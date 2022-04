Mesterséges intelligencia valós időben

A Festo digitalizációs megoldásai hozzáadott értéket teremtenek

Címkék: adat adatelemzés adatgyűjtő Festo gépgyártás karbantartás mechatronika mesterséges intelligencia

Ha az automatizálási technológiák gyártói valódi hozzáadott értéket akarnak teremteni ügyfeleik számára, a digitalizációs megoldások jelentik a megoldást. „Ezért fejlesztette ki a Festo a Festo Automation Experience-t, röviden Festo AX-et" - magyarázza Dr. Oliver Niese, a Festo digitális üzletágának alelnöke. A Festo AX fokozza a gépek és rendszerek teljesítményét, így még sikeresebbé teszi az ügyfeleket.

„Ügyfélközpontú megközelítésünk azt jelenti, hogy nagy tapasztalattal és ismeretekkel bírunk ügyfeleink alkalmazásairól. Ezért pontosan tudjuk, hogy milyen szoftvermegoldásokra van szükségük a vállalkozásuk számára" - teszi hozzá Niese. A Festo nemcsak automatizálási technológiai, hanem iparági ágazati szakértelemmel is rendelkezik. A Resolto szoftvercég felvásárlásával a fejlett analitika és a mesterséges intelligencia területeivel is bővítette kompetenciáját. A Festo AX szoftvermegoldás e három pillér kombinációjára épül.

A digitális megoldások iránti igény a gépgyártásban

A világ állandó változásban van. „Magánemberként, magánéletünkben nap mint nap találkozunk ezzel a digitalizációval összefüggő változással. Ezek a változások hatással lesznek az üzleti világunkra is" - mondja Niese. Ez azt jelenti, hogy aki meg akarja érteni a világot és az iparban végbemenő változásokat, annak tisztában kell lennie azzal, hogy tíz év múlva a dolgozó népesség háromnegyede úgynevezett digitális bennszülött lesz. Ezek az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy a gépgyártásban digitális megoldásokkal dolgozzanak. Az automatizálási technológiával foglalkozó vállalatok számára ezért létfontosságú a fennmaradásuk szempontjából, hogy ezt figyelembe vegyék a jövőbeli stratégiáknál.

Ennek a fejlődésnek a figyelembevételére a Festo kifejlesztette a Festo AX megoldást. „Segíti ügyfeleinket abban, hogy tények alapján hozzanak döntéseket" - hangsúlyozza Niese digitalizációs szakértő. A Festo Automation Experience (Festo AX) egy könnyen használható megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás segítségével maximális értéket nyerjenek a berendezéseik által termelt adatokból.

Dr. Oliver Niese, a Festo digitális üzletágának alelnöke

Az adatok elemzése és a termelékenység növelése

A felhasználók növelhetik a termelékenységet, csökkenthetik az energiaköltségeket, elkerülhetik a minőségromlást, optimalizálhatják üzemeiket és új üzleti modelleket hozhatnak létre pusztán azáltal, hogy a Festo AX segítségével elemzik adataikat. „A Predictive Maintenance, Predictive Energy és Predictive Quality modulokkal ügyfeleinkkel együtt valósítjuk meg az egyedi megoldásokat" - magyarázza Niese.

A Festo AX valós időben elemzi az élő adatokat. Rugalmasan integrálható az ügyfél rendszerébe - helyben, a hálózaton vagy a felhőben. A megoldás a „human in the loop" elv alapján képes az ügyfél saját szaktudását felhasználni. Az összegyűjtött adatok tulajdonosa kizárólag maga a felhasználó marad.

Az adatelemzés nem csak a Festo saját alkatrészeire és moduljaira korlátozódik. „Nagy előny a piacon, hogy szoftverünk lehetővé teszi más gyártók alkatrészeinek megbízható elemzését is" - hangsúlyozza Niese digitalizációs szakértő.

25%-kal csökkenti az állásidőt

Egy vezető autógyártó például évek óta számít a Festo szervopneumatikus hegesztőpisztolyainak nagy pontosságára és hatékonyságára. Olyannyira, hogy mára már több mint 2500 ilyen technológiájú hegesztőpisztoly-robotot telepített a prémiummárka karosszériaüzemeiben. A Festo mesterséges intelligenciára felkészített, prediktív karbantartási rendszerének köszönhetően 25%-kal tudták csökkenteni az állásidőt.

Az autógyártó a hegesztőpisztolyok javítását a termelésen kívüli időszakban is be tudja ütemezni, ezáltal növelve a berendezés rendelkezésre állását. A hegesztőpisztoly állapota megjeleníthető a vezérlőben. A hegesztőpisztolyok automatizált javítási megbízásai és akár „életciklusai" is könnyen létrehozhatók. A szűrőfunkciók lehetővé teszik az összehasonlításokat. A szivárgások korai felismerése energiamegtakarítást eredményez, mivel az energia- és karbantartási költségek igen nagy szerepet játszanak a karosszériaüzemben.

Diagnosztika a karbantartáshoz

A Festo mechatronikai rendszerének elemei az ellenállás-ponthegesztéshez már most is nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel és tömörítenek, hogy azok diagnosztikai célokra használhatók legyenek a karbantartás során. Azonban nem elég csupán adatokat szolgáltatni és megjeleníteni. A mesterséges intelligencián alapuló prediktív karbantartás a jövőben további lehetőségeket kínál majd a hagyományos állapotfigyelési megközelítésekhez képest. A berendezésekből származó adatokat egyesítik majd a folyamatadatokkal, és elemzési modellekkel valamint felhőalapú megoldásokkal értékelik ki.

A Festo rendszerspecialistái a robotcella meglévő rendszer-PC-it olyan szoftverrel egészítették ki, amely összegyűjti a hegesztőpisztoly diagnosztikai adatait, és elküldi azokat egy felhőben lévő gyűjtőpontra. A felhőben található egy karbantartási alkalmazás, amely nemcsak megjeleníti az adatokat a böngészőben („maintenance dashboards”), hanem ki is értékeli azokat a várható élettartam szempontjából.

