Made in Germany: igaz ma is?

A német minőség feltehetően páratlan sikertörténet, de a legendának mindennap meg kell felelni

Címkék: élhajlítás karbantartás lemezmegmunkálás lézeres vágás lézertechnológia minőség-ellenőrzés minőségbiztosítás szerviz szervizelés Trumpf

A Made in Germany jelölést 134 éve használják. Irigylésre méltó tradíció, bár 1887-ben kényszerből vezették be a német gyártók, a solingeni kovácsok ugyanis egészen addig „Sheffield made” jelöléssel árulták termékeiket Nagy-Britanniában, hogy jobban fogyjon. A britek kötelezték a német gyártókat a származási hely feltüntetésére, de ellenkező hatást értek el vele: a Made in Germany néhány évtizeden belül a kiváló minőség szinonimája lett. Hogy ma mennyire igaz még ez a megállapítás, arról a szerviz hozzáállása is sokat elárul. Hegedűs Imre, a TRUMPF Hungary Kft. műszaki ügyfélszolgálatának osztályvezetője a cég karbantartási stratégiájáról beszélt a TechMonitornak.

Milyen karbantartási segítséget, információt ad át a TRUMPF a gép telepítésekor az ügyfeleknek?

Minden gépátadást egy rövid oktatás követ, pontosabban a rendszer komplexitása határozza meg, hogy mennyire rövid az oktatás, hiszen ha az ügyfél rendelkezik már az adott vagy hasonló típussal, akkor ez szinte szükségtelen. Új ügyfél vagy új technológia esetén azonban többnapos a képzés. Ezt már a megrendeléskor tisztázzuk. Ennek során kerül elő a karbantartás kérdése is. Az alaptudnivalókat átadjuk, de a részletekbe csak az ügyfél kérésére megyünk bele. A magyar nyelvű Kezelési Útmutató egyébként is minden karbantartási feladatot felsorol.

Bizonyos géptípusoknál, például a 3D megmunkáló celláknál ennél többre lehet szükség, így ha az ügyfél igényli, akkor a TRUMPF németországi központjában részt vehet egy akár többhetes oktatáson, ahol az utolsó csavarig megismerheti a gépet.

Mi az előnye a szakszerviznek a független szervizcégekhez képest?

Mi vagyunk közel a tűzhöz. Hozzáférünk a legfrissebb információkhoz, a világ összes TRUMPF gépéről beérkező karbantartási tapasztalatot láthatjuk, és minden speciális szerszám és ismeret a rendelkezésünkre áll. Azt gondolnánk, hogy Magyarországon nem túl elterjedt a megelőző karbantartás. Néhány évvel ezelőttig ez talán igaz is volt, de azóta sikerült népszerűvé tennünk a karbantartási szerződéseinket, így a gépparkunk jelentős részét – több mint 40 százalékot – már lefedi ez a karbantartási stratégia. Az ügyfelek ezáltal évi 2-3 alkalommal megkapják azt a szervizt, ami biztosítja a folyamatosan magas rendelkezésre állást. Ezenfelül olyan ügyfelek is megkeresnek minket eseti szervizigénnyel, akik géppel igen, karbantartási szerződéssel azonban nem rendelkeznek. Ez nemcsak a megbízhatóságban kamatozik; ha később olyan gépet visznek a használtgép-piacra, amely igazolhatóan gyári szervizt kapott, magasabb árat tudnak érte kapni. Többnyire a hazai tulajdonú kkv-k is nyitottak a karbantartási szerződésekre, de a multinacionális cégek körében azért jobban elterjedt ez a forma.

Jó géptulajdonosok a magyar vállalkozások?

Vegyes a kép, de egyre jobbak. Egyre többen fogadják el, hogy ha nem akarnak megelőzhető gépleállásokat, hanem folyamatosan és stabilan akarnak gyártani, akkor érdemes rendszeresen karbantartani a gépeket még akkor is, ha annak működésében egyelőre nem látszik semmi zavar. Statisztikailag igazolható, hogy a megelőző karbantartásokkal csökken a gépleállások száma. Minden géptulajdonos ki tudja számolni, hogy számára mekkora profitvesztést jelent, ha selejtet gyárt, vagy ha nem tudja tartani a szállítási határidőket. A pandémia óvatosságra késztette a vállalatokat, így a gépkiszállítások száma is csökkent, de a karbantartásokat nem lehetett elnapolni, így ezen a téren nem tapasztaltunk változást.

Hegedűs Imre, a TRUMPF Hungary Kft. műszaki ügyfélszolgálatának osztályvezetője

Mekkora a TRUMPF hazai szervizcsapata? Hogyan oszlanak meg az egyes divíziók, termékcsoportok között?

Külön kezeljük a lézertechnológiai és a szerszámgépes divíziót, és ez utóbbi szintén két csoportra – a stanc-, élhajlító és kombigépekért, illetve a síkágyas vágógépekért és csővágókért felelős munkatársakra – oszlik. Összesen 25 kolléga dolgozik a terepen, amihez hozzá lehet számolni a belső műszaki ügyfélszolgálatot is, akik kiszállás nélkül is meg tudnak oldani bizonyos problémákat. A karbantartók gépspecifikus képzéseket kapnak jórészt külföldön, de a tapasztalt szervizes kollégák is tartanak workshopokat a csapat többi tagja számára.

Rendelkezünk magyarországi raktárral, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az alkatrészek a ditzingeni vállalatközpontból jellemzően egy munkanap alatt megérkeznek minden magyarországi ügyfélhez, így a gyakorlatban a németországi raktárt használjuk mi is. Ha valami nagyon sürgős, akkor egy-egy alkatrészre akár külön fuvart is szervezünk, így fél nap alatt is megérkezhet az ügyfélhez. Az alkatrészek esetleges bevizsgálását és javítását is Németországban végzik.

A távoli konzultáció kiszállás nélkül is lehetővé teszi a probléma megoldását?

A digitalizálás és a távoli karbantartás nem új keletű a TRUMPF életében. Sok akciónk volt a múltban, amikkel a régi gépeken is elérhetővé tettük az internetes Remote Support szolgáltatásunkat. Ezzel a távelérési lehetőséggel szükség esetén megvizsgálhatjuk a gép paramétereit. Azt látjuk ilyenkor, mintha a gép előtt lennénk, és a kezelőfelületet néznénk, hozzáférünk a gép szervizes szoftvereihez is.

Az ún. Smart Services szolgáltatás is bontogatja a szárnyait. Ez azt jelenti, hogy bizonyos TRUMPF gépek alkalmasak lesznek arra, hogy monitoringadatokat küldjenek a szerverünk felé, amiket a központ folyamatosan elemez. A normális értéktől történő eltérés esetén figyelmeztetni tudjuk az ügyfeleket, és ennek köszönhetően a munkatársunk már akár alkatrésszel együtt indulhat javítani, még mielőtt a gép ténylegesen leállna. Ez még nem a jelen, bár a lézerforrások esetében technikailag már adott hozzá minden feltétel, és elindultak a pilot projektek.

Mennyire sikeres a magyar szerviz nemzetközi viszonylatban?

Elég sok mutatót veszünk figyelembe. Ezek közé tartozik az a szám, amikor a belső műszaki ügyfélszolgálat tud megoldani egy-egy problémát. Az idehaza tapasztalható 40 százalék feletti arány nem számít kiemelkedőnek, ezen a téren tehát lehet javulni, és addig bővítjük majd a belső műszaki ügyfélszolgálatot, amíg a mutató nem emelkedik 60 százalék fölé. Az első alkalommal sikeres javítások aránya 53-55 százalék, ez is 60 felett lenne kiemelkedő. Ezt a számot a szervizes kollégák folyamatos képzésével igyekszünk javítani, de ebben az adatban benne van, hogy sok esetben az első kiszállás alkalmával nem áll rendelkezésre a szükséges cserealkatrész. Ilyenkor kell egy második látogatás már a pótalkatrésszel együtt. A Remote Support és a távdiagnosztika fejlesztése tud ezen segíteni. Ügyfélelégedettség terén a TRUMPF-csoporton belül jól állunk, a csoportátlag felett helyezkedünk el.

A modern IT-megoldások, pl. a kiterjesztett valóság, megjelentek már a szervizben, esetleg a karbantartó munkatársak képzésében?

Használunk ilyen megoldásokat. Persze léteznek ezen a téren vakvágányok is, nem feltétlenül azért, mert az adott eszköz nem hasznos, hanem mert nincs meg rá a piaci igény. A Visual Online Support szolgáltatásnál egy WiFi routert telepítettünk a gépbe, az ügyfelet pedig egy tableten és annak kameráján keresztül támogattuk a távszerviz során. Az USA-ban elég népszerűvé vált a Smart Glasses, ami egy kamerás okosszemüveget jelentett már nemcsak az ügyfelek, hanem a karbantartó munkatársak számára is. Európában nem terjedt el ez a megoldás. A bármilyen okoseszközre letelepíthető Visual Assistance alkalmazással azonban gyakorlatilag ugyanezt a szolgáltatást tudjuk megvalósítani, csak nincs külön eszközigénye, mert okostelefonja mindenkinek van. A MyTRUMPF oldalról letölthető Service App alkalmazással pedig bármilyen gépprobléma (leírás, fotók) beküldhető a központi szervizes szoftverünkbe, ami nálunk azonnali feldolgozandó feladatként jelenik meg.

Molnár László