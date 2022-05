Mikortól számít „okosnak” egy épület?

Ma már nem elég a meleg szoba és a stabil tető: a modern épület egyszerre kínál magasabb komfortot, védettséget és energiahatékonyságot

Kevésbé ismert tény, hogy az épületek teljes költségének akár 80%-a a működtetés kapcsán jelentkezhet. Ha ebből indulunk ki, akkor az is világossá válik, hogy mennyire fontos a komplex épülettechnológiák teljes élettartamra történő kiválasztása. Napjaink szakember- és termékhiányos időszakában az sem árt, ha a megoldás azonnal elérhető, és szakmai tanácsadást is kapunk mellé. Medveczky András, a Siemens Zrt. épülettechnikai üzletágának vezetője az intelligens épületeknél megfigyelhető trendekről beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Minden korszerű épület nevezhető egyben „okosnak” is?

Medveczky András: Ha visszatekintünk az elmúlt 20 évre, akkor a hazai építőiparban igen sok fejlődést tapasztalhattunk. Idesorolhatjuk többek között a tervezési szempontokat és eljárásokat, valamint a felhasznált anyagokat és technológiákat. Az elmúlt években egyre jobban elterjedt az, hogy bizonyos megoldásokat az „okos” jelzővel próbálták jellemezni, de egy épület tekintetében ennek a meghatározása nincs globálisan és egységesen definiálva. Mindenki máshogyan értelmezi, és más funkciókat tekint fontosnak ennél a meghatározásnál.

A mi szempontunkból nézve – tehát automatizálási szemszögből tekintve – olyan funkciók megléte a fontos, amelyek az épület energiahatékony működését és biztonságát emelik ki. Ilyen funkciók pl. az integrált épületfelügyeleti rendszerrel rendelkező épületek, melyek egyedi helyiségszabályozási funkcióval rendelkeznek, ami szintén integrált módon oldja meg az egyes helyiségek funkcióinak szabályozását. Ide kell érteni a világítás, árnyékolás, szellőztetés, hűtés és fűtés szabályozását. Elsőre ez természetesnek hangzik, de amennyiben ezeket a funkciókat nem egymással koordináltan üzemeltetjük, akkor egyrészt a komfortérzetünk romolhat, másrészt az üzemeltetési költségek jelentősen megnövekednek. Az egyik legfontosabb elvárás az ilyen integrált rendszerek felé, hogy az épület egyes területein csak annyi energiát engedjenek felhasználni, amennyire ott az adott pillanatban szükség van. Ezt „kézi” kapcsolgatással az épületben tartózkodó személyek nem tudják hatékonyan elvégezni, és nem is végzik el.

Medveczky András, a Siemens Zrt. épülettechnikai üzletágának vezetője

Ez volt tehát a komfort része. A második szempont, a biztonságtechnika terén mi különbözteti meg az okosépületet a 20. századi társaitól?

A biztonságtechnika is igen sok fejlődésen ment át az integrált rendszerek tekintetében. Korábban ezek a rendszerek függetlenül működtek egy épületben, de igen sok olyan feladat van, amelyeket a gépészeti automatizálási rendszerek és a biztonságtechnikai rendszerek összehangolt működésével lehet csak megoldani. Ilyen például a kamerák automatikus képmezőváltása egy adott területre, pl. tűzjelzés, behatolás alapján, vagy a jelenlét ellenőrzése oltásvezérléskor. Az Épülettechnikai Üzletág kompetenciája a biztonságtechnikai rendszer olyan területeire is kiterjed, mint az oltás, a tűzeseti vezérlés (például tűz esetén a felvonónak egy adott szinten kell megállnia nyitott ajtókkal, míg az egyes tűzszakaszok közti tűzzáró ajtóknak be kell záródniuk), az evakuálás, vagy éppen a beléptető megoldások.

A harmadik szempont pedig az energiahatékonyság, amit az Európát sújtó energiaválság közepette talán nem lehet túlhangsúlyozni. Mire képes ezen a téren az épületautomatizálás?

Nagyon fontos a mérés. Azt is mondhatjuk, hogy aki mér, az nyer. Az energiafelhasználás csökkentésére a kiindulási pont a mérések megléte. Az igen elterjedt „átalánydíjas” vagy „területalapú” költségelosztás egy elavult rendszer, ami egyáltalán nem ösztönzi a felhasználót a takarékosságra, és nem is teszi lehetővé a korrekt és fogyasztáson alapuló elszámolást.

Ebben is igen komoly fejlődés ment végbe az elmúlt években. Rendelkezésre állnak olyan fogyasztásmérők, melyek IoT-eszközként szolgáltatják az adatokat (villamos- és hőenergia, víz- és gázfogyasztás stb.) egy adott épületről, például egy irodaház minden bérlőjétől, akár több telephelyen, akár eltérő földrajzi helyekről. Az így begyűjtött adatokat egy Navigator nevű szoftverkörnyezetben lehet megjeleníteni, elemezni, összehasonlítani. Egy üzemeltető részére valódi kincset jelentenek az ilyen precíz és naprakész adatok, melyekhez akár mobileszközön, távolról is hozzáférhet. Az Egde2Cloud megoldással ugyanis IoT-alapú távoli elérést tudunk biztosítani az eszközök számára, komplex VPN megoldások használata nélkül.

Itt érdemes megemlíteni egy másik gyorsan fejlődő területet, az úgynevezett Egde Controllerek világát, melyek egyszerűen teszik lehetővé akár régebbi, meglévő rendszerek IoT-eszközzé konvertálását. Egy ilyen megoldással többféle protokollt használó berendezések válnak integrálhatóvá.

A Desigo CC rendszer szabályozza, felügyeli és optimalizálja az épület teljes rendszerét

A hazai tervezői tudás és rutin lépést tud tartani a technológia rohamléptekkel haladó világával?

Napjainkban a megfelelő automatizálási technológia már rendelkezésre áll, és az alkalmazásának a fontosságára a legjobb szakemberek oda is figyelnek. Ettől függetlenül igen sok munka van még hátra a hazai piacon is ahhoz, hogy a beruházók, tervezők, kivitelezők és üzemeltetők körében egyre többen megértsék és alkalmazzák a technológia által nyújtott lehetőségeket. Számos, kiemelkedően jó példát lehet megemlíteni, ahol efféle modern megoldásokkal készülnek az épületek, legyen szó akár ipari, irodai, középületi vagy lakóépületekről, de továbbra is vannak ellenpéldák. Igen sok olyan épület kerül ma is átadásra a gyanútlan megrendelő részére, melyek csak egy „szép homlokzattal és feltűnő burkolatokkal” rendelkeznek, de a mindent leplező héj alatt sajnos összebarkácsolt tákolmányok rejtőznek, az épület energiafelhasználása pedig a többszöröse az elvárhatónak. A trend egyértelmű javulást mutat, de megfelelő edukációval és hozzáállással további javulást is el lehet érni.

