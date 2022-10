Minden együtt volt, ami egy jó fröccshöz kell

2022. október 5-én és 6-án a FANUC törökbálinti székháza vált a hazai műanyagipar központjává

A hazai feldolgozóiparban tavaly 9,1 százalékos súllyal rendelkező és a világjárvány két éve alatt is töretlenül növekedő gumi-, műanyag- és építőanyag-iparral kissé mostohán bánik a világ; nagyon kevés célzott szakmai rendezvény szól kifejezetten a műanyagiparnak és az évenként megrendezett ipari szakvásáron sem az őt megillető súllyal szerepel a szakma. Van azonban egy hely, ahol szinte minden évben két nap hagyományosan csak a műanyagiparról szól. Ez nem más, mint az idén FANUC Fröccsfesztivál néven megrendezett szakmai találkozó.

A műanyagipar a FANUC hazai leányvállalata számára is kiemelten fontos üzleti területnek számít, ezért 2016-ban hiánypótló rendezvényt vezetett be. Az akkor még a nemzetközi InHouse Show nevet felvevő műanyagipari napokat idén keresztelték át Fröccsfesztiválra, ami – valljuk be – sokkal több férfi figyelmét kelti fel. A szüret időszakát nem csak a rendezvény neve varázsolta a robotok és a megmunkálógépek közé, a feltálalt finomságokból sem hiányozhatott az ősz csodája, a szőlő. De ahol ennyi műanyagipari szakember gyűlik össze, ott a fröccs szakmai szempontból is sokszor kerül említésre.

Az ingyenes és nyílt rendezvény mindkét napja csurig töltötte a törökbálinti székház 70-75 főre méretezett előadótermét, csak a jóval tágasabb bemutatóteremben lehetett volna leejteni egy tűt. Az idei Fröccsfesztivál a fröccsöntés energiaoptimalizálási lehetőségeire fókuszált, a témával pedig nemcsak a FANUC munkatársai, hanem a társkiállítók – a Biesterfeld, a Cavity Eye, a Meusburger, a Sepro Group és a Tool-Temp Hungária Kft. – is részletesen foglalkoztak.

„Olyan társkiállítókat kerestünk, akik termékeikkel és szolgáltatásaikkal még pontosabbá, tartósabbá és kiszámíthatóbbá teszik a RoboShot fröccsöntőgépek működését – jelentette ki Pintér István, a FANUC Hungary Kft. RoboShot értékesítési mérnöke. – Az előadások során a FANUC RoboShot α-SiB szériás fröccsöntőgépek újdonságairól, illetve a gépkiszolgálás automatizálásának költségcsökkentő és versenyképesség növelő hatásairól esett szó. A bemutatóteremben pedig munka közben is megtekinthette minden érdeklődő a 50, a 130 és a 150 tonna záróerejű RoboShot α-SiB gépeket, illetve a hozzájuk kapcsolt robotokat. Mindkét nap délutánján a fröccsgépek egyszerű műanyag tárgyakat készítettek, így a teljes, a fenntarthatóságra optimalizált gyártási folyamat megfigyelhető volt. Nagy érdeklődést váltott ki a burkolatától megfosztott fröccsöntőgépünk is, amelyen részletekbe menően meg lehetett nézni a FANUC-ra jellemző tervezési precizitást.”

A pontos gyártás mellett az energiatakarékos működés bemutatása is kiemelt cél volt: a RoboShot α-SiB gépek 70 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hidraulikus, és akár 15 százalékkal kevesebbet, mint más elektromos fröccsöntőgépek. „Az olcsón és könnyen elérhető energia korában sokat kellett érvelnünk az energiatakarékos gépek előnyei mellett. Vagy akár amellett, hogy az elektromos fröccsöntőgépek nem csak műszaki, hanem energiafogyasztási szempontból is felülmúlják hidraulikus társaikat – tette hozzá Pintér István. – Úgy érzem, hogy idén végleg eldőlt mindkét kérdés és ez evidenciának számít majd minden iparági szereplő számára.”

A társkiállítók közül a Biesterfeld az alapanyagpiacról, a legújabb műanyagtermékek gyártásához szükséges anyagokról, azok tulajdonságaikról, illetve az adalékanyagokról tájékoztatta a megjelent vendégeket, a Sepro Group a fröccsöntési folyamat lineáris robotokkal való automatizálási lehetőségeiről tartott előadást, míg a Meusburger a TM diagnosztikai vezérlőjét mutatta meg már a K-Show előtt. A CavityEye előadásán és bemutatóján a gyártásfelügyeletről, illetve a selejtképződés okozta veszteségekről volt szó, a ToolTemp viszont minden meglepetését a K kiállításra tartogatja, ezért őket ott is érdemes lesz felkeresni. A kétnapos rendezvényen a szerszámfelügyelet, a fröccsöntőszerszám-gyártás, a forrócsatorna-vezérlési lehetőségek, a temperáló és vízhűtő berendezések, illetve a gépfinanszírozás aktualitásai is szóba kerültek, az ECC és a Grenke jóvoltából ezenkívül az elérhető pályázatok és finanszírozási lehetőségek körébe is betekintést kaptak az érintettek.

Jó hangulatú beszélgetésekkel, könnyed, mégis tartalmas programokkal zárt a 2022-es Fröccsfesztivál, ahonnan minden résztvevő értékes szakmai ismeretekkel és talán még értékesebb új kapcsolatokkal távozhatott.

Molnár László