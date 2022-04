Megjelöljük?

A lézeres jelölőrendszerek könnyen integrálhatók, kezelhetők, és tükröződő felületeken is a gépi látás számára felismerhető, tartós jelöléseket tesznek lehetővé

Címkék: jelölés jelöléstechnika lézer lézeres jelölés lézertechnológia Trumark 1110 Trumark 3000 Trumark 5000 Trumark 6000 Trumpf

A jelöléstechnika egyike volt a lézer első gyakorlati felhasználási területeinek, és az eltelt évtizedek alatt a feldolgozóipar szerves részévé vált a tárgyak különböző kódokkal, sorszámokkal, logókkal, grafikákkal történő ellátása, azonosítása. A modern lézeres jelölési rendszerek alkalmazhatóságáról és alkalmazási előnyeiről Molnár Zsolt, a TRUMPF Hungary Kft. lézertechnika divízió értékesítési vezetője beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Milyen megatrendek szólnak a lézeres jelöléstechnika térhódítása mellett?

Molnár Zsolt, a TRUMPF Hungary Kft. lézertechnika divízió értékesítési vezetője

Molnár Zsolt: A termékmennyiség növekedése, a személyre szabás és az ügyletek globalizációja a lézeres jelöléstechnika elterjedése irányába mutatnak. A gyógyszeriparban és az orvosiműszer-gyártásban a termék nyomon követhetősége törvényi kötelezettség, míg más iparágakban a termékeket minőségbiztosítási okokból kell jelölni, ilyen szektornak számít például a fogyasztói elektronikai ipar vagy a járműgyártás. A személygépkocsik piacán tapasztalható visszahívási akciók során kiemelkedő fontosságú, hogy a gépkocsialkatrész jelöléséből egyértelműen azonosítható legyen a származási hely és a rá jellemző minden műszaki paraméter. Az ezzel elérhető pénz- és időmegtakarítás a lézeres jelöléstechnika fontos hajtóereje.

Nagy előny, hogy a lézeres jelöléstechnika mind a három hullámhossztartományt (infravörös IR, ultraibolya UV és zöld Green) átfogja, ezért anyagtól és alkalmazástól függően minden követelményre találunk megfelelő berendezést. Infravörös lézerekkel alapvetően minden fémfelület, valamint az úgynevezett éghető műanyagok is megfelelően jelölhetők, és éppen ezek alkotják a meghatározó felhasználási területeket, az extrémebb alkalmazásokra pedig a másik két hullámhossztartomány szolgál.

Mik a lézeres jelölési eljárások főbb előnyei?

A hagyományos jelölési technológiákkal történő összehasonlításban a lézeres jelölés számos előnnyel rendelkezik. A lézer egyetlen munkafázis során képes olvasható kódok létrehozására különböző anyagokon mikro-, illetve makroméretekben, akár nagy sebességű megmunkálás során is. A szegmentálási technikával akár forgástestekre is kiváló minőségű jelöléseket tudunk felvinni. Ilyen technológia mellett fogyóeszközökre sincs szükség, mint például a tamponnyomás vagy a tintasugaras nyomtatás esetében. A lézeres jelöléstechnikát a viszonylag kis beruházási költségek és az alacsony energia- és hűtési igény, valamint a kopó alkatrészek hiánya miatti sokkal alacsonyabb üzemeltetési költségek teszik gazdaságossá. Így egy modern fiber lézerrendszer energiafogyasztása nem sokkal magasabb, mint egy komolyabb asztali számítógépé.

Ha egyetlen szóval kellene meghatároznom a lézeres jelölések előnyét, akkor a tartós szót használnám. Mivel tartós, ezért visszakövethető is, erre pedig régóta jelentős kereslet mutatkozik olyan meghatározó iparágakban, mint az autó- és elektronikai ipar, a csomagolástechnika, az óra- és ékszeripar, vagy éppen a kéziszerszámok gyártása. Ha fizikai behatás nem éri a felületet, akkor gyakorlatilag örök életűnek mondható a jelölés. Lézerrel egy úgynevezett Datamatrix-kódot is felvihetünk az alkatrészre, ami rengeteg gyártási és felhasználási információt tartalmazhat.

A Traceability-funkció segít a nyomonkövethetőségnél, és 2-D-kódot jelöl az alkatrészre

Hogy állunk a kihívást jelentő alkalmazásokkal, például a tükröződő, illetve a kompozit anyagokkal?

Nagyon fontos kritérium a felület homogenitása. A lézerfény abszorpcióját, vagyis elnyelődését nagymértékben befolyásolja az anyagtípus, a reprodukálhatóságát pedig az anyag felületének a minősége, tisztasága. Ha két alkatrész tisztasági szintje nagymértékben eltér egymástól, akkor a rájuk felvitt jelölés minősége is eltérő lehet. A műanyagok esetében az anyag belső szerkezete is fontos, ha ugyanis az nem homogén, akkor ismételten hibás jelölési folyamathoz vezethet. Fontos tehát, hogy egymástól csak apróságokban eltérő előgyártmányokat jelöljünk. Az elektromobilitás térhódításával megjelenő új struktúrák és anyagjellemzők tehát nem jelentenek akadályt, csak a gyártási folyamatot kell olyan stabilan kialakítani, hogy a három hullámhossz valamelyike megbízhatóan jelölhesse a termékszéria minden egyes darabját.

Hogyan áll össze a TRUMPF lézeres jelöléstechnikai gépválasztéka?

Alapvetően az úgynevezett OneBox OEM lézerforrások alatt a TruMark 5010, illetve 1110 egységeket értékesítjük, de ezen továbblépve a lézerforrást és igény szerint például a kamerarendszert egy munkaállomásba is integrálhatjuk. További OEM jelölőlézer-forrásaink, melyek mindhárom hullámhossz (IR, UV, Green)-tartományt felölelik, azok a 3000-es, 5000-es és 6000-es sorozatok, amelyek különböző teljesítményt, sugárminőséget, foltátmérőt stb. foglalnak magukba. A fent említett három széria, valamint a OneBox közös jellemzője, hogy a lézerforrások léghűtésesek, vagyis minimális karbantartás mellett üzemeltethetők. A jelölendő munkadarab és az alkalmazás jellege határozza meg, hogy az adott feladatra melyik TruMark Station gépet ajánljuk.

Közvetlenül a jelölési folyamat után egy kamera leolvassa az alkatrészen létrehozott kódot

Akár laboratóriumi körülmények között is bátran használható a TruMark Station 1000-es munkaállomás, melyet kis méretű alkatrészek jelölésére fejlesztettünk ki. A 3000-es széria már nagyobb méretű munkadarabokkal is elboldogul, ezenkívül többféle lézerforrással érhető el. Ezután érkezünk el a legnépszerűbb munkaállomásnak számító 5000-es sorozathoz, amelyet akár körasztalos kivitelben, rendkívül kompakt elrendezésben, alig több, mint 1 m2 alapterület-igénnyel is tudunk kínálni. A legnagyobb, úgynevezett 7000-es munkaállomásunk akár 100 kg tömegű és 1 000 mm szélességű alkatrészek kezelésére is képes. Mindegyik munkaállomásunk különböző lézerforrásokkal és további opciókkal is elérhető. Maga a munkaállomás egy teljesen zárt rendszer (Laserklasse 1), vagyis a gépkezelőknek még kesztyűt és védőszemüveget sem kell hordaniuk. Ezenkívül a TRUMPF portfóliója egy úgynevezett mobil jelölőlézer-állomást is tartalmaz, mely segítségével a nagyobb fizikai kiterjedésű munkadarabok (pl.: több méter hosszúságú acél, fém) is biztonsággal jelölhetőek.

A jelölőlézer-források (OEM) és a munkaállomások most egy speciális értékesítési akció keretén belül érhetők el a TRUMPF hazai képviseleténél. A Sales Push akció időtartama 2022. március 1. – 2022. június 15. között tart, és kiváló lehetőséget teremt például a korábbi vízhűtéses VMc típusok modern, léghűtéses TruMark modellekre történő lecserélésére. További részletekkel kapcsolatban várjuk szíves érdeklődését, árajánlatkérését az info@trumpf.com e-mail címre.

Minden jelölőlézerünk konzekvensen moduláris felépítésű, ezért könnyen rendszerbe integrálható, ezenkívül minden jelölőlézer-típushoz több különböző fókuszálóoptikát is kínálunk. Egy jelölőlézer összegszerűen nem áll egy szinten a lézertechnikát képviselő hegesztő-, vágó- és additív berendezésekkel, de ezzel együtt is jelentős részt képvisel a TRUMPF forgalmában. A lézeres jelöléstechnika két legnagyobb felhasználói köre – az autó- és az elektronikai ipar – előszeretettel használ TRUMPF jelölőlézereket mind a termékek nyomon követésére, mind a késztermékek kisebb piktogramjainak, szövegeinek elhelyezésére. Elsődleges alkalmazási körünk a fémek jelölése, de lézerrel műanyagra, fára, bőrre, vagy akár egy alma héjára is tehetünk jelzéseket – a felhasználási területeknek tehát csak a fantázia és nem annyira a műszaki lehetőségek szabnak határt.

www.trumpf.com/hu_HU/termekek/laser/jeloelolezer/

Molnár László