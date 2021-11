Megoldások a jövő iparához

Címkék: automatizálás BD-Expo Brno gépipar járvány kiállítás MSV vírus

2021. november 8-12. újranyitottak a brnói MSV nemzetközi ipari szakvásár kapui. A világjárvány miatt az MSV sem kerülhette el a zsugorodást a korábbi évekhez képest, de a 35 országból érkező 1 016 kiállító így is megsüvegelendő eredménynek számít. A szakvásár fő témaköre az ipari trendeket eluraló digitalizálás volt, de a szervezők különös figyelmet fordítottak a jelentős pici potenciállal kecsegtető 3D nyomtatásra is. Magyarországot idén 2 kiállító cég, a BuBenLaser és a Novotransz Kft. képviselte.

Az elmúlt évben jelentősen felgyorsult a digitális technológiák az ipari gyakorlatba történő bevezetése. „Az MSV-n immár második alkalommal bemutatásra kerülő, különleges Digital Factory 2.0 kiállításon az üzleti digitalizálás legújabb megoldásai voltak láthatók – mondta Michalis Busios, az MSV igazgatója. – A programon az intelligens autonóm gépek prototípusait mutattuk be a vállalati környezethez kapcsolva.” Az érdeklődők megismerhették az emberek és a mesterséges intelligencia együttműködésének alapelveit, valamint a blokklánc használatának lehetőségeit is. A digitális színpad a vitának adott helyet, beleértve az online közvetítést is. A szintén másodszorra megrendezett nemzetközi konferencia középpontjában a vállalat digitális átalakulásának menedzselése, illetve a cégek ezt követő, hatékonyságnövelő digitális összekapcsolása állt.

3D nyomtatás és befektetési lehetőségek

A 2021-es MSV a 3D nyomtatás aktuális témáira is fókuszált. „Az additív gyártással foglalkozó cégek rengeteg védőfelszerelést állítottak elő a pandémia idején, amit a vásáron is igyekeztünk kihangsúlyozni” – tette hozzá Busios. A területen az innováció motorjának és egyben érdekes befektetési lehetőségnek számító startup cégek is bemutatkoztak. A vásár ideje alatt kiterjedt kísérőprogram igyekezett választ adni az iparág aktuális kérdéseire.

Szállítmányozás, logisztika és körforgásos gazdaság

Az MSV-vel párhuzamosan idén is megrendezésre kerültek a Transport and Logistics, valamint az Envitech szakkiállítások, így megmaradt a páratlan évekre vonatkozó szerkezet. A két szakkiállítás közül az első az automatizálás és a logisztika terén megvalósuló digitalizálási innovációkra összpontosított. Ismét bemutatkoztak a logisztikára specializált szoftvereket és informatikai megoldásokat kínáló cégek. Az Envitech szakkiállítás fő témája a körforgásos gazdaság, avagy az anyagok újrafelhasználásának rendszere volt. Ez a kérdés az Európai Unióban a fenntartható fejlődés egyik prioritásának számít és elsősorban az erőforrásokkal való felelős gazdálkodásról és a termelési folyamatok optimalizálásáról szól.

A személyes kapcsolati háló a sikeres vállalkozás alapja

A személyes kapcsolatok a járvány során megtapasztalt elvesztése megerősítette, hogy a vásárok nem csak az ipar számára nélkülözhetetlenek. Az MSV üzleti és marketing jelentőségét a kiállítók körében végzett felmérés is bizonyította, nekik ugyanis a kiállítás egy fontos, az új és meglévő ügyfelekkel és partnerekkel történő személyes találkozást lehetővé tevő platformnak számít. „Kiderült, hogy a virtuális rendezvények nem helyettesíthetik az érzelmekre épülő, személyes kötelékeket is kiépítő vásárokat – jelentette ki Busios. – Ez a kiállító cégek számában is megmutatkozott. Az online eszközök csak kiegészítőként működhetnek, ami hatékonyabbá teszi a vásár személyes meglátogatását. Igyekszünk például fejleszteni az online katalógusunk, amivel a látogatás előtt is megismerhetők a cégek és a kiállított érdekességek.”

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft.

Seregi Katalin

Tel.: 346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu