Mi vár a robotikára a világjárvány tükrében?

Európai felmérés készült a koronavírus hatásairól és a beruházási szándékokról

A COVID-19 világjárvány hatására tett intézkedések hosszú távon lesznek hatással a globális feldolgozóiparra. A gyárbezárások kezdeti sokkja után a vállalatok gyorsan átálltak a termelés újraindítására, és sokan már távolabbra tekintenek: milyen tartós változások várhatók az ellátási láncokban és a működési metódusokban? A robotizálás vajon tényleg rugalmasabbá teszi a gyártószektort?

A HALTER CNC Automation által Európában végzett felmérés közelebb visz minket a kérdés megválaszolásához. Szinte minden válaszadó egyetértett abban, hogy a feldolgozóipar jövője sok változást, de egyben sok lehetőséget is tartogat a számunkra.

A felmérés eredményei

Hollandiában, Olaszországban és az Egyesült Királyságban főként maximum 50 alkalmazottat foglalkoztató és 10-20 géppel rendelkező kkv-k vettek részt a felmérésben a gép-, a légi- és az autóipar területéről. Németországban a válaszadók mintegy 53%-a rendelkezik kevesebb mint 50 alkalmazottal, és 70%-uknak legfeljebb 20 CNC-gépe van. A résztvevők majdnem fele azonban több mint 50 munkatárssal rendelkezik. Magyarországon a kérdőívet kitöltő cégek jellemzően az autóipar és a gépgyártás területen tevékenykednek. Jellemzően a maximum 50 főt alkalmazó cégek válaszoltak, de volt olyan is, ahol 150-nél is több alkalmazott dolgozik. A válaszadók 78%-a maximum 20 CNC-géppel rendelkezik.

A felmérésben szereplő cégek zöme 2019-ben jelentős beruházásokat hajtott végre (Hollandiában 60%, Olaszországban 75%, Németországban 85%, az Egyesült Királyságban 100%). Magyarországon a válaszadók 53 százaléka esetében történt beruházás az elmúlt 12 hónapban. Németországban, a CNC-technológia legfontosabb európai piacán 2019-ben a beruházási költségvetés mindössze 17%-a irányult automatizálásra. Hazánkban a beruházási volumen 45%-a gépbeszerzésre ment el, és 17% esetében történt automatizálási fejlesztés.

A világjárványra hozott intézkedések kapcsán csak kevés európai cég válaszolta, hogy nem tapasztalt keresletcsökkenést (Hollandia 20%, Németország 8%). Jelentős számú vállalat esetében a kereslet visszaesése meghaladta az 50%-ot (az Egyesült Királyságban 75%, Hollandiában 40%, Németországban 33%). A cégek azt is jelezték, hogy a hatósági intézkedések is súlyosan érintik őket, bár országonként eltérő mértékben: a németországi válaszadóknak csak 17%-a nyilatkozta azt, hogy a hatás meglehetősen súlyos, míg Olaszországban minden résztvevő így érezte. Magyarországon 22% válaszolta azt, hogy súlyosan érintette a válság, míg 25%-uk egyáltalán nem érezte meg a problémákat.

Középtávú hatások

Nem kétséges, hogy a jelenlegi válság középtávon is hatással lesz az életünkre. A világjárvány a rugalmas működés felé tereli a vállalkozásokat, ebben a legtöbb válaszadó egyetért (az Egyesült Királyság 75%, Németország 67%, Hollandia 60% és Olaszország 50%). Németországban és az Egyesült Királyságban 65, illetve 60 százalék véli azt, hogy erre a rugalmas munkaerő a kulcs, míg Olaszországban és Hollandiában csak a cégek 20 százaléka gondolja ezt, a többség ebben a két országban inkább egyes feladatok kiszervezését látja megoldásnak. A résztvevőknek mintegy 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az automatizálás révén válhat egy cég képessé arra, hogy rugalmasan reagáljon a változó piaci igényekre.

Magyarországon a válaszadók 88%-át késztette a járvány rugalmasabb működésre. A magyar cégek 49%-a szerint a munkaerő, 14%-uk szerint az automatizálás, míg 17%-uk szerint a feladatok kihelyezése a rugalmasság növelésének kulcsa.

Olaszországban és Hollandiában a résztvevők fele nem értett egyet azzal, hogy az automatizálás nagyobb rugalmasságot biztosít, növeli a skálázhatóságot, leegyszerűsíti a gyártási folyamatot, és segít a költségek alacsonyan tartásában. Németországban ez az arány jóval alacsonyabb, mindössze 33%. Az Egyesült Királyságban szinte teljesen megoszlanak a vélemények. Magyarországon a résztvevők 75%-a értett egyet azzal, hogy az automatizálás nagyobb rugalmasságot biztosít, megkönnyíti a gyártás áteresztőképességének növelését, és segít a költségek alacsonyan tartásában. Arra egyik országban sem számítanak, hogy idén növelni tudják az alkalmazotti létszámot.

Maradt még beruházási hajlandóság?

A válaszadók mintegy egynegyede határozottan elzárkózott idénre a beruházásoktól. Németországban a legnagyobb (50%) azon vállalkozások aránya, amelyeknek vannak 2020-ra beruházási tervei, más országokban ez az arány 20-25% között mozog. A cégek a gépeket helyezték a kívánságlista élére és a németországi cégek fele az automatizálási befektetéseket sem jegelte idénre (Olaszországban 25%, Hollandiában pedig 20% tervez idén automatizálni). Az idei tervektől függetlenül, arra a kérdésre, hogy a robotizálást egyáltalán mérlegelik-e, a német vállalatok 73%-a válaszolt pozitívan, szemben a többi ország 20-25%-ával. A fémiparban a robotika előnyét a CNC-gépek hatékonyságának növelésében látják.

A hazai cégek 44%-a tervez beruházást a következő 12 hónapra: 33% gépet szándékozik vásárolni, 20% pedig automatizálásban gondolkodik. Az automatizálástól a vállalkozások 30%-a várja a gépek hatékonyságának növelését, 26% pedig a kereslet ingadozására adna rugalmas választ.

Elveszik a robotok a munkahelyeket?

A közvélemény rendszeresen foglalkozik az automatizálás a munkahelyekre gyakorolt hatásával. A felmérés eredményei szerint a német és holland fémipari dolgozóknak nem kell tartaniuk a robotoktól, de Olaszországban és az Egyesült Királyságban a válaszadók 50, illetve 75%-a igenis úgy gondolja, hogy a robotizálás a foglalkoztatás rovására történik. A német és holland cégek nagyszámban vélik úgy, hogy a robotizálás lehetőséget kínál az alkalmazottak számára a továbbfejlődéshez. Ezenkívül különösen a német vállalatok (67%) gondolják azt, hogy automatizálás nélkül a fémipar lemarad a nemzetközi versenyben. Olaszországban megoszlanak a vélemények ebben a kérdésben, Hollandiában pedig csak a cégek 20 százaléka tart ettől.

A magyar fémipari cégek 78%-a úgy véli, hogy a robotizálás hatékonyabb vállalati működést biztosít, és 53%-uk nem ért egyet azzal, hogy ez munkahelyek megszűnéséhez vezet. 66 százalék az alkalmazottak fejlődési lehetőségét is látja az automatizálásban. A magyarországi vállalkozások túlnyomó többsége (81%) szerint az automatizálás elmaradása esetén a versenytársakkal szemben is hátrányba kerülhet.

Hogyan tovább?

A vállalatok nagy többsége kisebb megrendelésállománnyal számol az elkövetkező hónapokban. Ez a rövid távú hatás. A járvány valódi hatása a darabszámokra és a szállítási határidőkre gyakorolt nyomásban érződik majd. A gyártó vállalatoknak még gyorsabban kell majd alkalmazkodniuk a változó körülményekhez. A rugalmasság másik formája az, hogy a cégek gyorsabban reagálnak, ha egy termék iránt növekszik a kereslet. Erre a határzárak alatt is láthattunk példákat, amikor megszakadtak az ellátási láncok, és a beszerzők olyan beszállítókat kerestek, amelyek rendelkeznek szabad kapacitásokkal. A beszállítóknak tehát képesnek kell lenniük a kapacitások növelésére (és csökkentésére) anélkül, hogy újabb dolgozókat kellene felvenniük, túlórát várnának el, vagy éppen még több gépet vásárolnának.

Számos fémipari cég ugyanis minden évben CNC-gépet vásárol, amikor a kereslet növekszik. A gép ugyan hozhat pénzt, de végső soron a kihasználtság számít. A felmérés eredményei szerint a cégek tisztában is vannak ezzel, de sok cégvezető mégis úgy nyilatkozott, hogy ha új beruházásokat eszközöl, akkor az elsősorban gépekre irányul majd.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem automatizált gépek orsói átlagosan 30-40 százalékos kihasználtsággal futnak. A robotos gépkiszolgálással ezzel szemben a szerszámgép kihasználtsága 70 vagy akár 90 százalékra is növelhető. Így a meglévő gépekkel is kielégíthető a megnövekedett kereslet, nem kell új gépeket vásárolni és még több gépkezelőt alkalmazni. Főleg, hogy képzett CNC-gépkezelőt sem könnyű találni. A robotizálás ezenkívül rugalmasabbá teszi a cégek működését, mivel emberi beavatkozás nélküli gyártásra is képessé válnak. Az előttünk álló időszakban tehát az automatizálás lehet a piaci siker kulcsa.

Molnár László