ennek kapcsán került szóba a gép robotizált kiszolgálása. A gyártási igényeket ugyanis nem követi a szakemberképzés, úgy is mondhatnám, hogy hatalmas munkaerőhiány tapasztalható a feldolgozóiparban. Az utóbbi 2-3 évben nagyon megnövekedett az igény az automatizált szerszámgépek iránt – korábban is sok érdeklődés futott be a robotos gépkiszolgálás terén, de a konkrét megrendelésekben ritkán szerepelt ez a tétel. Az elkövetkező években hatalmas robbanás előtt áll a robotizált gyártás, amiben olyan fejlesztések is szerepet játszanak majd, mint több gép egyetlen robottal végzett kiszolgálása, ami lehetővé teszi, hogy egy gépkezelő párhuzamosan akár négy szerszámgéppel foglalkozzon.

Nagy átfogású 3FG15 háromujjas fogószerkezet

Egy 600 000 darabos megrendelés teljesülését azonban ma sem lehet a szerencsére bízni, ezért az általunk ajánlott 1 200 mm karkinyúlású Doosan A0509 robot hamar felkeltette az ügyfél érdeklődését. A konkrét alkalmazásban egy 2FG7 kétujjas megfogó szolgál ki egy hosszesztergát 24/5 gyártási ciklusban. Az elektromos konstrukció előnye, hogy nagyon pontosan állítható be mind a megfogás helye, mind a szorítóerő. Erre szükség is volt az adott alkalmazásban, mert nem lehetett egyetlen megfogással leemelni a terméket, hanem több, különböző erejű és szélességű megfogást kellett beprogramozni. A későbbiekben ez a megfogó más feladatokra is felhasználható lesz – adott esetben az ujjak cseréjével.

Mit mértetek fel a megfogótípus kiválasztása előtt?

Papp László: Elengedhetetlen volt, hogy rajzokat kapjunk a gyártott termékről. Azt egyből láttuk, hogy a gépben meglehetősen szűkösen áll rendelkezésre hely és ennek kapcsán egyből a kompakt 2FG7 megfogóra gondoltunk. A többszöri, eltérő erejű és szélességű megfogás csak megerősített minket a választásban. Az Onrobottól is megkaptunk minden szükséges műszaki támogatást, amit jelentősen megkönnyített, hogy a gyártó minden új termékét házon belül is tudjuk tesztelni. Tudjuk tehát, hogy mi kerül majd a jövőben a piacra, bár ez a jelenlegi projekt esetében nem számított.

Milyen visszajelzések érkeztek a Stel Riders Kft-től?

Papp László: 2021 áprilisában fejeztük be a projektet, elég idő telt tehát el ahhoz, hogy levonjuk a következtetéseket. Az esztergáról, a robotról és a megfogóról is csak a legjobbakat hallottuk vissza. Egy kollaboratív robot igényel bizonyos mértékű emberi segítséget, a munkát azonban már saját maga végzi el és az elmúlt fél év mérlege alapján hibátlanul teszi azt. Mindent elmond a rendszer hatékonyságáról, hogy a Steel Riders azóta még egy robotra pályázott velünk és ne legyen senki számára meglepetés, ha abban is Onrobot megfogó lesz majd a karvégi eszköz.

