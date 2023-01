Mostantól a munkadarab-befogás is intelligens

Az AMB kiállításon mutatkozott be a RÖHM „iJaw” tokmánypofa

A németországi központú RÖHM be- és megfogástechnika-specialista a stuttgarti AMB kiállításon mutatta be az új iJaw tokmánypofát, amely elsőként tartalmaz szenzort és vezeték nélküli adatátvitelt. Ez a megoldás lehetővé teszi a szorítóerő valós idejű mérését közvetlenül a megmunkálás során. Az intelligens tokmánypofáról Gerhard Glanz, a Röhm GmbH vezérigazgatója beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Miért jelent előnyt a szorítóerő valós idejű mérése?

Gerhard Glanz: Elmúltak azok az idők, amikor a biztonságos működés érdekében a szorítóerőt a szükségesnél magasabbra állították be. Ez különösen a vékonyfalú alkatrészek vagy érzékeny felületek esetén kontraproduktív, mert a túl nagy szorítóerő könnyen deformálódáshoz vagy akár a munkadarab összenyomódásához vezethet. Az eredeti szerszámgépgyártók immár intelligens tokmánypofákkal szerelhetik fel gépeiket, amelyek így a szorítóerő megjelenítésére is képessé válnak. A precíz, érzékelővel vezérelt megmunkálással jelentősen csökkenthető a keletkező selejt mennyisége.

Gerhard Glanz, a Röhm GmbH vezérigazgatója

Az iJaw tehát hatékonyan forradalmasítja a gyártási folyamatot a forgácsolástechnikában. Ennek az az oka, hogy a megmunkálás során a szorítóerő valós idejű mérése számos előnyt biztosít a felhasználók számára. Kezdhetjük a felsorolást ott, hogy a beállítási idők lerövidülése a gépek magasabb rendelkezésre állását és a megmunkálási folyamatok felgyorsulását eredményezheti. Ez egyrészt csökkenti az alkatrészköltségeket, másrészt jótékony hatással van a felületminőségre. Ez tiszta folyamatoptimalizálás és igazi mérföldkő a gyártás digitalizálásában. Összességében a szenzorral vezérelt munkadarab-rögzítés sokkal biztonságosabb, mint a hagyományos, „érzésre” történő kézi rögzítés.

Hogyan működik az iJaw?

A tokmánypofa által kifejtett erőket egy integrált szenzor érzékeli, és továbbítja az adatokat feldolgozásra. Az iJaw nemcsak a belső vagy külső szorítás során ténylegesen ébredő erőket, hanem a saját hőmérsékletét is méri. Hosszabb adatgyűjtési periódus után az iJaw a tokmány állapotának és hatékonyságának nyomon követésére is használható. Az iJaw valós időben mér a megmunkálás során. Erre a célra robusztus, edzettacél pofákkal rendelkezik, melyek vízálló (IP 68) tömítettséggel védik az elektronikai elemeket. A jeladó antenna magas hőmérsékletnek ellenálló műanyag burkolattal rendelkezik, amely megvédi azt az izzó forgácsoktól. A kijelzőn a beépített akkumulátor töltöttségi állapota is látható.

Az iJaw szenzoros tokmánypofa felépítése (Forrás: Röhm)

Hogyan továbbítja az adatokat a tokmánypofa?

Az iJaw vezeték nélkül, IO-Link Wireless protokollon keresztül továbbítja a mért adatokat egy átjáróhoz magas, 100 Hz-es mintavételezési frekvenciával. Az átjáró az adatfeldolgozást végző ipari PC-ből, az IO-Link Wireless Masterből és a csatlakozó interfészekből áll. Az adatok akár Etherneten keresztül is továbbíthatók a processzorhoz, majd az integrált LAN interfészen, vagy WiFi-n keresztül küldhetők a helyi kijelzőkhöz. Az adatok természetesen közvetlenül is feldolgozhatók a szerszámgép PLC-jében. Ebből a célból az átjáró az integrált Profinet interfészen keresztül csatlakoztatható a géphez. A vezérlő valós időben képes feldolgozni és a saját kijelzőjén megjeleníteni az adatokat. A Röhm univerzális iJaw átjárója csak szabványos protokollokat és interfészeket használ, specifikációjuk szabadon hozzáférhető. További – saját vagy külső beszállítóktól származó – érzékelők kiegészítő hardver nélkül integrálhatók az univerzális átjáróba.

Az iJaw többféle kialakításban érhető el (Forrás: Röhm)

A meglévő szerszámgépek is felszerelhetők az intelligens tokmánypofával?

A régebbi szerszámgépekbe egyszerűen beszerelhető iJaw-készlet is hamarosan elérhetővé válik. Az integrált érzékelőkkel ellátott tokmánypofák felszerelése mellett a felhasználóknak csak az ipari processzorral ellátott átjáróra és egy kijelzőre van szükségük az adatok megjelenítéséhez. Ez lehet egy telepített számítógép vagy akár egy mobil táblagép. A rendszert ezután az iJaw Mobile webalkalmazás vezérli, amely az iJaw és az átjáró között létesít kapcsolatot. Az iJaw Mobile alkalmazáson keresztül a felhasználók munkafeladatokat hozhatnak létre, kezelhetik a pofákat, és természetesen figyelmeztetéseket kaphatnak, ha például nem érik el a minimális szorítóerőt.

Az iJaw Mobile alkalmazással az iJaw felügyelhető, a szorítóerő-adatok pedig valós időben jeleníthetők meg (Forrás: Röhm)

A távoli hozzáféréshez milyen eszközök állnak rendelkezésre?

Hamarosan elérhető lesz az felhőszolgáltatással összekapcsolható iJaw-rendszer is, ami további hasznos funkciók bevezetését teszi lehetővé, például folyamat- vagy termelékenységelemzést, valamint nagy mennyiségű mérési adat dokumentálását. Az iJaw Mobile alkalmazással a felhasználók így bárhonnan hozzáférhetnek az adatokhoz, kiértékelhetik a feldolgozási paramétereket, vagy figyelmeztető üzeneteket jeleníthetnek meg. Ez nagy lehetőség, különösen a kötelező dokumentációval rendelkező alkatrészek gyártása során. Ilyen például a légiipari gyártás. Az iJaw úgymond archiválja a megmunkálási folyamat digitális ujjlenyomatát.

Sorozatgyártásban készült alkatrész szorítóerő-görbéje – a görbe végén látható eltérés szabálytalanságra utal (Forrás: Röhm)

Milyen választékban érhető el az iJaw?

Az iJaw minden egyéb tokmánypofához hasonlóan illeszthető és használható a szabványos pofával rendelkező esztergatokmányokhoz. Az egyenes fogazású, egylépcsős, kétlépcsős vagy blokkpofával kapható iJaw 260-as, 315-ös és 400-as méretben érhető el, a síktárcsákhoz ezenkívül speciális pofák is rendelkezésre állnak. Szintén elérhető az iJaw-val szerelt Duro-A RC tokmány gyors pofacsere funkcióval. A különféle kialakítású, cserélhető kemény és puha szorítóbetéteket csavarok rögzítik a pofákra, így azok a különböző munkadarab-geometriákhoz igazíthatók.

A fejlesztésekben partnerként részt vevő DMG MORI annyira elégedett az eredménnyel, hogy szerszámgépei már iJaw funkcióval is konfigurálhatók. Más partnerek, mint például a WFL Millturn, a MAZAK és az EMCO szintén iJaw alkalmazásokkal rendelkező gépeket mutattak be az AMB kiállításon. Mindemellett az utólagosan beépített On-Premises interfésszel és a gép vezérlésétől független kijelzővel a meglévő esztergák is felszerelhetők. Az ún. After Market iJaw frissítés a legtöbb nem Röhm márkájú, gyors pofacserés tokmányhoz is elérhető.

Molnár László