Németországban a megkérdezettek 63 százaléka támogatja a napenergia használatát

A többség szerint a technológia kulcsfontosságú az éghajlatváltozás elleni küzdelemben

Energiaválság és klímaváltozás: mindenki számára sürgető kérdés, hogyan tudja az emberiség biztosítani a hosszútávon fenntartható és megfizethető Tech energia iránti keresletet. Ezt támasztja alá a világ hét országában végzett Bosch Compass 2023. reprezentatív felmérés is, amelynek eredményét a CES kiállításon, Las Vegasban (2023. január 5-8.) jelentették be.

Fenntartható technológiák és gazdasági siker

A válaszadók többsége egyetért a hosszútávon fenntartható megoldások alkalmazásával és a termékekben rejlő gazdasági lehetőségekkel kapcsolatban. 82 százalékuk gondolja úgy, hogy minél elkötelezettebb egy vállalat a fenntartható technológiák iránt, üzletileg annál sikeresebb lehet a jövőben. Ez a nézet Brazíliában és Indiában a leginkább (egyaránt 87 százalék), míg az Amerikai Egyesült Államokban a legkevésbé (73 százalék) elterjedt. Ami az üzleti szféra éghajlatváltozással szembeni elkötelezettségét illeti, a felmérés szerint még mindig lehet fejlődni: a megkérdezettek több mint fele (58 százalék) gondolja úgy, hogy jelenleg csupán a vállalkozások kisebb része elkötelezett komolyan a hosszú távú fenntarthatóság mellett. „A klímaváltozás elleni küzdelem korunk legnagyobb feladata. Az emberek ezért joggal várják el a vállalatoktól, hogy megfelelő műszaki megoldásokat kínáljanak ezekre a kérdésekre. A Bosch szembenéz ezzel a kihívással, és következetesen elkötelezett az olyan ígéretes technológiák mellett, mint a hidrogén-elektrolízis” – hangsúlyozta Dr. Stefan Hartung, a Bosch igazgatóságának elnöke.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem különböző technológiákkal

A világ számos részén áttérnek a megújuló forrásokból származó energiára, az emberek azonban még mindig vonakodnak attól, hogy teljes mértékben szakítsanak a nukleáris energia, illetve a fosszilis eredetű tüzelőanyagok, például a gáz és az olaj termelésétől. A válaszadók összesen 62 százaléka támogatja a napenergia népszerűsítését, míg 44 százalékuk a szélenergia-technológiák alkalmazását segítené elő. Ezek a vélemények azonban országonként is eltérőek. Kínában (36 százalék) és Franciaországban (31 százalék) az atomenergia-technológia támogatottsága továbbra is viszonylag erős (globálisan 23 százalék), míg az Amerikai Egyesült Államokban (olaj: 21 százalék, gáz: 24 százalék) és Indiában (olaj: 22 százalék, gáz: 23 százalék) az emberek változatlanul nagyobb mértékben foglalnak állást az olaj- és gáztechnológiák mellett, mint más országokban (globális adatok: olaj: 14 százalék, gáz: 15 százalék). Németországban ezzel szemben kisebb az atomenergia (13 százalék) és a fosszilis tüzelőanyagok (olaj: 4 százalék, gáz: 8 százalék) támogatottsága, és sokan elutasítják a fosszilis energiákat, helyette inkább támogatják a nap- és szélenergia (nap: 63 százalék, szél: 50 százalék), valamint a hidrogén (51 százalék) alkalmazásának bővítését.

Nő a technológia iránti bizalom

A Tech Compass felmérés azt mutatja, hogy a mai bizonytalan világban az előző évhez képest nőtt a technológia iránti bizalom. Világszerte a megkérdezettek 75 százaléka gondolja úgy, hogy a technológiai fejlődés jobb hellyé teheti a világot (2022: 72 százalék*), sőt a válaszadók 83 százaléka szerint a technológia az éghajlatváltozás elleni küzdelem kulcsa (2022: 76 százalék*). „A digitalizáció különleges szerepet játszhat a hosszú távú fenntarthatóságban” – emelte ki Hartung. „Jelentős összegeket fordítunk ígéretes új technológiák fejlesztésére, a fenntarthatóságra, a mobilitásra és az Ipar 4.0-ra összpontosítunk.”

Mobilitás a metaverzumban

A fenntarthatóságon kívül a Tech Compass felmérés más területekre is betekintést kínál – például a metaverzumba. Ebben a virtuális világban, ahol az emberek a valóság mintájára kialakított háromdimenziós térben avatárként léphetnek kapcsolatba egymással, a mobilitás is fontos szerephez jut: a válaszadók 43 százaléka tudja elképzelni, hogy autót vásároljon a metaverzumhoz. Különösen nagy az érdeklődés és az erre való hajlandóság Kínában (75 százalék) és Indiában (69 százalék). Bár a válaszadók Brazíliában (47 százalék), az Egyesült Államokban (33 százalék), az Egyesült Királyságban (30 százalék), Németországban (26 százalék) és Franciaországban (23 százalék) még szkeptikusabbak, a számok egyértelműen azt mutatják, hogy az autó iránti vágy nem csak a való, hanem a virtuális valóságban is megjelenik.

A felmérésről

A felmérést 2022 szeptemberében a Robert Bosch GmbH megbízásából a Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM) piackutató vállalat végezte. Hét országban – Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Egyesült Királyság, Franciaország, India, Kína, Németország – online kérdeztek meg 18 év felettieket, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban egyaránt ezer, az Amerikai Egyesült Államokban, Brazíliában, Indiában és Kínában országonként kétezer főt. A minták a régió, a nem és az életkor tekintetében az adott országban (Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország: 18–69 év / India, Kína: 18–59 év) egyaránt reprezentatívnak minősülnek.

Az összehasonlíthatóság érdekében az elemzés a hét országban végzett 2023-as felmérés átlagát a 2022-es, öt országban végzett felmérés átlagával veti össze. Hasonló az eredmény, ha a Bosch Tech Compass előző felméréséből ugyanazt az öt országot vesszük a 2023-as átlag kiszámításának alapjául.

