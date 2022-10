Magas hozam érhető el a használt gépek piacán

Sok fémipari vállalkozás jut azonnali tőkéhez a feleslegessé vált használt gépek piacra dobásával

A világjárvány két éve után úgy tűnt, hogy 2022 elejére helyreáll a rend, de a geopolitikai történések csak súlyosbították a helyzetet. Az új gépek gyártása egyre gyakrabban ütközik olyan akadályokba, mint a nyersanyaghiány, ami magas költségeket és hosszú várakozási időket eredményez. A fémipart ezenkívül az infláció és az energiakrízis is fokozottan sújtja. A hatások eredőjeként felbolydult a használt fémipari gépek piaca, amiről Maxence Dutat, a Surplex Gmbh országmenedzsere beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Mivel szembesülhet az a cég, amelyik most akar szerszámgépet vásárolni, esetleg eladni?

Maxence Dutat, a Surplex GmbH országmenedzsere

Maxence Dutat: Az alapanyaghiány hatására a szerszámgépgyártó cégek már korábban is a szállítási határidők kitolása mellett döntöttek, ami a jó állapotban lévő használt szerszámgépek iránti keresletet növelte. Ehhez jött hozzá, hogy a hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások túlélő üzemmódba kapcsoltak, vagyis nem nagy értékű beruházásokon gondolkodnak, hanem üzemrészeket állítanak le, ami pedig a kínálati oldalon erősíti a használt gépek piacát. Több tulajdonos úgy állapodott meg velünk, hogy a technológiát megvásároltuk tőle, neki pedig az üres ingatlan maradt meg, amiben új vállalkozást indíthat, ami életképes lehet a megváltozott piaci körülmények között is. A bontás, elszállítás, tárolás és értékesítés már a mi feladatunk. Nem könnyű feladat egy teljes üzemet eladni, de nem is lehetetlen.

Aki most szeretné értékesíteni a használt gépeit, az profitálhat ebből a helyzetből, mert a megfelelő értékesítési csatornával magas hozamok érhetőek el. A piac tehát nyitott, de sok eladónak mégsem sikerül beszállnia. Nem ismerik sem a potenciális ügyfeleket, sem a piacnak megfelelő árakat, és ódzkodnak a körülményes értékesítéstől és szállítástól. Ilyenkor kifizetődő lehet az ipari aukciósházzal dolgozni, amely megnövelheti a gépek valódi piaci értékét, jól működő értékesítési platformot használ, és kifinomult marketingkoncepciót állít össze.

Milyen okokból kerül egyre több használt gép a piacra?

A Surplex regionális vezetőjeként a környező országokra is van rálátásom, és az a tapasztalatom, hogy az elmúlt 6–9 hónap komoly változásokat hozott a fémipari szerszámgépek piacában. Az energiaintenzív ágazatok – például az öntödeipar – nagy nehézségekkel küzdenek 2022 utolsó negyedévében. Nem véletlenül foglalkozunk jelenleg egy hazai öntöde teljes bezárásával is, de akik talpon maradnak, azok is visszafoghatják, esetleg hónapokig szüneteltethetik a gyártást. A 20–300 munkavállalót foglalkoztató családi cégek némelyike pedig teljesen megszűnik, mert a szakemberhiányra most az energiaválság is rárakódott, a kettő együtt pedig ellehetetleníti a nyereséges működést. Az infláció és a forint értékvesztése a reálbéreket is csökkenti, nagy bérfejlesztések kellenének tehát a képzett munkaerő megtartásához, de erre sok vállalkozás esetében már nincs keret.

Sajnos olyan autóipari beszállítóval is tárgyaltam, akinek még a nagyapja alapította a vállalkozást, most azonban a felszámolás mellett döntöttek. Egy használtgép-kereskedő számára ez a piaci helyzet sok üzleti lehetőséget teremt. Idén nyáron rengeteg fémipari gépet, de egész gépparkokat és üzemeket is felvásároltunk összesen 2,5 millió euró értékben, így a tulajdonosok legalább ebből tőkéhez juthattak.

Keresleti oldalról hogyan néz ki a hazai használtgép-piac?

Említettem, hogy az új gépekre vonatkozó hosszú szállítási határidők miatt sok cég a használt gépek felé fordult. Véleményem szerint ez a keresleti oldal a jövőben csökkenni fog, éppen a már említett energiakrízis és infláció hatására. Volt olyan ügyfelem, aki nyáron egy teljes gépsort vásárolt tőlünk, majd a nyári szabadságáról visszajőve inkább visszamondta az üzletet, mert ennyi idő alatt is képesek voltak rossz irányba fordulni a piaci lehetőségek.

Annyi használt fémipari gép került a piacra a termeléscsökkentések, bezárások hatására, hogy a következő hónapokban véleményem szerint csökkenésnek indul majd a használt gépek ára – van honnan, hiszen idén előfordult olyan eset, hogy az értékbecslők által 50 ezer euróra értékelt gép az aukció során 80 ezer euróért kelt el.

Mit jelent a belső égésű motorok piaci kivezetésének folyamata a hazai autóipari beszállítók számára?

Már eddig is sok autóipai beszállító dobta piacra az esztergáit és a présgépeit. Az általános piaci trendek az autóipart sem kímélik, ehhez jön hozzá az az elképzelés, hogy 2035-től az EU-ban betiltják a belső égésű motorral működő járművek forgalomba helyezését. Az autóipar gyártási létesítményei tehát példátlan mértékű átalakítás előtt állnak. Egyes járműalkatrészek gyártása megszűnik, másokat módosítva vagy teljesen újként kell felvenni a beszállítói portfólióba. Az üzemanyag-ellátás helyett akkumulátor- vagy üzemanyagcellás rendszerek kerülnek beépítésre. A kipufogórendszer és a generátor kimarad, a sebességváltót pedig módosítani kell. Ezen túlmenően más teljesítményelektronikára van szükség, és nemcsak a közvetlenül érintett rendszerek, hanem az egész jármű felépítése is megváltozik, mivel az elektromotorok kevesebb helyet igényelnek.

A gyártósor fejlesztése azonban komoly kihívást jelent. Az autóipari beszállítók számára is lehetőség rejlik a feleslegessé vált gépek anyagi tőkévé történő átalakításában. De a szükséges termelési rendszerek is gyorsabban és költséghatékonyabban vásárolhatók meg a használt gépek piacán.

