Májusi (gép)eső aranyat ér!

Kétnapos formátumban tért vissza az Arburg hagyományos szakmai rendezvénye

Címkék: Arburg autóipar autóipari beszállító egészségügy műanyagfröccsöntés műanyaggyártás műanyagipar orvostechnika

Az immár 19 éves múltra visszatekintő és Juniális néven ismert Arburg-hagyomány mindig párhuzamosan foglalkozik az adott év műanyag feldolgozási témakörének elméleti és gyakorlati oldalával. Idén a rendezvénynaptár felborulása miatt május 5-én és 6-án, Majális néven került megrendezésre a kötetlen szakmai program, amin az érdeklődők a koncepciók megismerése mellett a hatékony gyártáshoz vezető alkalmazásspecifikus gép- szerszám- és perifériakombinációkról is mélyreható ismereteket szerezhettek.

A hagyományos szakmai rendezvényt mindkét napon Csizmadi László, az Arburg Hungária Kft. ügyvezető igazgatójának beszéde nyitotta meg, majd Domokos Balázs tartott előadást már a kisebb záróerejű gépekhez is elérhető GESTICA intelligens vezérléstechnikáról. A rövid szünetet követően Kaposy Bálint beszélt az Arburg gépek orvostechnikai alkalmazási lehetőségeiről, majd Mező Péter következett, aki a bolygóműves meghajtásokkal elérhető nagyobb teljesítménysűrűséget és hosszabb élettartamot ismertette. A program végét mindkét nap a német szakemberek jelenlétével erősített ,kötetlenebb az Arburg digitális megoládásaira öszpontosító workshopok és állófogadás zárták.

„A koronavírus járvány miatt két év kihagyással találkozhattunk idén újra személyesen az ügyfélkörünkkel ebben a formában. Ez egy olyan hagyománnyá vált, ami megmozgatja az érdeklődőket, ezért nem csoda, hogy a regisztrációk száma minden előzetes várakozásunkat felülmúlta – mondta Csizmadi László, az Arburg Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. – Nem csak az összegyűltek számát, hanem az döntéshozók arányát és az érdeklődések minőségét tekintve is eredményes két napot zártunk. A rendezvényünk sikeréhez az a tény is hozzájárul, hogy a magyar műanyagipar számára gyakorlatilag nincsen szakmai rendezvény, ezért az ehhez hasonló házi bemutatókon tudunk információkat átadni és nagyobb számba összegyűlni.”

Telt ház előtt tartották a kétnapos Arburg Majálist

Előtérben az egészségügy

Az Arburg 2022-es szakmai rendezvényének egyik kiemelt témaköre az orvostechnikai termékek gyártása volt, amihez a Zahoransky AG által ide szállított pipettagyártó alkalmazás élő bemutatója szolgáltatta a fő látványosságot. „A medical témakör nem véletlenül kapott kiemelt szerepet az idei rendezvényen, ugyanis növekvő számú megkeresés futott be hozzánk ebből a szegmensből – jelentette ki ezzel kapcsolatban Csizmadi László. – Az orvostechnika és egészségügyi termékek gyártása mindenekelőtt a koronavírus járvány miatt került előtérbe, de várakozásaink szerint ez nem múló konjunktúra volt, hanem hosszú távú növekedési lehetőségek vannak az ágazatban. Azok a piaci szereplők, akik gazdasági okokból nem tudtak több lábon állni, azok az orvostechnika irányába igyekeztek haladni a fejlesztéseikkel. De világszinten is egyre nagyobb fókusz esik az egészségügyi termékek gyártására, ami a beszállítói láncokon keresztül a magyar cégekhez is begyűrűzik.”

Kivárás az autóiparban, növekedés minden egyéb téren

Az orvostechnikai gyártás mellett Magyarországon hagyományosan jóval nagyobb szerep jut az autóiparnak. Ezen a téren az Arburg azt tapasztalja, hogy az autóipari beszállítóknak időre van szükségük ahhoz, hogy a keresletük visszaálljon a korábbi szintre. Nem csak a koronavírus és a nemzetközi politika okozza ezt a bizonytalanságot, hanem az autóipar belső fejlesztési irányai és trendjei sem forrták ki magukat annyira, hogy látni lehessen a hosszú távú gyártási beruházási igényeket. A műanyagipar számára szintén fontos elektrotechnikai gyártás ezzel szemben már közelít a korábban megszokott volumenhez. A csomagolástechnika pedig az Európában megalkotott új szabályozások miatt állt növekvő pályára. Összefoglalva tehát: az autóipar „várakozó álláspontját” leszámítva minden fontosabb iparágban konjunktúra tapasztalható.

Növekvő automatizálási arány

„A piaci pozícióinkat ezáltal tovább tudtuk erősíteni. Mivel az automatizálási projektek aránya – és ezáltal a gépek komplexitása is – jelentősen növekedett, nagyjából azonos leszállított darabszám mellett is növekedett a magyar leányvállalat forgalma – tette hozzá Csizmadi László. – A beszállítói láncok sérülése, a logisztikai problémák azonban a műanyagiparban is gondokat okoz. A lossburgi gyár maximális kapacitással gyártja az Arburg gépeket, a szállítási határidőink mégis növekedtek – rajtunk kívül álló okok miatt és mivel az egész világon ez tapasztalható, az ügyfelek egyelőre el is fogadják a megnövekedett szállítási időket. Az Arburg cégvezetés dolgozik a beszállítói láncok helyrehozatalán és optimalizálásán, de mivel globális problémáról beszélünk, a megoldás sem egyik napról a másikra várható.”

Az Arburg – az Automatizálás jelentőségét és lehetőségét hangsúlyozva – a több évtizedes kompetenciáját egy ún. Automatizációs HUB-on keresztül központosítja, amely minden ügyfelet a saját anyanyelvén, technológiai támogatással segít a különböző szintű automatizálási projektek megvalósításában A magyarországi Arburg képviseletet ebben a németországi központon kívül a csehországi leányvállalat is támogatja, ahol 2005 óta működik aktív automatizálási projektmunka.

A 2022-es Arburg Majális egyik gyakorlati alkalmazási példája a műanyagpoharak gyártása volt

A fenntarthatóság már nem csak a szlogenek szintjén számít

„A fenntarthatóság mind a gépek gyártási folyamatában, mind az általunk eladott berendezések működésében stratégiai fontosságúnak számít – mondta Csizmadi László. – Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt két évtizedben az energiatakarékosság és a körforgásos gazdaság meglehetősen visszafogott jelentőséget kapott a magyar feldolgozóiparban. Mindenki kerülgette a témakört, de a beruházási döntésekben jóval nagyobb szerepet kapott a bekerülési ár. 2022. február 24. óta azonban mind a lakosság, mind a piaci szereplők fejében tudatosult, hogy az energia véges és az energiatakarékosság nem feltétlenül csak gazdaságossági megfontolások függvénye.

Molnár László