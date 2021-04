Mit nyer, aki mér? 2. rész

Gyártásközi mérések – amit a folyamatban mérni tudunk, arra hatással is lehetünk

Az utóbbi 3-4 évtized óriási változásokat hozott a termelés- és folyamatirányítás terén. A gyártási folyamatokat a költséghatékonyság és a termelékenység érdekében optimalizálni kell, amihez elengedhetetlen a gyártásból származó információk ismerete. A hagyományos koordinátamérő gép volt sokáig az egyetlen eszköz a megbízható mérések elvégzésére. Az elmúlt évtized azonban látványos fejlődést hozott a 3D szkennerek piacán. Milyen a modern gyártásközi mérés, és milyen szerep juthat azon belül a hordozható lézerszkennereknek? Méréstechnikai sorozatunk második részében ismét Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Mohai Tamás műszaki specialista válaszol a TechMonitor kérdéseire.

A gyártásközi mérés a gépek mellett elhelyezett mérőeszközöket, vagy a gyártási folyamatba szervesen integrált, esetleg visszacsatoló méréseket jelent?

Mohai Tamás, a Werth Magyarország Kft. műszaki specialistája

Mohai Tamás: Ma már egyértelműen az utóbbi értelemben használjuk. A cél már a kezdetektől a gyártási folyamat felgyorsítása volt, és mára eljutott oda a koncepció, hogy a méréstechnika nem egy, a gyártást követő minőség-ellenőrzés, hanem a folyamatba szervesen integrált lépés, amikor a ciklusidőket is a maximális áteresztőképességhez számítják ki. Ehhez minden lehetséges lépést automatizálni kell egészen a selejt eltávolításáig, amivel az emberi hibák lehetőségét is ki lehet küszöbölni.

Csontos Tamás: Ez lenne az ideális állapot, de a valóságban még mindkét értelmezés jelen van. Egyre több olyan jelenséggel találkozunk, amikor a mérést nem számítják bele a gyártási folyamatba. Ha ezután a megrendelő egy olyan igényt fogalmaz meg, hogy a termékeket 100 százalékban mérni kell, akkor kiderülhet, hogy az ezt a megfelelő idő alatt teljesíteni képes technológia egy nagyságrenddel többe kerül, mint amire számítottak, és ami talán kivitelezhető is lett volna, ha az ajánlatadáskor és a gyártósor kiépítésekor eleve számolnak a méréssel. Ilyenkor jönnek a kompromisszumok, vagyis a leszállított megoldás nem lehet ideális.

Mikor jelent meg igényként a gyártásközi mérés?

Mohai Tamás: A tömegtermelés beindulásával fogalmazódott meg a gyártásközi mérés igénye, de kezdetben ez a gépek mellé helyezett idomszerekben merült ki. Ahogy növekedett a termékek komplexitása és szigorodtak a tűrések, úgy jelentek meg az első több mérőhelyes mérőkészülékek, amelyek egy beállító mesterdarabhoz képest mechanikus mérőórákkal mérték a terméket. Az elv kezdetben nem sokat változott, csak a mechanikus mérőórákat váltották fel elektronikus tapintók, amelyek már esetleg rendelkeztek digitális kijelzővel. Ezek a több mérőhelyes készülékek még most is használatosak az iparban.

Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

Csontos Tamás: A 2000-es években már koordinátamérő gépeket használtak, de ezek mindegyike egy klimatizált mérőhelyiségben kapott helyet, a gyártóberendezésektől minél jobban elkülönítve. A légcsapágyas vezetés mechanikusra cserélése, valamint a rezgésállóság jelentősen megnövelte a mérőgépek tartósságát, így már nem volt szükség klimatizált mérőcellákra. A gyors ciklusidőket a mérőszoba már nem tudta lekövetni, így ezeken a területeken uralkodóvá vált a gyártásközi mérés, annak alapvető kihívásai viszont nem változtak: a hőmérséklet, a vibráció, a szálló por, az olajpára és a munkadarabok szennyezettsége jelentik a legfőbb kérdéseket. A gépeket felkészítik ezekre a feltételekre, de minél szigorúbbak a tűrések, annál finomabb mérésekre van szükség, és a körülmények annál jobban befolyásolják az eredményt.

Mohai Tamás: Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a termékek egyre bonyolultabbak és drágábbak. Nem mindegy, hogy mikor derül ki az esetleges gyártási hiba. Ha a terméket csak a gyártás végén mérik be a mérőszobában, és nem is 100 százalékos mintavételű a mérés, akkor lehet, hogy tucatnyi selejtes terméket kell kidobni. A hagyományos minőség-ellenőrzés tehát komoly költségnövekedést okozhat. A selejtköltség csökkentése miatt kell alkalmazni a statisztikai folyamat szabályozást, hogy még időben be lehessen avatkozni a gyártási folyamatba.

TomoScope-XS készülékek üzembe helyezése Giessenben

Milyen különleges tulajdonságokkal kell bírnia egy gyártásközi mérőberendezésnek?

Csontos Tamás: Ezek a gépek nagyon gyakran célgépek, amiket fixen telepítenek egy feladat vagy feladatcsoport elvégzésére. Alapvetően különböznek egy szabadon programozható koordinátamérő géptől. A mi kínálatunkban a DWFritz gyártó gépei tartoznak ide, amelyek teljesen egyedi gépeket is tartalmaznak, de egyes elterjedt feladatokra – például fogaskerekek, féktárcsák, állórészek és forgórészek mérésére – fixen telepített megoldások is léteznek. A leggyorsabb mérőberendezések mindig az adott feladatra épített és telepített célgépek.

Az azonnali visszacsatoláshoz és a gyártásközi korrekcióhoz is célgépet kell választanunk?

Mohai Tamás: Nem feltétlenül, ez egy univerzális és kellően rugalmas mérőgéppel is megvalósítható, de a berendezést fel kell készíteni az adott feladatra, ami jelenthet hardveres és szoftveres továbbfejlesztést is.

A méréstechnika hogyan képes lerövidíteni a fejlesztési és gyártási időt?

Mohai Tamás: A szerszámfejlesztés többlépéses iterációját ma már kiválthatjuk azzal, hogy a CT-gépen beszkennelt alkatrészt összehasonlítjuk a CAD-modellel, és a szoftver máris a rendelkezésünkre bocsát egy korrekciós adatbázist. Az öntészetben pedig napokat spórolhat meg egy-egy cég a gyártási folyamatban azzal, ha modern méréstechnikai megoldásokra vált.

Robotra szerelt Creaform MetraSCAN 3D pneumatikus autóajtó-gyártó soron

Mikor érdemes hordozható szkennerekre váltanunk?

Csontos Tamás: Nehéz megválaszolni. Számtalanszor találkozom azzal – különösen az öntészetben –, hogy még mindig 20-30, vagy akár 50 évvel ezelőtti eljárásokat használnak; miután elkészült az öntvény, teljesen manuálisan végzik el a méréseket vonalzókkal és tolómérőkkel. Itt nem is kérdés, hogy nagyon megérné egy hordozható szkennerre váltani, annál is inkább, mert minél nagyobb az öntvény, annál nagyobb a selejtköltség. Két-három selejtes darabon is visszajöhet a szkenner ára.

A hordozható szkennerek nagy szerepet töltenek be a hegesztett acélszerkezetek mérésénél is, mert azonnal visszajelzést kapunk arról, hogy mennyire deformálódott el a termék a megmunkálás során. Nagy kérdés, hogy a nyers hegesztett szerkezet vagy öntvény megmunkálható-e arra a végleges formára, amit a vevő előírt. Van-e elegendő ráhagyás ehhez? Ezekre mind választ adhat egy kézi lézerszkenner. A következő lépés egy robotkarra integrált lézerszkenner lenne, amikor mindez automatikusan menne végbe. Nagyon nagy öntvények vagy acélszerkezetek esetében, amiket akár hetekig gyártanak, ez természetesen nem előnyös, de a kisebb, nagyobb számban gyártott munkadaraboknál gyorsan megtérül a befektetés.

A hordozható lézerszkennerek előnyeit nem csak az ipar fedezte fel. Az örökségvédelem és a természettudományok is rengeteget profitálhatnak az eljárásból, de ezeken a területeken jelentős az alulfinanszírozottság. Ezzel együtt sokszor volt példa arra, hogy ősmaradványokat, ősállatok lábnyomait, kőzeteket vagy középkori kőfaragványokat mértünk le, vagy animációs stúdió számára szkenneltünk be különböző anyagokat – deszkákat, fatörzseket stb. –, amik textúrája és modellje még élethűbbé tette a 3D animációt.

A ZeroTouch® – ZTG-2580 egy érintésmentes, precíziós fogaskerék-ellenőrző rendszer gyártásközeli vagy gyártásközi (in-line) működésre tervezve

Hol húzódnak a 3D szkennerek határai?

Mohai Tamás: Az áttetsző, tükröződő felületek mindig gondot okoznak, bár a legújabb lézerszkennerek már a tükröződést is megoldják. Nagyon apró tárgyak sem szkennelhetők, és a felület szabdaltságára is tekintettel kell lenni, mert a szkenner nem lát be a mély üregekbe, furatokba. Ahova a lézernyaláb nem hatol be, és így nem verődik onnan vissza, az jelenleg kizáró okot jelent, de ahogy a lézerszkennerek fejlődését látjuk, rövid időn belül ezekre is találnak majd megoldást.

Csontos Tamás: A szkennertechnológia pontossága elmarad a koordinátamérő gépek pontosságától – ha nem is egy nagyságrenddel, de jelentősen. Egy évtized alatt ugyan rengeteget fejlődött a pontosság is, de az látszik, hogy a lézer fizikai korlátai miatt ekkora fejlődés már nem várható. A pontosság terén tehát a szkennerek nem versenyezhetnek a koordinátamérő gépekkel, de ha maga a szkenner pontosan pozicionált, akkor a mérési eredmény is pontosabb lesz. Ezért a szkennereket gyakran koordinátamérő gépekben használják, például a tapintó helyén. A gép mozgatja a szkennerfejet, így a mérés pontosabb lesz, de az optikai korlátok megmaradnak, és a mérési, programozási idő is megnövekszik.

Aberlink Extol, üzemi körülmények közé fejlesztett 3D koordináta mérőgép

A hordozható szkenner kisebb beruházás, mint a koordinátamérő gép?

Csontos Tamás: Sok esetben ez igaz, de nem egyértelmű a válasz. Amiben szerintem nagy különbség van, az programozási és mérési idő. Egy hordozható szkennerrel sokkal gyorsabban kapunk kézzelfogható mérési eredményt, de nem mindenhol javasolt a használatuk – főleg ott nem, ahol szigorú tűrésekkel és finom struktúrákkal dolgoznak. Egy többméteres munkadarab esetében azonban, ha megvizsgáljuk az erre alkalmas koordinátamérő gép bekerülési költségét, akkor egyértelmű a hordozható lézerszkenner létjogosultsága. A szkennerben nincsenek kopó és mozgó alkatrészek, csak leejteni nem szabad azokat, de erre is köthetünk biztosítást. A teljes élettartamot tekintve a lézerszkennernek sokkal alacsonyabb a fenntartási költsége, mint a koordinátamérő gépnek.

