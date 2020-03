Nagyban megy tovább a játék

Okuma portálgéppel nyitott új iparágak felé a deszki Taugép Kft.

2019-ben jelentősen romlott a globális gazdasági klíma, ami részben az autóipar szerkezeti váltásának köszönhető – amíg nem tisztázott, hogy a közeljövőben mely technológiák terjedhetnek el tömegesen, addig a forgatókönyvek számossága zavaró hatással van az autóiparra, így a megrendelők visszafogták a beruházásokat. Az autóipari beszállítók közül azok vészelik át a legjobb állapotban az átmeneti keresletcsökkenést, amelyek időben léptek, és gyártástechnológiájuk kellően rugalmas a változatos vevői igények kielégítéséhez. 2020-ban a deszki Taugép Kft. járhat majd jó példával a többiek előtt.

A dél-magyarországi régióban található Taugép Kft. több mint 30 év tapasztalattal rendelkezik a gépgyártás terén. A cég gyökerei az 1950-es évekig nyúlnak vissza. 1976-ig a cég mezőgazdasági gépjavító állomásként működött, majd a magyar tulajdonú TAURUS Gumigyárhoz került, így 1990-ig TAURUS Gépgyár néven működött. 1990-ben, a TAURUS Gumigyár privatizációja után az egykori TAURUS Gépgyár magánbefektetők tulajdonába került, és Taugép Kft. néven folytatta működését. Napjainkban a Taugép termékei szinte valamennyi abroncsgyártással foglalkozó nemzetközi konszernnél, de egyes olajipari, illetve autóipari konszerneknél is megtalálhatók.

A vállalat fő tevékenységi köre a gumiipari gépek és szerszámok gyártása, a fémmegmunkálás, az alkatrészgyártás, illetve különféle vulkanizáló és abroncsgyártó szerszámok készítése. 2006-tól autóipari beszállítónak is számít. Az öttengelyes OKUMA MCR-BIII 25X50 SIM 5AX portálgép által kínált új lehetőségekről Szóráth Zoltánt, a Taugép Kft. termelésvezetőjét, és Fodor Orsolyát, a cég ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Mióta vannak kapcsolatban a Smartus Zrt.-vel?

Fodor Orsolya: A Smartus Zrt. már korábban is ismert volt a számunkra, informális ajánlatokat már kértünk be más eszközök beszerzésével kapcsolatban. Az áttörést a kapcsolatunkban a 2018-as év jelentette, ebben az évben írtuk alá a szerződést a gép beszerzésére, és az együttműködésünk kezdete is erre az időszakra tehető. Az első előkészületek a beruházással kapcsolatban 2017-ben kezdődtek, majd a 2018-as évben, egy nyertes pályázatot követően történt meg a beruházás véglegesítése, illetve a szerződéskötés.

Volt már tapasztalatuk az Okuma gépekkel kapcsolatban?

Szóráth Zoltán: Az Okuma gépekről saját tapasztalataink nem voltak, de a márka ismert volt korábban is számunkra. Tudtuk, hogy a legmagasabb minőséget képviselik a piacon, és természetesen minden lehetőséget megragadtunk, hogy közelebbi tapasztalatokat szerezzünk. Itt a különféle szakipari kiállításokra gondolok, valamint meglátogattunk olyan céget is, ahol már rendelkeznek Okuma gépekkel, így referenciákat tudtunk bekérni a felhasználói oldalról. Minden visszajelzés abba az irányba mutatott, hogy az Okuma gép jó választás lehet.

Már eddig is rendelkeztünk öttengelyes megmunkálásra alkalmas géppel, illetve horizontális marógéppel is, az OKUMA MCR-BIII 25X50 SIM 5AX megvásárlása mellett legfőképpen az szólt, hogy portál elrendezésű gépünk korábban nem volt, és a gép munkatere is jóval nagyobb méretű alkatrészek megmunkálását teszi lehetővé. Az 5 méteres mozgástartomány nagyjából 5 × 2 méteres alkatrészek – gépelemek vagy szerszámok – forgácsolását engedi meg. A gép öttengelyes képessége pedig olyan csábító lehetőség volt, amit vétek lett volna kihagyni a részünkről, hiszen jelentősen felgyorsítja a megmunkálást, és a hibalehetőségek számát is csökkenti. Ez alapvető fontosságú a számunkra, hiszen nagy méretű alkatrészeket szeretnénk maximális pontosság mellett legyártani.

OKUMA MCR-BIII 25X50 szimultán öttengelyes portálgép

Hány gépre kértek be ajánlatot, és milyen szempontok alapján hozták meg a döntést?

Szóráth Zoltán: Nagyon sok gyártó ajánlatát meghallgattuk, de az idő előrehaladtával csökkent a potenciális jelöltek száma. Az utolsó időszakban már csak két gyártó versengett egymással. Nehéz döntés volt, mert két olyan gyártó ajánlatát kellett egymással szembeállítani, akik már letették a névjegyüket a piacon. Nagyon fontos szempont volt a kiválasztásnál a megbízhatóság, a pontosság és a szervizszolgáltatás minősége. Egyet kiemelve: az Okuma portálgépek egyik sajátossága a hőstabil váz. Ez az innovatív megoldás garancia lehet a nagy kiterjedésű alkatrészek nagy pontossággal történő gyártásához.

Mennyi idő kellett a gép leszállításához, üzembe helyezéséhez, valamint a betanításhoz?

Szóráth Zoltán: A gyártó 12 hónapos végső határidőt jelölt meg a gyártásra és telepítésre. Jó volt látni, hogy minden a szerződésben rögzített határidőre vagy hamarabb teljesült, amit ezúton is szeretnék megköszönni a Smartus Zrt.-nek és kollégáimnak, akik tevékenyen részt vettek a szállítás és telepítés folyamatában. A telepítés 6-8 hetet vett igénybe, itt sem volt csúszás. Az oktatásra természetesen csak ezután kerülhetett sor a két cég szoros együttműködésében.

Milyen automatizálási rendszereket, intelligens megoldásokat kértek a géphez?

Szóráth Zoltán: A teljesség igénye nélkül két rendszert emelnék ki, ami segítségünkre lehet. Az egyik az ún. Machining Navi opció, amely arra hivatott, hogy a változó megmunkálási körülmények (szerszámkopás, alapanyag-folyamatossági hibák) ellenére is folyamatosan jó minőségű felületeket tudjunk gyártani. A másik ilyen alkalmazás a Servo Navi, amely a nehéz megmunkálási körülmények között is javítani képes a ciklusidőt.

Sok felől lehet hallani, hogy a szerszámiparban az autóipari kitettség miatt recesszió várható – miért döntöttek mégis egy ilyen nagy volumenű beruházás mellett?

Fodor Orsolya: Mi is érzékeljük megrendeléseink kapcsán az autóipar megtorpanását, de mint említettem, a beruházási igény már abban az időben felmerült, amikor még nem beszélhettünk recesszióról. A magyar gazdaságnak valóban nagy a kitettsége az autóipar felé, de a gép komplexitását figyelembe véve bátran kopogtathatunk más ipari területeken tevékenykedő vállalatoknál is. Véleményünk szerint ezenkívül éppen a recesszió az az időszak, amikor építkezni kell – már ha kellőképpen tőkeerős a cég. Amikor kevesebb a munka, sok cég kényszerülhet arra, hogy lehúzza a rolót. Azok a vállalkozások ugyanakkor, amelyek képesek szinten tartani és fejleszteni a gyártókapacitást – a nagy komplexitású gyártást is magas szinten elvégezni –, túl fogják élni a visszaesést, és annak elmúltával sokkal erősebb piaci helyzetben lesznek.

OKUMA MCR-BIII 25X50 szimultán öttengelyes portálgép Egy nagy sebességű portálgéphez képest kis helyigény mellett teljesíti a valódi szimultán ötoldalas megmunkálást. Az automata munkadarab-mozgató rendszerrel felszerelt gép merev duplaoszlopos szerkezete kisebb tűrések elérését teszi lehetővé, a gép ezáltal általános alkatrészek, illetve a szerszám- és formagyártásban használt fémelemek gyors és hatékony megmunkálására is alkalmas.

Szóráth Zoltán: A másik ok pedig, hogy egy ekkora gép telepítése igazi logisztikai kihívás, de lényegesen könnyebb elvégezni, amikor nem 200%-on folyik a gyártás minden csarnokban, az összes gépen. Emiatt döntöttünk úgy, hogy az iparágat érintő visszaesés ellenére megvalósítjuk a beruházást. Tapasztalataink és a prognózisok abba az irányba mutattak, hogy az új eszközzel olyan igények teljesítésére is képesek leszünk, amelyek jelen pillanatban csak szűkösen érhetők el hazánkban. Itt arra gondolok, hogy valódi 5 tengelyes megmunkálásra – ráadásul nagy méretű alkatrészeken – nagy pontossággal csak kevés gyártó képes Magyarországon.

A portálgép beszerzése egy új lehetőséget jelenthet számunkra a megmunkálás szabadságfokát illetően. Bízunk benne, hogy a már meglévő partnereink igényei elegendők lesznek a gép kapacitásának teljes kihasználására, de természetesen új partnerek jelentkezését is várjuk, illetve bízunk abban, hogy a gép beszerzésével a nehézipar más ágazatai is új piacként szolgálnak majd cégünk számára.

Fodor Orsolya: A saját ügyfeleink is pozitívan fogadták a gépbeszerzés hírét, ezért komoly esélyt látunk arra, hogy a portálgéppel új megrendelések érkeznek majd a cégünkhöz. Gondolok itt elsősorban az energiaszektorra és egyéb nehézipari alkatrészgyártásra, amik ki is tudnák váltani az autóipar lecsökkent keresletét. Már el is kezdtük a szóba jöhető iparágak feltérképezését. A betanításon túl vagyunk, amiben a Smartus minden elképzelhető segítséget megadott. A gép 2020 elején el is kezdheti a gyártást.

