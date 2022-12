Menni vagy nem menni, az itt nem kérdés!

Egy Brüsszeli út a Haas-szal

Címkék: automatizálás brüsszel forgácsolás Forma–1 Haas CNC

A szakmai látnivalók mellett a szórakozási lehetőségek sem szorultak a a háttérbe a Haas Automation által a magyar ügyfeleknek a brüsszeli Haas központba szervezett úton.

A Haas Automation egy Forma 1-es csapattal is rendelkező szerszámgépgyártó nagyvállalat, mely úttörő a digitális megoldások terén, valamint versenyképes és nyitott árazásával, szerszámgép konfigurátorával transzparens gépgyártóként diktálja az iparági trendeket. A transzparencia a kiválasztott szerszámgép teljes életútját végigkíséri, így karbantartáshoz, szervizeléshez is kínálnak segédanyagokat moduláris felépítésű gépeikhez. A helyi csapatból nemrégiben az értékesítésnek volt lehetősége kilátogatni a brüsszeli Haas központba, amely utazásról az alábbi élménybeszámoló született.

Csípett a hajnali indulás. Egy 06:25-kor induló repülőjárathoz igazán korán kell kelni, ráadásul olyan hideg volt , hogy a taxis szinte még kaparta a jeget az autójáról. A repülőgép típusáról tudtuk, hogy egyik nagy partnerünk gyárt alkatrészeket hozzá Haas gépeken, így teljes biztonságban éreztük magunkat. A Haas Automation európai központja a brüsszeli reptértől néhány kilométerre található, a helyi kollégák pedig az Öreg Kontinens kereskedőinek és szervizcsapatainak munkáját segítik. Ebből fakadóan rendelkezünk ott egy impozáns méretű, a teljes szerviz működést kiszolgáló, másnapra magyarországra is szállító alkatrészraktárral, valamint egy gyönyörűen felszerelt, berendezett, Forma 1-es autókkal megspékelt bemutatóteremmel is. Az amerikai gyártásból hajón beérkező gépeket a néhány kilométerre lévő antwerpeni kikötőben fogadjuk és raktározzuk. A legjobb nem szakmai attrakció pedig az irodai részen a tréning teremben lévő két darab Haas F1 Team szimulátor, melyeken akár a 2022-es Hungaroringet is újra játszhatjuk és versenyezhetünk egymással a jobb időeredményekért.

Az esemény egyszerre volt értékesítési tréning, valamint ügyfeleknek szóló bemutató. Az utazás második felére ugyanis a központtól meghívást nyert néhány kulcs ügyfél, valamint pár reménybeli leendő Haas vásárló is. A belső tréningek és megbeszélések után a bemutatóteremben már ügyfeleinkkel együtt néztük meg újdonságainkat, melyek között szerepelt a kéttengelyű csuklós orsófejjel rendelkező VR-8, a forgácsgép vezérlőjébe teljesen integrált Haas Robotcsomag 1, de bemutatásra került új üzletágunk, a Haas Tooling is. Összesen 11 modellt állítottunk ki, de meglepő módon ügyfeleink körében a legnagyobb sikert nem az új fejlesztések aratták, hanem meglévő gépeink továbbfejlesztett változatai.

Az EC-500/50 ikerpalettás horizont gép produktivitásával keltette fel a figyelmet és rá is ragasztották a "behemót" jelzőt, a VF-3YT/50 közepes méretű három tengelyes marót a "rablás mesterének" nevezték el ügyfeleink. A kompakt, gyors, pattogós DM-1 pedig a "kis mérges" néven vonult be a köztudatba. A gépek természetesen meg voltak hajtva, potyogott az acélforgács rendesen. A teljes magyar különítmény becsülettel végigkóstálta az összes gépet. Nagyon hálásak vagyunk nekik, amiért nem csábultak el a hűtőben lévő Leffe pakk és F1 szimulátorok felé.

Persze egy ilyen út persze nem csak a szakmáról szól, a bemutatók után kieresztettük a fáradt gőzt. Volt gokart, második este várost néztünk, de élesben is megvizsgáltuk a Haas Nascar versenyautóját. Jókat ettünk, nagyokat nevettünk és az éjszakák is meghajlottak előttünk, ahogy ilyenkor kell nekik. Jövőre ugyanitt találkozunk, köszönjük az élményt Haas Automation Europe!

Péntek György és Litter Tamás, a Haas hazai értékesítési csapata