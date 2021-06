Mit nyer, aki mér? 4. rész

A munkatársak képzése ugyanolyan stratégiai fontosságú döntés, mint a mérőeszköz kiválasztása

Ha minden tudás megtalálható a világhálón, akkor mi szükség van a személyes oktatásokra? Például mert a tapasztalatok szerint az olvasott ismeretek alig 10 százaléka marad meg tartósan, és a hallott-látott információk esetében sem megy az arány 20-30 százalék fölé. A csoportosan látott-hallott tudnivalók esetében viszont az arány már 70, a gyakorlattal összekapcsoltan szerzett ismereteknek pedig egyenesen 90 százaléka válik felidézhetővé és alkalmazhatóvá. Képzett munkatársak nélkül pedig nincs versenyképesség. Méréstechnikai sorozatunk negyedik és egyben befejező részében Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Mohai Tamás műszaki specialista beszélnek az emberi oldal és a hosszú távú tervezés fontosságáról.

Milyen esetekben veszik figyelembe a gépkezelők, a munkatársak véleményét a mérőgép és -szoftver kiválasztásánál?

Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

Csontos Tamás: Az esetek többségében – a kis cégek kivételével – a szakemberektől, a mérőszoba vezetőjétől, a mérőgép kezelőitől vagy a minőség-ellenőrzési vezetőktől érkezik a megkeresés. Ha van az adott cégnél egy elterjedt gép- és szoftvertípus, amit már mindenki tud kezelni, akkor az elég fontos szempontnak számít. A szakemberekben kialakul egy vélemény, hogy ők milyen berendezést szeretnének és a döntéshozók elé tárják azt. Sokszor egy egyszerű Excel-táblázatban hasonlítják össze a mérőgépeket, pedig ez nagyon rossz útra terelheti a döntéshozatalt, hiszen ebben a táblázatban nem szerepel az a rengeteg extra, ami a mérőgépekkel járhat és a használatban előnyt is jelenthet. A szakértők javaslata tehát egy szempont, de a tapasztalatom szerint a döntés meghozatalakor nem az ő véleményük kerül előtérbe. A mi javaslatunk az, hogy a döntési folyamatba is érdemes bevonni a magasabb szinten lévő szakértőket.

Mohai Tamás: Ha a gépbemutatáskor a minőségirányítási vezető vagy az ügyvezető igazgató van jelen, akkor jellemzően nem sok kérdés merül fel. Ha a technikusokkal beszélünk, akkor sokkal mélyebb részletekbe mehetünk bele, és ez biztos, hogy megalapozottabb döntésekhez vezet.

A képzett munkaerő hiánya milyen hatással van a mérőgépek és -szoftverek fejlesztésére, illetve a ti értékesítési folyamataitokra?

Csontos Tamás: A bonyolultabb – például autóipari – mérések esetében a folyamat továbbra sem gyerekjáték. Megjelentek persze a gépkezelőt a lépésekben segítő megoldások, de én továbbra sem bíznám ezeket a munkákat képzetlen emberre. Az egyszerűbb mérőgépeknél – például a hordozható szkennereknél – nagyon nagy figyelmet fordítanak a gyártók arra, hogy a képzetlenek által is kezelhető üzemmódot is tartalmazzon a berendezés.

Mohai Tamás, a Werth Magyarország Kft. műszaki specialistája

Mohai Tamás: A szoftverfejlesztésben általános megfigyelhető irány, hogy a rendszerek egyre több terhet próbálnak levenni a felhasználó válláról, ami mögött az van, hogy a gyártók tudják, hogy egyre képzetlenebb személyek használják majd a rendszert.

Csontos Tamás: Ami a mi értékesítési folyamatainkat illeti, másképp kell ma érvelni, mint kellett 20 évvel ezelőtt. Nehezen tudjuk elfogadtatni az ügyfelekkel, hogy ha vásárolnak egy komplex mérőgépet, és képzetlen munkaerőt akarnak mellé állítani, akkor jó eséllyel nem tudja majd elsajátítani a gép kezelését a megvásárolt 1–5 képzési nap alatt. Elvárás, hogy a geometriai, méréstechnikai, rajzolvasási alapismeretektől kezdve a gyakorlati munkáig minden tudást átadjunk. Ez jó eséllyel nem teljesül, így a munkavégzés során a gépkezelők minket kénytelenek hívogatni. Azt azonban nehéz elmagyarázni, hogy egy-egy kollégának a mi véleményünk szerint miért lenne szüksége további három nap képzésre. A hozzáállás persze sokat segíthet; a hőskorban tartottam egy Aberlink-képzést, amire egyetlen embert delegált az ügyfél. Ő már a gép mellett állva vallotta be nekem, hogy még egeret sem fogott a kezében soha életében. Mégis: az ő esetében sikerült elérnünk a célt, és később a munka során sem volt sok gond vele.

Mohai Tamás: Nem egyedi eset, hogy egy cég megvásárol egy 150 000 euró értékű mérőgépet, de nincs olyan személyzete, akit ki lehetne képezni a használatára. Ha nyolc általánost végzett betanított munkaerőt tenne az ügyfél a gép mellé, akkor jó eséllyel semmit sem érnek a képzésre fordított napok, hiszen olyan alapfogalmakat sem ismernek, mint a vektor vagy a koordináta-rendszer. Ezek bizony multinacionális cégeknél is előfordulnak. Ezért iktattuk be azt a gyakorlatot, hogy az oktatás előtt elküldök az ügyfélnek a kezelői útmutatóból két oldalt, és ha azt értik a gépkezelők, akkor van értelme megkezdeni az oktatást. Ez az ügyfél számára a leghasznosabb, hiszen nem a semmiért fizet a végén.

Milyen a pályakezdő mérnökök és technikusok tudásszintje?

Mohai Tamás: Én úgy érzem, hogy a technikusi szinten javult a tudásszint, de a felsőoktatásból kikerülő mérnökök tudása sok kívánnivalót hagy maga után. Sokszor tapasztalom, hogy egy gépészmérnök nem ismeri a műszakirajz-jelöléseket.

Csontos Tamás: Én is így látom, de ebben nincs semmi meglepő, hiszen már mindent a gépekkel és a szoftverekkel végeztetnénk el. A felsőoktatásban pedig nem megfelelő hangsúllyal van jelen a méréstechnika és a tűrések oktatása, így a hallgatók sem mérik fel azt, hogy jó tervezőmérnökké csak úgy válhatnak, ha tisztában vannak ezzel a területtel is.

A mérési hibák, esetleg a gép meghibásodása mennyiben „köszönhető” a munkatársak elégtelen hozzáértésének?

Mohai Tamás: Egyre gyakrabban fordulnak elő ilyen esetek. Ezt arra vezetném vissza, hogy bizonyos cégeknél nagyon magas a fluktuáció. Ha ki is képezünk egy embert a gép kezelésére, jó esély van arra, hogy ő egy év múlva már nem dolgozik a cégnél. Persze megpróbálja átadni a tudását házon belül, de újabb egy év múlva már az utód sem dolgozik ott, és a végeredmény az, hogy a szakértelem hiánya miatt ütköznek a géppel, vagy egyéb módon okoznak abban kárt. Az is egyre sűrűbben fordul elő, hogy rossz mérési stratégiát alkalmaznak, és így a gép pontosnak jelzi a munkadarabot, holott valójában az selejt. Átfogó – az alapoktól induló – képzéssel ezen problémák nagy része megelőzhető lenne, és a képzés díja még mindig kevesebb, mint a hozzá nem értéssel okozott kár.

Mely munkatársak vesznek részt a képzésen? Hogyan zajlódik az elméleti és a gyakorlati rész?

Csontos Tamás: Fontos, hogy a képzési napokat soha sem egyben tartjuk meg, mert jellemző, hogy a delegáltak nem jegyzetelnek. Ha egyben megtartanánk az öt napot, a jövő héten már az elhangzottak felére nem emlékeznének. Sokkal hasznosabb, ha megtartjuk a képzés felét, majd hagyjuk, hogy 2-3 hónapig ennek alapján használják a gépet. Amikor visszamegyünk a képzés második fele miatt, akkor már olyan tapasztalati szinten vannak a gépkezelők, hogy releváns kérdéseket tesznek fel.

Minden esetben van elméleti és gyakorlati rész, a cél pedig az, hogy az oktatás végén az ügyfél által gyártott termékeken gyakoroljuk be a mérést. Sok ügyfél abban a hiszemben él, hogy az a jó, ha minél több kollégát küld az oktatásra. Ez nem célravezető, mert így az átadott tudás sem lehet elég mély. Mi a kisebb létszámot, a két-három főből álló csoportot preferáljuk, mert így mindenki odafér a géphez, mindenki eleget gyakorolhat, de mégis meg tudják egymással vitatni a tanultakat. A két-három főből érdemes kijelölni egy supervisort, aki a legtöbbet használja a gépet, és velünk is ő tartja a kapcsolatot. Ilyenkor ő jó eséllyel házon belüli szakértővé válik, ami jelentősen megkönnyíti a gyártást.

Milyen képzések léteznek, amik nem kötődnek közvetlen gépvásárláshoz?

Csontos Tamás: Ha felmerül igényként, akkor általános méréstechnikai oktatásokat – a koordináta-méréstechnika alapjai, rajzolvasás, szabványismeret – is tartunk, és úgy veszem észre, egyre nagyobb a kereslet ezekre is. Ezeken nemcsak a mérőszobai dolgozók vesznek részt, hanem a tervezők és a minőség-biztosítással foglalkozók is, mert tisztában kell lenniük az új autóipari szabványokban leírtakkal.

Hogyan bonyolódtak le a képzések a pandémia ideje alatt?

Csontos Tamás: Úgy jöttek ki a gépszállítások, hogy a legkomolyabb lezárások idején nem volt oktatásunk, de előtte-utána még külföldön is képeztünk, és az utolsó nap után pont le is zárták Szerbiát. Minden oktatást a helyszínen tudtunk megtartani, és csak a maximum egyórás műszaki támogatásokat végeztük online. Egy telepített koordináta-mérőgép esetében nem kivitelezhető az online oktatás. Az egészségvédelmi intézkedéseket természetesen be kellett tartani.

Ha karbantartásra vagy kalibrálásra kerül sor, mi az előnye egy szakszerviznek a független szervizcégekhez és kalibráló laborokhoz képest?

Mohai Tamás: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a független labor töredékáron elvégzi ugyanazt a munkát, amit mi. De a labor akkor látja először a gépet, és jó eséllyel nem tudja azt üzemeltetni. Karbantartást pedig a jó laborok sem végeznek. Előfordult, hogy a gép leszállítása után öt évvel hívtak minket először, de akkor már azzal, hogy nagyon zörög a gép. Ha egy orsó elkezd kopni, akkor olyan vibrációt kelt a tengelyen, hogy tönkremehet a csapágyazás és a vezeték is. Vagyis öt éven át spórolt ugyan az ügyfél, de utána kiadhatott egy nagyobb összeget a teljes mechanikai felújításra.

A normál karbantartás során mechanikai, elektronikai, informatikai és metrológiai karbantartást végzünk. Sokszor meg tudjuk jósolni, hogy az elkövetkező egy-két évben melyik alkatrészt lesz ajánlatos kicserélni, ezzel tehát tervezni tud az ügyfél. Egy alkatrész cseréjével pedig több elem meghibásodását meg lehet előzni.

Mennyire jó géptulajdonosok a magyar vállalkozások? Milyen arányban alkalmazzák a ciklikus kalibrálást és a megelőző karbantartást?

Csontos Tamás: Egyre fontosabbnak tartják ezeket, mert hosszabb távon költséghatékonyabb. Volt és némileg még van is eltérés a multinacionális cégek és a hazai kkv-k hozzáállásában, de egyre szűkül a korábbi szakadék. A legkisebb cégek persze még most is csak ötévente keresnek minket, illetve ha baj van. De ha nincs üzemben tartási megállapodásunk, akkor nem biztos, hogy azonnal ki tudunk menni a géphez, hiszen mi is be vagyunk táblázva két hétre előre. Ilyenkor tehát előfordulhat, hogy az a gép két hétig áll. Arra a két hétre pedig bérmérést kell fizetni, vagy mérőgépet kell kölcsönözni, adott esetben kezelővel együtt, és máris a többszörösét költötték el annak, amit öt év alatt megspóroltak.

A nagyobb cégek igyekeznek megelőzni, hogy baj legyen. Sokkal nagyobb veszteség ugyanis, ha például nem kötünk szoftverkövetési és üzemben tartási szerződést. Ilyenkor az ügyfél, ha megáll a gép, vagy ha öt év múlva szoftverfrissítést szeretne, sokkal nagyobb összeget fizet ki, mint ha évente megfizetné a megelőző karbantartás és a frissítés díját. Négy karbantartó és ügyféltámogató mérnökünk van, és további bővülést tervezünk ezen a téren.

A bejelentések hány százalékát lehet megoldani távolról?

Csontos Tamás: Minimum a 70, de talán a 80 százalékukat. Az infokommunikációs eszközök már lehetővé teszik, hogy távolról rácsatlakozzunk a gépre, és akár kamerát is tudunk kapcsolni. Rendszerdiagnosztikai eszközök szinte minden gyártónk esetében rendelkezésre állnak, és úgy becsülöm, hogy az üzembe helyezett gépeink mintegy felén tudjuk is azokat futtatni.

