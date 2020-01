Minden idők legjobb eredményét nehéz lesz túlszárnyalni

A kulcsországok és az egyes földrészek előrejelzései szerint a cső-, huzal-, és kábelgyártó cégek optimizmusa nem indokolatlan.

Két gazdasági szempontból rendkívül sikeres évet követően a 2019-es évre a világméretű bizonytalanság nyomta rá a bélyegét. Számos okból mégis bizakodásra ad okot a cső-, kábel- és huzalipar – bár a 2018-as konjunktúra-mutatókat már nem lehet megismételni.

2018-ban az acélcsövek gyártói még új rekordot ünnepelhettek: az éves szinten 3,3 százalékos növekedéssel világszerte minden eddiginél több, összesen 172,5 millió tonnányi acélcsövet értékesítettek. A nagy átmérőjű csövek jelentős mértékben nagyberuházásoktól függő és politikai befolyástól sem mentes gyártási volumene valamelyest elmaradt az előző évitől – hangsúlyozta a Német Acélcső-ipari Gazdasági Egyesület. Minden más csőfajtából nőtt a termelés.

Változatlanul Kína a piacvezető

A kínai csőgyártók megőrizték 55 százalékos piaci részesedésüket és hozzávetőlegesen 95 millió tonnányi termelésükkel messze piacvezetők – számolt be a német szakmai szövetség. Az Európai Unió világpiaci részesedése változatlanul 8 százalékos – a Német Acélcső-ipari Gazdasági Egyesület adatai szerint az EU 13,9 millió tonnányi acélcső termelése gyakorlatilag megegyezett az előző évivel.

A világ más meghatározó csőgyártó régiói a már önmagában is jó előző évhez viszonyítva is tovább növelték a termelésüket. Kiemelkedő növekedésről számoltak be az Egyesült Államokban, ahol mindenekelőtt a varrat nélküli acélcsövek és a közepes mérettartományú hegesztett vezetékcsövek termelése ugrott meg. „Az Egyesült Államok termelése 10,5 millióról 11,9 millió tonnára nőtt” – mondta Frank Harms, a német Német Acélcső-ipari Gazdasági Egyesület ügyvezetője. A német acélcső gyártás mindenekelőtt a nagy átmérőjű csövek iránti csökkenő kereslet miatt 3,1 millió tonnára csökkent.

Feszültségforrások árnyékolják be a piaci hangulatot

A csőtermékek piacát változatlanul az energiaiparban uralkodó hangulat, mindenekelőtt az Egyesült Államok olajipari konjunktúrája határozza meg. „Az Egyesült Államok, Kína és Európa közötti gazdaságpolitikai feszültség beárnyékolja a piaci hangulatot” – magyarázta Frank Harms. További veszélyt jelentenek a kemény Brexit lehetséges hatásai, a magas energiaárak Európában, ezen belül is mindenekelőtt Németországban, valamint az autóipar további kilátásaihoz kapcsolódó bizonytalanság is.

Az Acélcső-ipari Gazdasági Egyesület véleménye szerint az energiaipar acélcső igénye a most elért szinten stabilizálódni fog. „Az autóipar és a gépgyártás az egyes részterületeken lankadó kereslet ellenére szintén fontos felvevőpiaca marad a csőiparnak mindenek előtt a precíziós csövek tekintetében” – hangsúlyozta Frank Harms ügyvezető.

A lankadás ellenére még mindig megbízható gazdasági konjunktúra a várakozások szerint fenntartja majd az acélcsövek iránti igényt. A világszerte erősödő protekcionizmus viszont – például az Egyesült Államok esetében – átrendeződést okozhat a piacokon.

Infrastruktúra beruházások

A csőgyártók, de rajtuk kívül a huzal- és kábelgyártók optimizmusát a kulcsországok és az egyes földrészek prognózisai is megerősítik. Kínában például több nagyszabású beruházás megvalósítása kezdődött meg, hiszen a folyók szennyezése, a talajvíz jelentős terhelése és a vízhiány kihívást jelent a Középső Birodalomnak – amit a városiasodás is tetéz. A német Szövetségi Gazdasági és Energetikai Minisztérium adatai szerint például jelenleg százmillió ember nem jut Kínában tiszta ivóvízhez, miközben a vízigény 2005 és 2030 között több mint 500 milliárd köbméterrel emelkedik.

Kínának égető szüksége van a környezetvédelmi technológiákra az ivóvíz továbbításához és a víztisztításhoz, ezért már most is komoly beruházásokat folytatnak a szükséges infrastruktúra kiépítéséhez.

Tarol a kőzetrepesztés

Az Egyesült Államokban rohamosan bővül a kőzetrepesztéses kitermelés, így az ország a kőolaj- és földgázpiacon importőrből jelentős exportőrré vált – ráadásul a fejlődésnek még nem is látszik a vége. Egy texasi kitermelést például már a negyedik ággal bővítik, ami a tervek szerint 2023-tól üzemel majd. A beszállítók, mint például a csőgyártók körében ezért az Egyesült Államok még fontosabb felvevőpiac lett.

Az igen nagy kőolaj- és földgázkészleteknek, a számos rézbányának, a jelentős alumínium-lelőhelyeknek és a bővülő regionális acélpiacnak köszönhetően egyre inkább előtérbe kerül Afrika is. Ezzel párhuzamosan változatlanul hatalmas kereslet mutatkozik Brazíliában a csövek, kábelek és huzalok iránt. Az építő- és az energiaipar, valamint a mezőgazdaság és az autóipar is vonzó felvevőpiac.

Derűre ború

Az ötvözetlen, különböző széntartalmú és a legkülönbözőbb bevonatokkal rendelkező, hidegen húzott huzalok gyártóinak a 2017-es és 2018-as év sikeresnek bizonyult: az ágazat árbevétele, valamint a kiszállított áru mennyisége a legtöbb termékcsoportban bel- és külföldön egyaránt emelkedett. „Ezt a fejlődést a folyamatosan emelkedő nyersanyagárak, valamint a kedvező gazdasági konjunktúra táplálta szinte mindegyik felvevő iparágban, például az autóiparban, a gép- és berendezésgyártásban, valamint az építőiparban” – fejtette ki Mario Bertling, a Német Vas- és Acélhuzal Egyesülés (ESV) ügyvezetője.

A fejlődést azt kezdte beárnyékolni, hogy 2018 augusztusában a német autóipar az új WLTP károsanyag-kibocsátási vizsgálati eljárás bevezetésével a gyártás 31 százalékos és az export 34 százalékos csökkenését volt kénytelen elkönyvelni. Az ESV szakmai szövetség adatai szerint ez 2019 első negyedévéig kihatott az ágazatra és a megrendelés-állomány jelentős csökkenését okozta 2018 negyedik negyedévétől. A jelentős megrendelés-állománynak köszönhetően a 2018-as évet a mennyiség tekintetében még sikerrel, a nyereség tekintetében viszont már csökkenéssel kellett zárni.

Kihívások

„Az autóipar egyre nagyobb problémái, az amerikai védővámok és az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus miatt a 2018. év végi aggasztó fejlemények mind a mai napig hatnak” – magyarázta Mario Bertling.

A jelentős mértékben az autóiparnak szállító termékcsoportokban a kiszállított árumennyiség 20-30 százalékkal is csökkent. A gép- és berendezésgyártásban az év elején még jelentős volt megrendelés-állomány, időközben viszont itt is kétszámjegyű visszaesést mutatnak az újonnan beérkező megrendelések. Mario Bertling: „Összességében ezért mind a magas széntartalmú acélhuzaloknál, mind az alacsony széntartalmú vashuzaloknál jelentősen csökkent a kiszállított mennyiség és az árbevétel is.”

A jelenleg magas nyersanyag- (tehát vasérc- és koksz), valamint az emelkedő energia- és széndioxid-kibocsátási árak, továbbá a bérköltségek miatt az ESV szakmai szövetség szerint a hengerművek jóval alacsonyabb kihasználtsága mellett a félkész termékek (a hengerelt huzalok) árának alakulása ma még nem előrejelezhető. A felvevő iparágak (az autóipar és az autóipari beszállítók) már félreérthetetlenül kifejezésre juttatták, hogy a gazdaságilag nehéz időkben csökkenő árakat várnak el. „A beharangozott amerikai autóipari védővámok, valamint a WLTP vizsgálati eljárás második változatának bevezetése tükrében jelentős kihívásokkal szembesül az iparágunk a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben” – mondta Mario Bertling. A hengerelt huzalok piacán fellendülésre legkorábban a negyedik negyedévben számítanak.

Több kábel, vezeték és huzal

A kábelek és szigetelt huzalok piacára vetett pillantás azt elárulja, hogy „a tekercselt huzalok piaca és a járműipar függ a legnagyobb mértékben a nemzetközi konjunktúrától, miközben pont itt tudnak a leginkább profitálni a technológiai fejlesztésekből” – mondta el Sebastian Glatz, a ZVEI Német Elektrotechnikai és Elektronikai Országos Szövetség kábel- és szigetelt huzalok szakmai tagozatának ügyvezetője. A kínai járműpiac visszaesése már most érzékelhető – és ez további kockázatot jelent.

Az egyre több kábel, vezeték és huzal egyúttal annak is hozadéka, hogy egyre inkább teret hódítanak az elektromos vagy legalább részben elektromos hajtások, valamint egyre több intelligens rendszert építenek be az autókba, továbbá egyre komolyabb multimédiás követelményeket támasztanak a felhasználók is.

A háztartási és adatátviteli kábelrendszerek, a köpenyes vezetékek és 1 kV-os tápkábelek vonatkozásában az ipari és lakásépítési konjunktúra a kábelek piacán is tükröződik. „Az építőiparban a jövő évben tartósan jó konjunktúrával számolnak” – jelezte előre Sebastian Glatz. Az ipari területen a kábel- és szigetelt huzalipari tagozat szerint a konjunktúra lankadása „vélhetően a kábeliparra is kihat”.

Bizakodás és bizonytalanság

A kábel- és huzalpiac töretlen lendülettel fejlődik. Ez többek között a németországi személygépkocsi-piac pozitív féléves adataiból is kiolvasható. A 2019-es év első hat hónapjában több mint 1,8 millió személygépkocsit helyeztek először forgalomba (ez +1 százalékos növekedést jelent). „Ebben az évtizedben tavaly volt a legerősebb első félév” – hangsúlyozta a VDA Német Autóipari Szövetség.

A világméretű kihívások ellenére az iparágaknak nem kell túlzott aggodalommal várnia a jövőt. A piaci bizonytalanság bizonyos mértékben mégis fennmarad: a minden korábbi eredményt túlszárnyaló múlt év után egyfajta „bizonytalan köd” homályosítja el a kilátásokat.

