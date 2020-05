Lézeres csővágás kezdőknek és szakértőknek

A TruLaser Tube 3000 fiber még alacsony kapacitáskihasználás mellett is költséghatékony választás

Új lézeres csővágógépet mutatott be a TRUMPF Hungary Kft. A számos automatizálási megoldásnak köszönhetően könnyen kezelhető TruLaser Tube 3000 fiber kiváló megoldás mind a csőmegmunkálás világába történő belépésre, mind a már meglévő géppark kiegészítésére. Az új csővágógépről Kunkli László, a TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek üzletágának értékesítési csoportvezetője beszélt a TechMonitornak.

Miért vált szükségessé a csőlézerek választékának bővítése?

Az ügyfelek visszajelzései alapján a TRUMPF arra jutott, hogy komoly igény mutatkozik a kisebb és olcsóbb berendezések irányába, amelyek adott esetben könnyebb belépést tesznek lehetővé a lézeres csőmegmunkálás világába. A TruLaser Tube 3000 fiber még alacsony és közepes kapacitáskihasználás esetén is költséghatékonyan üzemeltethető. Ezért jó szívvel ajánlom azon cégeknek, akik éppen most állnak a lézeres csővágás technológiájának bevezetése előtt, valamint azoknak, akik már jelentős tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren, de bővíteni szándékoznak a termelési kapacitásukat.

A TruLaser Tube 3000 fiber lézervágó gép akár méterenként 18,5 kg súlyú és 8 mm falvastagságú csövek megmunkálására is képes. A berendezés két verzióban érhető el attól függően, hogy 6,5, vagy akár 8 méter hosszú csöveket szándékozunk-e megmunkálni. Az opcionális LoadMaster Tube automatizált csőadagoló rendszernek köszönhetően a gép a sorozatgyártásban is költséghatékonyan alkalmazható.

A TruLaser Tube 3000 fiber gép a csővágásban kezdő vállalkozások számára éppolyan jó választás, mint a tapasztalt, de a gyártási kapacitást bővíteni kívánó üzemeknek

Milyen előnyei vannak a lézeres csőmegmunkálásnak?

Az új csővágó lézer a csövek és profilok sokoldalú megmunkálását teszi lehetővé, és képes kiváltani a csövek feldolgozásának hagyományos eljárásait, például a fűrészelést, vagy a fúrást. Ugyanakkor a későbbi gyártási folyamatok – például a hegesztés és az összeszerelés – is megkönnyíthetők egy lézeres csővágógéppel. Két csődarab hagyományos módszerrel végzett összehegesztéséhez például egy befogórendszerre van szükség, ami a művelet során fixen tartja az alkatrészeket. A lézergéppel ez megspórolható, mivel a csöveken bevágások és fülek hozhatók létre, így az egyik cső a másikba illeszthető.

Milyen alkatrészek gyártására képes a TruLaser Tube 3000 fiber?

A TruLaser Tube 3000 fiber lézeres csővágógéppel alkalmazások széles köre fedhető le, beleértve a profilok, a kör keresztmetszetű csövek, valamint a lapos acélrudak megmunkálását, de az L és U profilok vágása is lehetséges. A 2 kilowatt teljesítményű lézerforrással dinamikusan vágható a lágyacél, a rozsdamentes acél, az alumínium, valamint a színesfémek – például a rézből és sárgarézből készült csövek. A berendezés már az üzembe helyezéskor nagyszámú technológiai paraméterrel rendelkezik. A TruLaser Tube 3000 fiber géppel legfeljebb 152 milliméter átmérőjű és legfeljebb 170 milliméter külső körkerületű csövek és profilok munkálhatók meg.

Az önközpontosító befogórendszer rögzíti és pozicionálja a csövet, biztosítva a késztermék optimális minőségét

Milyen funkciók könnyítik meg a csőmegmunkálás fortélyainak elsajátítását?

A csövek rögzítésére és pozicionálására szolgáló önközpontosító befogórendszer manuális beállítások nélkül, automatikusan alkalmazkodik a cső méretéhez. A TruLaser Tube 3000 fiber más fontos beállításokat is automatikusan konfigurál. Az AdjustLine funkció egyetlen gombnyomással módosítja a vágási paramétereket a gyengébb minőségű anyagok megbízható megmunkálásához. A SeamLine Tube funkció érzékeli a csövek belső és külső felületén található hegesztési varratokat és jelöléseket, ami segíti a gépkezelőket annak megállításában, hogy a csövet megfelelően helyezték-e be a gépbe, és a hegesztési varrat a késztermékben majd a megfelelő helyre kerül-e. Az egyszerű beállítások és a magas szintű automatizáltság révén a TruLaser Tube 3000 fiber egy valóban felhasználóbarát gép, amely a kisebb gyártási darabszámok esetén is költséghatékonyan működtethető.

A csöveket léptetőgörgők vezetik a megmukáló állomáshoz. A görgők manuálisan pillanatok alatt az adott csőátmérőhöz igazíthatók

Milyen megoldások gyorsítják fel az anyagmozgást?

A „csomagtartóként” is ismert tároló egy olyan puffert képes alkotni, ami a gép rövidebb verziója esetén 4, a hosszabb változat esetén pedig egyenesen 5 tonna nyersanyag elraktározására képes. A LoadMaster Tube a megmunkálási folyamattal egy időben leválasztja és beméri a csöveket, majd a holtidő minimalizálása mellett adagolja azt be a munkatérbe. A gyártott alkatrészek kiváló minőségének garantálása érdekében a csöveket léptetőgörgők vezetik a megmunkáló állomáshoz. A görgők manuálisan, pillanatok alatt az aktuális csőátmérőhöz igazíthatók. A kirakodási oldalon található vezetőgörgők a hosszú csövek számára nyújtanak extra merevséget a vágás során. A TruLaser Tube 3000 fiber gépből kikerülő elkészült alkatrészek egy állványra kerülnek, amelynek ergonomikusan beállított magassága megkönnyíti a gépkezelő számára a késztermékek eltávolítását, miközben a gép folytatja a gyártást. A rövidebb alkatrészek ezzel szemben egyenesen egy dobozba hullanak. A TruLaser Tube 3000 fiber a vágási hulladékokat automatikusan elkülöníti az elkészült alkatrészektől, és azokat külön hulladékkonténerbe ejti.

A LoadMaster Tube automatizált csőadagoló rendszernek köszönhetően a gép a sorozatgyártásban is költséghatékonyan alkalmazható

A gépkezelő életét milyen megoldások segítik?

A gépkezelő bármikor könnyen hozzáférhet a gép be- és kirakodási oldalához, így egyedi előgyártmányokat is betölthet a gépbe azért, hogy kisebb volumenű munkákat végezzen el két nagyobb lélegzetvételű gyártási feladat között. A megmunkálási folyamat felügyeletét a nagy, a lézervédelem szempontjából abszolút biztonságos védőablak könnyíti meg.

Tartalmaz a gép a modern gyártóberendezések esetében már elvárásnak számító intelligens IT-rendszereket is?

A felhasználók a gép termelési ütemtervét egy alkalmazás segítségével módosíthatják vagy kísérhetik figyelemmel, így a gépkezelő számára még könnyebb nyomon követni a TruLaser Tube 3000 fiber gépen zajló megmunkálási folyamatot. A gép a biztonságos, OPC UA-alapú adatinterfész révén csatlakoztatható a vállalati ERP vagy MES rendszerhez, vagy például egy felhőalapú alkalmazáshoz. A TRUMPF gépi alkalmazások pedig a programok futási idejéről és a gép kapacitáskihasználtságáról nyújtanak információkat.

Molnár László