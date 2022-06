Ne bízzuk a véletlenre

A szó elszáll, az írás marad: a karbantartás digitalizálása növeli a gépek rendelkezésre állását

A nem tervezett gépleállások nemcsak presztízsveszteséget, hanem rossz esetben komoly anyagi kárt vagy bevételkiesést képesek okozni a gyártó cégeknek. A TRUMPF új szervizkoncepciója nemcsak leegyszerűsíti, hanem gyorsabbá és hatékonyabbá is teszi mind a hibabejelentéseket, mind a problémák orvoslását. Hegedűs Imre, a TRUMPF Hungary Kft. műszaki ügyfélszolgálatának osztályvezetője a MyTRUMPF portálról és az online Service alkalmazásról beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Milyen előnyökkel jár egy MyTRUMPF regisztráció a TRUMPF-gép-tulajdonosoknak?

Hegedűs Imre, a TRUMPF Hungary Kft. műszaki ügyfélszolgálatának osztályvezetője

A MyTRUMPF oldalon a regisztrált ügyfelek áttekinthetik a saját gépparkjukat, a gépekhez tartozó szerződéseket, szoftverlicenceket, ezenkívül szoftverfrissítéseket, programozási adatokat és szerszáminformációkat is letölthetnek. A szakértők által közzétett rövid videókból hasznos alkalmazási tippeket és szaktudást sajátíthatnak el.

A Service alkalmazásban pedig a szervizeseteket jelenthetjük be, és nyomon is követhetjük, hogy áll a kérdésünk/problémánk feldolgozása. A hibajelenséghez képek, videók is csatolhatók, amik megkönnyítik a probléma beazonosítását és orvoslását. A mobil eszközökre letölthető TRUMPF Service app révén mindezt akár a telefonunkról is elvégezhetjük. Sokkal gyorsabb, közvetlenebb, átláthatóbb és ellenőrizhetőbb folyamat tehát, mint egy e-mail küldése vagy a telefonos bejelentés.

Milyen egyéb eszközökkel támogatja a Service alkalmazás a géphiba gyors elhárítását?

A Service alkalmazás egyik hasznos funkciója a tipikus hibakódokhoz tartozó útmutatók, amik automatikusan jelennek meg a felhasználónak a hibakód bevitele után, és néhány lépésben, képekkel mutatják a hiba elhárításának lehetséges módját. Ez jó találati aránnyal teszi feleslegessé a TRUMPF szakembereinek beavatkozását, és a gép sokkal gyorsabban kerülhet vissza a termelésbe. Az éjszakai műszakok esetén például aranyat ér, ha a gépkezelő önállóan képes minimalizálni a gépleállás idejét.

A nem tervezett gépleállások minimalizálását támogatja a Condition Monitoring szolgáltatásunk is. A megfelelően hálózatosított gépek adatokat küldenek a TRUMPF szerverére, amely adatokat mi folyamatosan elemezzük, és minden anomáliáról értesítjük a felhasználót – akár egy rossz gépkezelői szokás elhagyása, akár egy megelőző karbantartás elvégzése céljából –, így maximalizáljuk a gépek rendelkezésre állását, és elkerülhetjük a későbbi költséges javításokat.

Az előnyök kézzelfoghatók, de könnyű átállni a megszokottról egy online rendszerre?

Szubjektív, hogy kinek mi a jó, de az biztos, hogy ez a jövő. Mi is a személyes kapcsolatokat preferáljuk minden téren, de rohamosan növekszik idehaza az üzemben lévő TRUMPF gépek száma, és ebből adódóan az esetszámok is emelkednek. A telefonokat, e-maileket a hétfős belső műszaki ügyfélszolgálat kezeli, de senkinek sem jó, ha az a munkatárs, aki éppen egy adott ügyfél sürgős problémájának megoldásán dolgozik, időközben még két hívást is kap, adott esetben halasztható ügyekről.

A Service alkalmazás viszont képes priorizálni a bejelentéseket – egy gépleállás például mindig egyes prioritást kap, amivel azonnal foglalkozni kell, és munkaidőben egy órán belül reagálni is szoktunk arra. Szervizszerződéssel munkatársaink elérhetősége kitágítható, akár 0–24 rendelkezésre állást is tudunk vállalni, de alapesetben is gyors a reakció, mert a marginális problémákat vagy éppen érdeklődéseket az alkalmazás hátra sorolja.

Milyen ügyfelek álltak át a legkönnyebben a Service alkalmazás használatára?

Vegyes a kép, de nagyobb számban képviseltetik magunkat a több gépet birtokló vállalkozások. A kisebb cégeknél általában az esetszám is kevesebb, és általánosságban is elmondható, hogy a technikai fejlődés, az újdonságok használata jellemzően a nagyobb cégektől kerül át a kisebbekhez. Aki már elkezdte használni a rendszert, az nem tér vissza a telefonálgatáshoz. A közeljövő (az elkövetkező másfél-két év) célkitűzése, hogy a szervizbejelentések 40-50 százaléka már online történjen.

