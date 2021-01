Márciusban kezdhet el éledezni a kiállításszezon

Iparági éllovas cégek a TIMTOS Hybrid 2021 kiállításon

Címkék: járvány kiállítás szerszámgép szerszámgépipar Tajvan vírus

A célegyenesbe fordultak a Tajpej Nemzetközi Szerszámgép-kiállítás (TIMTOS 2021) előkészületei. A világ első hibrid szerszámgépipari kiállítását március 15-20. között rendezik majd a szigetország fővárosában. A Tajvani Külkereskedelmi Fejlesztési Tanács (TAITRA) és a Tajvani Gépipari Szövetség (TAMI), mint a szakvásár szervezői január 20-án egy globális sajtótájékoztatót tartottak az azt követő ügyvezető igazgatói CEO Panellel egybekötve.

A CEO Panelen a szerszámgépipar felsővezetői, a Fair Friend, a Hiwin és Chin Fong elnökei folytattak online beszélgetést a James Huanggal, a TAITRA, illetve Pa-Hsi Ko, a TAMI elnökével „A Smart Machine gépipar szerkezetátalakítása a poszt-pandémiás időszakban” témakörben. A résztvevők megerősítették, hogy a TIMTOS megrendezése végső soron pozitív hatással lesz a globális szerszámgépiparra, növelheti a bizalmat a tajvani szerszámgépipar iránt, ami a 2020 első félévi komoly zuhanás után csak részlegesen állt talpra a második félévben.

James Huang, a TAITRA elnöke elmondta, hogy Tajvan a világjárvány kezelése terén elért teljesítményével világszerte kivívta magának az elismerést, különös tekintettel a tajvani feldolgozóipar által a világjárvány idején mutatott rugalmasságra és ellenálló képességre. Huang elnök úr hozzátette, hogy a TIMTOS kiállításon bemutatott számos új fejlesztés jelentős mértékben járul hozzá a világpiac korábban nem tapasztalt méretű fejlődéséhez és átrendeződéséhez. „A világgazdaságban tapasztalható számtalan bizonytalanság ellenére kijelenthetem, hogy már látjuk a fényt az alagút végén” – zárta beszédét a TAITRA elnöke.

A TAMI elnöke, Pa-Hsi Ko arra is rámutatott, hogy a tajvani járványmegelőzés potenciálja lehetett a kulcs ahhoz, hogy vezető bel- és külföldi gyártó cégek jelenhessenek meg a TIMTOS-on. Idén nem csak olyan hazai gyártók mutatkoznak be, mint a Fair Friend, a Victor Taichung, a YCM, a Dah Lih, a Hiwin, a Syntec és az LNC, hanem jól ismert külföldi gyártók is, mint a DMG MORI, a FANUC, a MAZAK, a TRUMPF, vagy éppen a Siemens. A kiállítás mindenképpen fontos platform a tajvani intelligens gépek és az intelligens gyártás eredményeinek bemutatására.

A TIMTOS szervezői idén 100 000 m2 bruttó kiállítási területtel, 1 250 kiállító céggel és mindösszesen 7 000 standdal számolnak. Ha ez megvalósul, akkor a tajvani szakvásár a világ harmadik legnagyobb szerszámgépipari szakkiállításává válik idén, amiben nyilván nem kis szerepet játszik az európai, észak-amerikai és kínai szakkiállítások elmaradása, illetve visszaesése.

Huang és Ko elnök urak mindketten annyira képben vannak az idei online és offline szakkiállításról, hogy úgy tűnik, ők lettek a TIMTOS 2021 Hybrid legnagyobb hatású hírvivői. Ezen túlmenően a szervezők részletesen bemutatták, hogy a TIMTOS Hybrid miként nyújt majd a látogatóknak olyan élményt, ami túllép az idő és a tér keretrendszerén, valamint hogy az online túrákat tartalmazó On-site Escort kiemelt platformként miként segít majd a kiállítóknak és a látogatóknak az üzleti lehetőségek feltérképezésében.

A szaksajtó képviselői és a világ minden tájáról érkező látogatók a pandémia nehéz hónapjaiban a márciusban megrendezendő TIMTOS szakvásárra szegezik tekintetüket. A Tajvanra ellátogatni nem tudó külföldi érdeklődők számára mindenesetre a szakvásár online platformja is rendelkezésre áll, amelyen keresztül megismerhetik a kiállítói kínálatot és a kísérő programokat. A hibrid formát minden bizonnyal a pandémia után is megtartják a szakvásárok. A naprakész információk eléréséhez kérjük, látogassa meg a www.timtos.com.tw webhelyet és a közösségi média platformjait.