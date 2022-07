Minden, ami forgácsolás

Függetlenként a hőskortól a napjainkig: 24 éves a Rother Metal Kft.

Győr jó keltetőnek bizonyult a rendszerváltás után. Több tanulmány kimutatta, hogy a lokális információ cseréje és terjedése fontos mechanizmus a vállalkozások technológiai fejlődése szempontjából. Az átterjedési hatás eredőjeként az észak-dunántúli megyékben az átlagnál sokkal fejlettebb ipari kkv-k nőhettek ki az óriások árnyékában. Erdős László, a Rother Metal Kft. ügyvezető igazgatója egy szerszámkereskedő cég életét mutatja be a hőskortól napjainkig.

Milyen kötődésed volt a fémiparhoz, mielőtt szerszámkereskedésre adtad a fejed?

Erdős László: Bár idestova 19 éve dolgozom a Rother Metal Kft.-nél, eredetileg közgazdászként diplomáztam, és abszolút a véletlennek köszönhető, hogy közelebb sodródtam a fémiparhoz. Területi képviselőként kezdtem, és az 1998-ban szerszámkereskedelemre alapított Rother Metal Kft. ideális terepnek számított az ország bejárására, a kapcsolatépítésre. A cégalapítás tulajdonképpen a fémipari, forgácsolástechnikai szerszámok területén jeleskedő Sartorius Werkzeuge GmbH & Co. KG hivatalos hazai képviseltével indult, amit az évek során más gyártók termékeinek felvállalása követett, így alakult ki napjainkra a több mint 60 000 terméket felölelő választék.

Milyen volt a szerszámkereskedelem a hőskorban?

Két nap betanulás után már ügyfélhez utaztam, és olyan régi szakemberek magyarázták el nekem, hogy mi a különbség a maró- és esztergaszerszámok, vagy éppen a befogók között, akik közül sokan még ma is az üzleti partnereimnek számítanak. Teljesen más keretek között folyt a munka, még faxon érkeztek a megrendelések, és mindössze heti egy napot töltöttünk az irodában, amikor kezeltük a megrendeléseket, a beérkezett e-maileket stb.

Induláskor kaptunk egy A4-es papírt a cégnevekkel, egy autókulcsot és némi költőpénzt, majd magunknak tapostuk ki az utat a szerszámpiacon. A személyes kapcsolatoknak is más értéke volt akkoriban, az emberek még szántak időt egymásra. Sok esetben a helyszínen fel is vettük a megrendelést. Most 19 üzletkötőnk van, sokan többéves tapasztalattal érkeznek, de két nap betanulással nem merném egyből ügyfélhez küldeni őket. Még arra is időt szánunk, hogy az újonnan érkezettek elsajátítsanak valamit a cégkultúrából, mert több mint két évtized alatt az is kialakult, és azt szeretnénk, hogy ezt minden munkatársunk közvetítse a piac felé.

Hogyan érintett titeket a 2008/09-es válság?

Komoly hatása volt a cégre, sajnos jó pár munkatárstól meg kellett válnunk. Mindenképpen a fémiparban akartunk maradni, de beláttuk, hogy elkerülhetetlen a több lábon állás. A Heller és az azóta már csődbe ment Monforts gépgyártók termékeivel kezdtük, mostanra négy szerszámgépgyártó – a Heller, az Unisign, a Spinner és a Röders – hazai képviseletének mondhatjuk magunkat. Minden válságban nyitott szemmel kell járni, és le kell vonni azokból a következtetéseket. Talán ennek is köszönhető, hogy a világjárvány okozta újabb válság már nem érintett meg minket, a 2019-es 2,3 Mrd forint nettó árbevételünk 2021-re 3 Mrd forint fölé ugrott, miközben a létszám terén is nagyot fejlődtünk. A forgalomban a megmunkálógépek értékesítése nem szerepel, azokat ugyanis konkrétan nem mi adjuk el. Egyfajta közvetítői feladatot látunk el a vevők és a gyártók között, ennek fejében jutalékban részesülünk.

A koronavírus-járvány is nagyon sok cég életében okozott nehézséget, de mi gyorsan reagáltunk a piaci igényekre, és rengeteg egészségügyi terméket (maszkot, gyorstesztet, gumikesztyűket) vettünk fel a kínálatunkba, amiket a német partnereink felé értékesítettünk tovább, vagyis megfordult a kör; azok vásároltak tőlünk, akik egészen addig eladtak nekünk.

Végleges az a termékportfólió, amivel most rendelkeztek?

A szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök terén teljesnek gondolom a kínálatot, de mindig lesznek újdonságok. Tavaly kapcsolatba kerültünk egy koreai gyártóval, ami beleillik abba az elképzelésünkbe, hogy az ázsiai piac felé szeretnénk nyitni. A koronavírus-járvány előtt intenzíven látogattuk a távol-keleti szakkiállításokat, aminek az utazási korlátozások időlegesen véget vetettek.

A szerszámgépek terén pedig a köszörűk és a huzalszikra-forgácsolók terén szeretnénk bővülni. Még folyamatban van a beszállítók kiválasztása, de az biztos, hogy európai gyártókkal szeretnénk együttműködni.

Most is egy válság előszobájában vagyunk. Mit gondolsz, ez is csak átfut majd rajtatok, vagy érzel veszélyeket?

Természetesen veszélyesnek gondolom a jeleket, hiszen a világ átrendeződése hosszabb távon fejti majd ki a hatását a magyar feldolgozóiparra. Lesznek nyertesek és vesztesek, egyelőre nem érezzük a negatív hatásokat, de jelen helyzetben nehéz a jövőt tervezni, és ennélfogva arra felkészülni sem egyszerű.

Molnár László

A Rother Metal Kft.-ről

Az 1998-ban Dietmar Rother által alapított Rother Metal Kft. a Sartoriuson kívül olyan ismert gyártók termékeit forgalmazza, mint a Dijet, a Jurjanz, az Eines Canela, a Mack, a MIB, a Burzoni, a Wemag, a Kemmler, a Gima és az Ablanalp. A forgácsolószerszámokon kívül befogástechnikai és mérőeszközöket, kéziszerszámokat, egyéni és üzemi munkavédelmi eszközöket, műhelyberendezési megoldásokat és szikraforgácsoláshoz szükséges rezsianyagokat is értékesít. Szolgáltatásai közé tartozik a felszerszámozás, a sérült szerszámtestek javítása, a tanácsadás, a szerszámélezés és bevonatolás, valamint a mérőeszközök kalibrálása és javítása. A cég 2009-től szerszámgép-kereskedelemmel is foglalkozik, portfólióját jelenleg a Heller megmunkálóközpontok, az Unisign portálgépek, a Spinner megmunkálóközpontok és esztergák, illetve a Röders marógépek alkotják.