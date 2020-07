Mi befolyásolja a lézergépek vágási pontosságát?

A lézervágás pontossága nem kizárólagosan a berendezéstől függ, hanem sok más tényező is befolyásolja

A lézervágó gépek teljesítményét többek között vágási pontosságuk, sebességük, hatásfokuk és stabilitásuk határozza meg. Ezek azok az adottságok, melyek hatással vannak a vágás minőségére, tehát a felhasználóknak ezek a legfontosabb szempontok a gép kiválasztásakor.

A lézervágó gépek előnyei közé sorolhatjuk a nagy vágási pontosságot, a magas vágósebességet, és hogy mindemellett esetükben alacsony a megmunkálással járó költség is. Ebből adódóan nyer egyre nagyobb teret ez a fémvágási technológia, háttérbe szorítva a hagyományos berendezéseket. Napjainkban a lézervágó gépek felhasználási területe folyamatosan bővül, így újabbnál újabb kihívásoknak kell eleget tenniük. Sokan azonban félreértik, hogy mit is értünk a lézervágás pontossága alatt. Ez ugyanis nem kizárólagosan a berendezéstől függ, hiszen sok más tényező is befolyásolja. Most röviden ismertetjük, mely tényezők lehetnek hatással a lézergépek vágási pontosságára.

A lézergépek vágási pontossága

A lézersugár-foltméret a fókuszálás után. Minél kisebb a foltméret, annál nagyobb a vágási pontosság. A munkaasztal pozicionálási pontossága meghatározza az ismétlési pontosságot. Minél nagyobb a munkaasztal-pontosság, annál nagyobb a vágási pontosság. Minél vastagabb a munkadarab, annál kisebb a pontosság, hiszen nagyobb a vágási rés. Mivel a lézersugár kúpos, a rés is kúpos. Ezért egy 0,3 mm vastag rozsdamentes acéllemez vágási rése kisebb lesz, mint egy 2 mm vastag rozsdamentes acél esetén. A munkadarab anyaga hatással van a lézervágás pontosságára. Azonos paraméterek mellett a rozsdamentes acél vágási pontossága magasabb, mint az alumíniumé, és a vágási felület is simább lesz.

A vágósebesség és a lézervágó gép hatásfoka

A vágási sebesség megfelelő növelésével a bemetszés minősége javítható, a bemetszés keskenyebb lesz, a felület simább lesz, és a deformáció is csökken. Ha a vágósebesség túl alacsony, a vágási pont a plazmaív anód részénél helyezkedik el. Az ívstabilitás fenntartása érdekében az anódpontoknak vagy az anódterületnek meg kell találnia a vezetőáram-területet a varrat közelében. Ugyanakkor több hő jut a radiális sugárba, így a bemetszés, szélesebb lesz, az ömledék a bemetszés két oldalán felhalmozódik, és alul salakká szilárdul, amit nehéz eltávolítani. Ha a vágási sebesség túl alacsony, a bemetszés túl széles lesz, és az ív kialudhat. Tehát a megfelelő vágási teljesítmény elválaszthatatlan a vágási sebességtől.

