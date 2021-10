Nem állnak csehül a Galika ügyfelei

Több magyarországi ügyfél is részt vett a Galika csehországi Nyílt Napjain

2021 eseményszegény hónapjaiban minden iparági rendezvény lehetőségét érdemes megragadni ahhoz, hogy képbe kerüljünk és megalapozott beruházási döntést hozzunk. A Galika csehországi Nyílt Napjai kiváló lehetőséget biztosítottak arra, hogy az ügyfelek személyesen is megfigyelhessék a gépek működését, és a velük tartó szakértőkkel átbeszélhessék a berendezések paramétereit, illetve a velük megmunkálható anyagokat és alkatrészeket.

„Olomouc ad otthont a svájci Galika AG regionálisan is a legjobban felszerelt bemutatóteremmel büszkélkedő csehországi technológiai központjának – jelentette ki Király Zsolt, a Galika Szerszámgépek Kft. értékesítési menedzsere. – Az álladóra telepített gépeken kívül a Galika beszállító partnerei több olyan gépet is Olomoucba szállítottak a rendezvényre, amik érdekesek lehetnek a régió CNC-megmunkálással foglalkozó cégei számára.”

Bár a háromnapos rendezvényt alapvetően a cseh, a szlovák, illetve a lengyel piacok számára szervezték, szeptember 14-én lehetőség nyílt arra, hogy a magyar ügyfelek egy csoportja is látogatást tegyen a technológiai központban. Sem az idő rövidsége, sem az utazási nehézségek nem tartották vissza a magyar cégeket attól, hogy a Galika munkatársaival közösen részt vegyenek a Nyílt Napokon. „A magyarországi résztvevők közül voltak, akik konkrét gépvásárlási tervekkel érkeztek, mások általános képet szerettek volna kapni a modern megmunkálási lehetőségekről” – tette hozzá Király Zsolt.

Szeptember 14-én a magyar ügyfelek egy csoportja is látogatást tett a Galika AG csehországi technológiai központjában

A gépek által elérhető felületminőség és folyamatbiztonság már egyik résztvevőnek sem okozott meglepetést, hiszen a több mint 30 éves Galika köztudottan csak olyan beszállítókat választ ki, akik magas minőségű berendezéseikről ismertek. A gépek személyes megtekintése azonban minden beruházási döntés előtt elengedhetetlen, és talán még hasznosabb a gépértékesítésért, a műszaki támogatásért, a képzésekért, a szervizért és a karbantartási szolgáltatásokért, valamint az alkatrészellátásért és -kereskedelemért felelős magyar képviselettel folytatott kötetlen konzultáció.

Fő profilunk a fogaskerekek és egyéb forgácsolt alkatrészek gyártása az általános gépipar számára. Hajtott szerszámos esztergákkal, két marógéppel, egy huzalszikra-forgácsolóval, valamint egy fogköszörűgéppel rendelkezünk. A Galika által forgalmazott szerszámgépekből még nem vásároltunk, de a terveink között szerepel egy Studer köszörűgép megvásárlása, mert haladni szeretnénk a korral, és olyan alkatrészekkel foglalkozunk mostanában, amik már nagyobb pontosságot, termelékenységet és folyamatbiztonságot feltételeznek. Olomoucban az S31-es köszörűt tekinthettük meg, de még nem hoztuk meg a döntést a típusról. A Nyílt Napok színvonala minden igényt kielégített, a gépek mellett álló technikusok minden műszaki információt átadtak, ami felmerült bennem. Rák és Rák Bt., Berecz Richárd divízióvezető

A Nyílt Napokon bemutatott gépek

STUDER S31 univerzális palást- és furatköszörű

A hengeres felületek külső és belső köszörülésére kifejlesztett, 400 / 650 / 1 000 / 1 600 mm csúcstávokkal elérhető STUDER S31 univerzális CNC-köszörűgép StuderGuide® szánvezetékrendszerekkel rendelkezik, a mozgásirányban csillapítóelemekkel. A B tengely opcionálisan 0,0001° felbontású direkt hajtással is felszerelhető. A köszörűfejre akár három kő is felhelyezhető – külső/belső kombinációban, maximum két külső vagy belső köszörűorsóval. A Fanuc vezérlőrendszer alapjain nyugvó StuderWin egy abszolút felhasználóbarát, a CAD-alapú programozást maximálisan megkönnyítő kezelői szoftver, amelynek segítségével a legújabb Studer berendezéseken egyszerűvé válik a precíziós köszörülés, akár nagy szériák vagy egyedi munkadarabok megmunkálása során is. Az S31 közvetlen mérőrendszerrel és statikus szerszám-kiegyensúlyozással is szállítható. Az S31 ideális berendezés körszimmetrikus felületek, profil formák és menetek köszörülésére.

INDEX G200 eszterga-maró központ

Nagy teljesítmény minimális telepítési igénnyel. A fő- és ellenorsó oldalon legfeljebb három, Y tengelyes revolver, összesen 42 szerszámhellyel (VDI25) használható. A G200 esztergakonfiguráció szegnyereg és 10–64 mm-es befogási tartományú lünetta használatát is megengedi. Lehetőség van a felső torony konfigurálására egy maróorsóval együtt, illetve 6 db HSK-A40 szerszám tárolására és cseréjére is.

TECHNICA ZMS182-1600 csúcsfészek-köszörűgép

Az egyedülálló köszörülési technológiával olyan finom, mikroszkopikus „olajzsebekkel” rendelkező felületi minta érhető el, ami megakadályozza az olajfilm kiszorulását a munkadarabok további, csúcsok közötti köszörülési megmunkálásának során. A félautomata kőlehúzó egység biztosítja a köszörűkorong geometriailag állandóan pontos kúpos alakját. A CNC-vezérlés lehetővé teszi a lehúzás mértékének méretbeli kompenzációját.

ONA AF35 huzalszikra-forgácsoló

A merev és kompakt mechanikus felépítésű ONA AF35 huzalszikra-forgácsoló gép mozgástartománya 600 × 400 × 400 mm (X/Y/Z). A gépet merev öntvényszerkezet (talp, oszlop, mozgatható asztal, XY-UV ágy), mindhárom tengelyen precíz lineáris huzalvezetés, valamint a precíziós üveglécek révén direkt mérőrendszer (X, Y, U, V) jellemzi.

LITZ TM2500S eszterga-maró központ

A Siemens 840D vezérlővel felszerelt gép maximális orsóáteresztése 65 mm, a főorsó 15 (22), az ellenorsó 15 (22), a maróorsó pedig 11 (15) kW teljesítményű. A 36 férőhelyes szerszámtárral rendelkező eszterga-maró központtal 500 mm nyers átmérőjű munkadarabok forgácsolhatók. A szerszámbemérő típusa: Renishaw NC4 + ARM + RP3 Probe.

JUNG J600 sík- és profilköszörű

A JUNG új gépe az elérhető legnagyobb precizitást és felületminőséget képviseli a sík- és profilköszörülés terén. A gép a lehetséges alkalmazások széles skáláját teszi lehetővé minden iparágban az egyedi alkatrészektől kezdve a kis sorozatok gyártásáig, így előnyei leginkább a precíziós szerszámok és az egyedi profilú munkadarabok megmunkálása során domborodnak ki. A J600 maximális köszörülési tartománya 300 × 600 mm.

A Nyílt Napokon jelen voltak a vízszintes megmunkálóközpontokat gyártó Hüller Hille GmbH, a tusírpréseket és szerszámnyitókat gyártó Millutensil S.r.l., valamint a termokémiai hőkezelő berendezéseiről ismert CODERE SA képviselői is. A tartozékok világát a tokmányokat és szerszámtartókat gyártó BISON-BIAL S.A., a szerszámtartóiról, kiegyensúlyozó- és mérőrendszereiről ismert Haimer GmbH, illetve a szerszámtartókat fejlesztő és gyártó EWS Weigele GmbH & Co. KG képviselték.

