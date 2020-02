Minőségi lemezmegmunkálás kis és közepes méretű cégek számára is

Hazánkban is mindinkább teret hódítanak az XLASE lemezmegmunkáló gépek

Négy év sok mindenre elegendő. A történelemben négy év alatt birodalmak születtek vagy éppen omlottak össze, de milliárdnyi ember hétköznapi életét is meg tudja változtatni négy év alatt egy-egy találmány – gondoljunk csak az okostelefon vagy a közösségi média megjelenésére. Mire elég négy év egy cég életében? Arra mindenképpen, hogy új márkanevet vezessen be a lemezmegmunkáló piacon, és az első vevők már a legfontosabb tapasztalatokat is leszűrhessék. Az XLASE gépek hazai fogadtatásáról Szabó Zsombor, a Signdepot Kft. ügyvezető igazgatója beszélt a TechMonitornak.

Hogyan indult el Magyarországon az XLASE márka képviselete?

Más, különböző típusú lézergépek telepítésében szerzett tapasztalat alapján és a piaci igények felmérése után tudatosan kerestünk egy stabil beszállító partnert. 2010-ben a HSG gyártóban láttuk meg azokat az értékeket és célokat, melyeket mi is képviselünk, ráadásul hazánkban még nem volt szerződéses képviselet. 2010-től 2016-ig csak kisebb HSG CO 2 lézervágó- gravírozó gépeket, majd 2016-tól HSG fiber lézervágógépeket is telepítettünk. Az XLASE a HSG új márkaneve kizárólag az európai piacra. A HSG felismerte a tényt, hogy bár magas műszaki színvonalú gépeket gyárt az európai igényekhez, de a távol-keleti marketing és üzleti kultúra sok mindenben más hagyományokra épül, éppen ezért máshogy működik, mint a nyugati. Ezt felismerve a HSG létrehozott 2018-ban egy saját leányvállalatot a hamburgi székhelyű XLASE GmbH képében, és teljesen szabad kezet adott a német vezetésnek. Az európai szemlélettel a HSG gépek még jobban illeszthetők az EU piacán az európai igényekhez. Ez nem csak üzleti és marketingterületen, de a gépek műszaki tartalmában is pozitív változást jelent.

Milyen tapasztalattal felvértezve vágott bele a Signdepot az ipari lézergépek képviseletébe?

2016-ban az ipari fiber lézerek forgalmazásának elindítását már mintegy tízéves, lézergépekben szerzett tapasztalat előzte meg. 2016-ig több 100 CO 2 -lézervágót és lézergravírozót telepítettünk, amivel úgymond elértük a piaci határokat, ezért új, komolyabb kihívásokat kerestünk. Az első fiber lézer gépünk telepítése 2016-ban bármiféle nehézség nélkül történt, hiszen az alapvető technológia (CNC, lézersugaras vágás, anyagismeret) már ismert volt a szerviztechnikus kollégáink számára. Sőt, a CO 2 -lézerekhez képest egy fiber lézer egyszerűbb, kompaktabb, kevesebb meghibásodási lehetőséggel. Ettől függetlenül pontosan tudjuk, hogy a vevői elégedettség 50%-ban az értékesítéstől és 50%-ban a vásárlás utáni támogatástól függ, ezért minden évben kötelező gyártói technikusi továbbképzéseken veszünk részt, hogy mindig friss szakmai tudással felkészülve segítsük az ügyfeleinket.

G4020EH-35HQ

Milyen volt a márka fogadtatása, és mennyi XLASE gép működik jelenleg a hazai piacon?

Az első két évben lassan indult be az üzlet, ami minden új márka esetében érthető. Üzleti sikert és elismerést szerintem csak hosszú távon lehet elérni, ezért a kitartó munkának köszönhetően a napokban már a 15. ipari fiber lézervágót üzemeljük be éppen. Az XLASE gépkínálat szinte minden típusa már üzemel az országban, és büszkék vagyunk rá, hogy az összes ügyfelünk elégedett referenciának számít. Az elsődleges célcsoport a kis és közepes méretű vállalkozások. Azok a cégek, amelyek szeretnének fejlődni, új technológiát használni, de üzletileg nem kifizetődő számukra a piacvezető legnagyobb márkák gépeinek és szolgáltatásainak magasabb árszintje. Az egyedi „Full Service” ajánlatcsomagunk, a gépeink alacsonyabb árai és magas műszaki színvonala, valamint a profi szakmai hátterünk ütős ajánlatot biztosít.

Precitec lézerfej

Képviseletünk az ország teljes területét lefedi. Nincs régiókra bontva az értékesítés vagy a szervizelés. Ez azért történik így, mert a fiber lézerek nagy értékű ipari gépek, és az éves eladási darabszám nem teszi indokolttá logisztikailag vagy üzletileg a felosztást vagy viszonteladók alkalmazását stb. A cégünk egyben felel az importért, az értékesítésért és a vásárlás utáni támogatásért szerződés szerint az ország teljes területén.

Milyen gépválaszték áll jelenleg rendelkezésre?

Az XLASE fiber lézer gépek három fő kategóriába sorolhatók: síklemez-vágók, sík/cső vágók, valamint csővágó lézerek. Mind a három kategórián belül különböző típusok alkotják a kínálatot teljesítmény és termelékenység szerint. Sík lézereknél 3 000 × 1 500 mm-es asztallal és 1 kW IPG lézerforrással indul a „legkisebb” gépünk, míg a 15 kW-os 6 000 × 2 000 mm-es munkaasztallal rendelkező típus jelenti a csúcsteljesítményt. Nagyon népszerűek a kombinált gépeink, mert valódi kettő az egyben megoldást jelentenek kompromisszum nélkül. Teljes értékű síklemez-vágás és szinte átállási idő nélküli (~fél perc) teljes értékű cső- és zártszelvény-vágás. A csővágó kiegészítés ráadásul teljes értékű, szabvány 6 méteres szálakat kezel, típustól függően akár 325 mm átmérőig vagy 220 × 220 mm-es profilméretig. A csővágó gépeink között rendelhető manuális (kézi adagolás) és teljesen automatizált típus is.

TS65

Milyen cégek vásároltak eddig XLASE gépeket?

Jellemzően egyedi munkákat vállaló fémipari cégek, továbbá egy-egy adott termék gyártására specializálódott közepes méretű vállalatok. A gépeinket használó gyártó cégek többek között: ismert ablakkönyöklő-gyártó, alumíniumkerítés-gyártó, rozsdamentes ipari konyhai termékek gyártója, közúti forgalomtechnikai táblák gyártója, italautomata-gyártó.

Milyen visszajelzések érkeztek az ügyfelektől az üzembe helyezés után? Mekkora a gépek jellemző szervizigénye?

Üzletpolitikánk szerves része az elégedett ügyfél mint referencia, és így a hosszú távon fenntartható üzleti siker. Ennek egyik alappillére egy jó gép magas műszaki tartalommal, minőségi alkatrészekkel. A másik alappillért egy tapasztalattal és az adott gépre szakképesítéssel rendelkező jó csapat alkotja. Ez a kettő az XLASE-ben és a cégünkben szerencsére teljesül. Az ügyfeleinkkel jó a kapcsolatunk, elégedetten használják a gépeinket, és ha segítségre szorulnak, akkor mindig gyorsan segítünk támogatás vagy szervizelés formájában. Ez természetesnek vehető, számunkra természetes is, és ezért szerződésben vállaljuk. Az XLASE gépeknek szinte elenyésző a szervizigénye, ez a tapasztalat az utóbbi négy évből és 15 gépből kiindulva. Egy-két kivétel akadt, amikor egy teljesen új fejlesztésű típust telepítettünk, és a szokásosnál hosszabb időbe telt a vásárlást követő oktatás teljesítése az ügyfél felé.

Az automatizálási rendszerek iránt gyengül, vagy éppen erősödik a kereslet?

Mi elsősorban egy adott technológiai részegységet, a lézeres vágásra alkalmas gépet szállítjuk. Ha ezen belül értjük a kérdést, akkor megoszlik ez az igény. Csővágóknál például elsősorban a teljesen automata típusokat keresik, mely adagolóegységgel és gyűjtővel van ellátva. Sík lézereknél viszont nagyon csekély az érdeklődés az automata lemezfelrakó egységre.

G3015X

Mennyire érződik az autóipari beruházások visszaesése az újgép-értékesítésben?

A 2018-as évhez képest a 2019-es év visszaesést eredményezett, de erre felkészülve eleve alacsonyabb célt tűztünk ki, melyet éppen 100%-ban sikerült is teljesíteni (2018-as év: 120%). A mi esetünkben szerencsére több lábon állunk, a gépek alacsonyabb árai miatt számtalan felhasználási területe van az XLASE gépeknek, de tény, hogy érződött az autóipari beruházások visszaesése 2019-ben. A 2020-as évben is számolunk ezzel a negatív hatással. A gyár ugyanakkor szerencsére dinamikusan fejlődik és fejleszt, így 2020-ban is új típusokat dob majd piacra.

A 2020-as évre milyen üzleti terveik vannak?

A márkaépítés továbbra is zajlik, marketingterületen egyre több csatornán fogunk megjelenni. A 2020-as év két új típust is hoz majd, amelyekről egyelőre még nem árulható el hivatalos információ. Jelenleg sok cég kivár a beruházásokkal, vagy elvetette azokat. Ennek oka részben a sokak által prognosztizált recesszió vagy válság lehet, melynek előjelei lehetnek például a német autógyárak visszaeső pénzügyi mutatói.

Molnár László