Mit nyer, aki mér? 3. rész

Mennyit számít egy jó mérőszoftver?

Címkék: 3D koordináta méréstechnika 3D lézerszkennelés Creaform lézerszkenner mérés méréstechnika mérőberendezés mérőgép mérőszoftver werth Werth Magyarország Kft.

„Az információ hatalom, ha jól használod, győzelem!” A mondás mindig is igaz volt, de a számítógépek elterjedésével időben, térben és mennyiségben is más értelmet kapott. Gyártási információk nélkül egyetlen ipari cég sem létezhet, de arra nincs már lehetőség, hogy speciális tudású kutatók, fejlesztők írjanak programot minden egyes gépre, ahogy tették azt a hőskorban, amikor az IT-t még kizárólag hadicélokra, illetve tudományos kutatásokra használták. Egy mérőszoftvert napjainkban már egy laikus is képes kezelni, de hogyan jutottunk el idáig, és mi a modern mérőszoftverek szerepe a feldolgozóiparban? Méréstechnikai sorozatunk harmadik részében Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Mohai Tamás műszaki specialista beszélnek az IT jelentőségéről a méréstechnikában.

Mikor vált meghatározó jelentőségűvé a gépekben a mérőszoftver használta és kiválasztása?

Mohai Tamás, a Werth Magyarország Kft. műszaki specialistája

Mohai Tamás: A koordináta-mérőgépek egészen a 80-as évek elejéig csak az X-Y-Z tengelyek kijelzésére voltak képesek, de amint a számítástechnikai megoldások megfizethetővé váltak az ipar számára, megjelentek a mérőgépekben is. A mérőszoftverek fejlesztése az IBM PC kompatibilitással vett igazi lendületet, és onnantól a szoftver meghatározónak számít a gép működését tekintve. Kiválasztásról még nem igazán beszélhettünk, eleve kevés mérőgépgyártó cég volt, és mindegyik saját szoftvert fejlesztett. A felhasználó olyan szoftvert kapott, amilyen gépet vásárolt. De a szoftverfejlesztők megjelenésével a szoftver kiválasztása is ugyanolyan fontossá kezdett válni, mint a berendezésé.

Csontos Tamás: A Werth például 1987-ben mutatta be az első olyan multiszenzoros koordináta-mérőgépét, amihez már Windows-alapú grafikus szoftver tartozott. A Metrolog esetében is elmondható, hogy 40 éves fejlesztési múltra tekintenek vissza a jelenlegi szoftvermegoldások.

Léteznek valóban univerzális, gépektől és feladattól független mérőszoftverek?

Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

Csontos Tamás: Természetesen léteznek univerzális mérőszoftverek, ahogyan a Metrolog-termékek is azok abban az értelemben, hogy bármilyen koordináta-mérőgépre, lézerszkennerre, hordozható mérőgépre, mérőkarra telepíthetők tapintásos vagy lézeres mérésekhez. A különféle multiszenzoros méréseknél, ahol az optikai mérés nem lézerrel történik, nehéz univerzális szoftverről beszélni, hiszen a digitális képfeldolgozáshoz speciális szoftverre van szükség, mely modul a Metrologban nem elérhető.

Milyen súlyt képvisel a szoftver a teljes mérőrendszerből?

Csontos Tamás: Egy moduláris, minden funkciót tartalmazó szoftver minimum 50 százalékos súlyt képvisel egy átlagos mérőrendszer árában. De a piacon a nagyon olcsó szoftverektől a rendkívül összetett megoldásokig terjed a skála, és így az árfekvés is széles pályán mozog. Az ügyfelek sokszor nem értik, hogy mi okozza a hatalmas árkülönbséget szoftver és szoftver között. Elmondható, hogy az alapfunkciókban és az alapmérésekben valóban szinte minden szoftver ugyanazt nyújtja. De amint eljutunk az olyan finomságokig, hogy például milyen módon tudunk felvenni egy koordináta-rendszert, hogyan illesszük be a mérést egy olyan koordináta-rendszerbe, ami eltér a mérőgép koordináta-rendszerétől, vagy a különböző CAD-formátumokat kell megnyitnunk, ott már megmutatkoznak a valódi különbségek. Ilyenkor válik érthetővé, hogy egy szoftver adott esetben miért olyan drága, mint a gép hardvere. Egy olcsó szoftverrel az adott feladat nem hajtható végre, vagy nem automatizálható, esetleg többnapos programozást igényel. A koordináta-mérőgépek képességeit alapvetően, legalább 80 százalékban határozza meg, hogy milyen mérőszoftver fut rajtuk. Ez a legnagyobb értékmérőjük.

Mohai Tamás: Olyan trend azonban nem mutatkozik, hogy a szoftver egyre nagyobb súlyt képviselne a mérőrendszer árában. A mérőgépek is egyre finomodnak, a fejlesztések a hardveroldalon sem álltak le, és az alapelemek (gránit, légcsapágyak, golyósorsók, vezérlések, motorok) sem lesznek olcsóbbak. A hordozható lézerszkennerek esetében például annyira gyors a technológiai fejlődés, hogy a hardver ára egyre csak növekszik.

A mérőszoftverek körében mennyire elterjedt az illegális használat?

Csontos Tamás: Korábban volt arra példa, hogy a soros portra csatlakoztatott hardverkulcsot feltörték. Ma már minden egyes gép egyedi sorozatszámmal rendelkezik, amit vagy az alaplapba, vagy a hálózati kártyába égetnek be, így nem lehetséges az illegális használat. Olyannyira meg lett ez nehezítve, hogy ha egy ügyfél elveszti a hardverkulcsot, akkor újra meg kell vásárolnia a szoftvert.

Nem is ajánlatos ezekkel kísérletezni, mert az újabb és újabb verziójú CAD-szoftverek esetében mindig fennáll a veszély, hogy sérül az átjárhatóság a korábbi mérőszoftver-verziókkal. Ezt csak a szoftverfrissítés tudja feloldani. A hordozható mérőgépek esetében pedig olyan gyors a fejlesztések üteme, hogy az évenkénti szoftverfrissítésekkel olykor az az érzésünk lehet, hogy egy teljesen új mérőgépet kaptunk. Az alak- és helyzettűrések definíciói is változhatnak, amik az új szoftververziókban meg is jelennek. Egy IT-terméknek, egy szoftvernek is van elavulása, nemcsak fizikai, hanem erkölcsi értelemben is, vagyis nem érkezik már rá támogatás.

Mennyire elterjedtek a Windows-alapú mérőszoftverek?

Mohai Tamás: Nem kérdés, hogy a legelterjedtebb platform. Talán most is léteznek más operációs rendszerre épülő mérőszoftverek, de nincs jelentős piaci súlyuk. A UNIX-vonal még tartotta magát egy ideig, most pedig néhány gyártó – főleg ázsiaiak – próbálkoznak a Linuxra épülő mérőszoftverek sikerre vitelében, de ezek nem tűnnek komoly szoftvereknek, inkább csak fanatikus programozók álmai, akik a „szoftverszabadság” elérését tűzték ki célul.

Csontos Tamás: Elég abba belegondolni, hogy az ügyfelek is Windows szoftvereket használnak. Ha leszállítunk egy mérőgépet, akkor az ottani informatikusok azonnal a Windows-alapot nevezik meg feltételként. Még a verzió is legyen a legfrissebb. Soha nem hallottunk még olyan igényt, hogy csak úgy tudják elfogadni a mérőrendszert, ha az nem Microsoft-alapú.

Mivel egyszerűsítik le a gyártók a szoftverek kezelését?

Mohai Tamás: Megfigyelhető trend, hogy a szoftvergyártók a kezelés egyre több aspektusát akarják levenni a felhasználók válláról. Ez egyszerre lehet jó és rossz. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a gépkezelő szabjon meg alaptulajdonságokat, például hogy a koordináta-rendszerben melyik irány melyik tengelynek feleljen meg, vagy melyik szabvány szerint értékeljünk ki egy helyzettűrést. A szoftverek azonban már nem kérdeznek rá ezekre, hanem automatikusan igyekeznek mindent meghatározni. 15 évvel ezelőtt sokkal nagyobb tudást feltételezett egy mérőszoftver használata, mint napjainkban. Ma már olyan ember is tud mérőgépet kezelni, aki azzal sincs tisztában, hogy a koordináta-rendszer X, Y és Z tengelyekből áll, mert ezt nem is kell beállítani.

Milyen adatok gyűjtése lehet fontos a gyártás optimalizálása szempontjából?

Mohai Tamás: Ha a szerszámgépre akarunk visszacsatolni – például szerszámkorrekció céljából –, akkor arra kész szoftvermodulok állnak rendelkezésre. Inkább az a fontos, hogy ha a mérőprogramot elkészítjük, akkor figyeljünk arra a matematikai kapcsolatra, hogy a program mely méretekből milyen korrekciót vezessen le. Azt a szoftver már tudja, hogy ha például a furatátmérő közeledik a tűrésmező széléhez, akkor a megmunkálógépen melyik szerszámot hogyan kell korrekciózni.

Hogyan változott a mérési jegyzőkönyv? Mik azok, amik az utóbbi évtizedben kerültek rá?

Mohai Tamás: A mérési jegyzőkönyv eredetileg csak numerikus kivitelben készült, a grafikus megjelenítés már modern korunk terméke. Egyszerű text fájlokban mentettük a mérési adatokat. Manapság már sok mérőszoftver rendelkezik gyakorlatilag teljes kiadványszerkesztő modulokkal, amivel beszúrhatunk grafikákat, és maga a jegyzőkönyv is elektronikus formátumban készül. A munkatársak sokszor túlterheltek, nincs idejük a mérési jegyzőkönyvek böngészésére, ezért le kell egyszerűsíteni a megjelenítést. Sokszor csak a zöld jelzésre kíváncsiak, a munkadarab egy összefoglaló minősítését akarják látni, és már indulhat is a gyártás.

Mennyire elterjedt az adatgyűjtés és -elemzés a magyar vállalkozásoknál?

Mohai Tamás: A mérőgéppel végzett adatgyűjtés ott fizetődhet ki, ha időben be tudunk avatkozni a gyártási folyamatokba, és megelőzzük a selejt létrejöttét. Ehhez az adatok trendesedése szükséges, ami egyértelműen egy beavatkozási ponthoz közelít. A gyártás jellege határozza meg, hogy milyen adatokra lehet szükségünk, ez utóbbi pedig azt, hogy hol gyűjtsük azokat. Ha egy cég nem tömeggyártást végez, akkor érezheti azt, hogy az ő esetében nincs értelme a statisztikai adatkiértékelésnek. Kisebb gyártási darabszám esetén is érdemes lehet azonban adatot gyűjteni és statisztikai alapon kiértékelni azokat. Gondoljunk csak bele abba, hogy ezáltal meghatározhatjuk a fröccsöntőszerszám kopását.

Csontos Tamás: A kisebb cégekre nem jellemző az adatgyűjtés. Ha vevői nyomásra mégis megteszik, akkor azzal párhuzamosan általában a mérőeszközeiket is fejlesztik, és előbb-utóbb előrelépnek a beszállítói piramisban. A mérőszoftverek szinte mind rendelkeznek statisztikai modullal, ami a kisebb cégek igényszintjére van szabva.

Van trend a „népszerű” megjelenítési opciókra?

Csontos Tamás: Minél egyszerűbbnek, érthetőbbnek kell lennie a megjelenítésnek, mert a keletkező rengeteg adat áttekintése másképpen már nem lehetséges. Ugyanakkor az is trend, hogy a megjelenítés legyen színes, kellemes kialakítású. Van, ahol annyira le kell egyszerűsíteni a munkadarab minőségére vonatkozó információkat, hogy a gépkezelő csak egy szmájlit kap, vagy éppen nem kap. Ez a leegyszerűsítés nyilván a munkaerőpiaci fejleményekkel is összefüggésben áll. A különböző adatgyűjtési és -megjelenítési igényeket természetesen mi is le tudjuk programozni az ügyfelek számára.

Folytatjuk

Következik: A munkatársak képzésének fontossága a mérőeszköz és a szoftver beszerzése során. Milyen after sales szolgáltatások léteznek?

Molnár László

Kapcsolódó cikkek:

Mit nyer, aki mér? 2. rész

Mit nyer, aki mér? 1. rész