Kiválasztották az év célgépeit

Nem túlzás azt mondani, hogy a Magyar Ipari Célgép Nagydíj követ dobott a magyarországi célgépgyártás állóvizébe.

Erre megérte várni. Régen voltam egy annyira jó hangulatú szakmai rendezvényen, mint amilyenre a Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2021 díjátadó szakmai napja, a Gépész Szalon sikeredett. A városligeti Millennium Házában június 28-án megrendezett ipari célgép verseny fináléjában 74 pályázatból választották ki a legjobbakat. Az idei kiírásban az erőműmosó célgéptől a túródesszert-gyártósorig számos hazai fejlesztésű innovatív mérnöki munka méretette meg magát. A zsűri többek közt a tervezési munka korszerűségét és a gép piaci versenyképességét is vizsgálta, mielőtt döntést hozott volna a nyerteseket illetően.

„A gépészmérnöki szakma presztízse nem mondható alacsonynak, mégis úgy érzem, hogy a saját körünkben sem adjuk meg sajt magunknak azt a tiszteletet, ami kijárna nekünk és a környezetünk is értékelhetne minket magasabbra – fogalmazta meg Sipos Sándor, az ötletgazda Chemplex Kft. ügyvezető igazgatója a Magyar Ipari Célgép Nagydíj életre hívásának okait. – A szakmán belül kevés az összetartó erő és napjaink műszaki alkotói közül szinte egy nevet sem ismerünk, legfeljebb az építészek köréből. azt gondolom, hogy a magyar műszaki szakma ennél többet érdemel, ki kellene emelkednie például egy vezető rétegnek, egy krémnek.”

Metál Attila zsűrielnök, a társszervező Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Konstrukciós Szakosztály titkára, a Knorr-Bremse Budapest Rail System kutatás-fejlesztési részlegvezetője elmondta, öröm volt olvasni az érdekes leírásokat, nézni a működő gépekről készült videókat és rácsodálkozni egy-egy nívós műszaki megoldásra: „A gépek mérete, funkcionalitása, összetettsége nagyon széles skálán mozog, rengeteg iparágat átfogva. Egyaránt célgépnek hívunk egy csigasoros fazekas korongozógépet és célgépnek hívunk egy robottal, képfelismerő rendszerrel ellátott autóipari gyártósort. A közös bennük, hogy minden gép azért született, hogy a folyamatok – legyen az akár anyagmozgatási, szerelési, mérési vagy gyártási folyamat – gyorsabban, hatékonyabban, automatizáltabban és hiba nélkül valósuljanak meg.”

A zsűri értékelése szerint magas minőséget képviselő pályázatok érkeztek és bizonyos szempontból az is kedvező, hogy a pályaművek a gépek széles vertikumát fedték le a néhány alkatrészes kisgépektől egészen a komplex szerelősorokig. „A minőséggel tehát elégedettek lehetünk, a 74 beérkezett pályázat pedig a mennyiségről is elmond mindent – jelentette ki ezzel kapcsolatban Sipos Sándor. – Véleményem szerint ebben sokat segített, hogy nem bonyolítottuk túl sem a pályázati kiírást, sem a regisztrációs folyamatot, vagyis 10 perc alatt be lehetett adni egy komplett pályázatot. Azt gondolom, hogy a magyar gépészszakma nem eredendően passzív, csak a kezdő lökést kell megadni és beindul a pezsgés az ágazatban.”

Nem volt könnyű dolga tehát a zsűrinek, hiszen 74 pályázatot kellett elbírálnia. Az előzetesen meghirdetett kategóriák ezért további finomításra kerültek, majd egy közös elbírálási rendszert kialakítva, ugyanazon műszaki szemüvegen keresztül a következőket vizsgálták: milyen arányú és színvonalú innovációs érték testesül meg a konstrukcióban; a tervezési munka korszerűsége; a gép piaci versenyképessége; milyen gazdasági előnyökkel jár a felhasználóknál; hogyan illeszkedik az Ipar 4.0 és a digitalizáció megvalósításához; valamint az üzemeltetési, karbantartási, környezetvédelmi szempontok.



A nyertesek listája



Szakmai díj 1: Az év célgépe 2021 Anyagmozgatás és tárolás gépei, csomagoló gépek kategóriában: PACKER Palackozógépgyártó és Forgalmazó Kft.

Szakmai díj 2: Az év célgépe 2021 Mérő-és ellenőrző készülékek, tesztpadok kategóriában: Losonczi Innovation Kft.

Szakmai díj 3: Az év célgépe 2021 Alacsonyabb automatizáltságú gyártósorok célgépei kategóriában: Korrektgép Kft.

Szakmai díj 4: Az év célgépe 2021 Automata szerelősorok: fém- és autóipar célgépei kategóriában: Schaeffler Savaria Kft.

Szakmai díj 5: Az év célgépe 2021 Automata szerelősorok: műanyag-, élemiszer-, könnyű-, energia- és építőipar célgépei kategóriában: AQ Anton Kft.

Szakmai díj 6: Az év célgéptervezője 2021: Pallósi Péter



Különdíjasok



Az am-LAB különdíjának nyertese: Gyártó, összeállító és hegesztő robotcella célgép, Unitech Industries Kft. Nyeremény: Az am-LAB portfóliója alapján, egyedi a vállalkozás igénye szerint egyeztetett fejlesztés vagy tréning digitalizációs területen 500 000 Ft értékben.

A LINAMAR különdíjának nyertese: VEXiS dióda méret ellenőrző és repedés vizsgáló célgép, Vision Expert Kft. Nyeremény: a Linamar Hungary Zrt. 150 000 Ft értékben forgácsolási bérmunkát ajánl fel a nyertesnek.

A NAFEMS különdíjának nyertese: Karbonszálat telítő gépsor célgép, Mobil-Mechanika Mérnök Kft. Nyeremény: a NAFEMS Ltd. egy szimulációs tanfolyamon való részvételt biztosít 300 – 1 000 euró értékben.

A VARINEX különdíjának nyertese: Homokpolimer ömledékképző extruder célgép, Innopress Kft. Nyeremény: a VARINEX Zrt. egy 300 000 Ft értékű 3D nyomtatási szolgáltatást biztosít a nyertesnek.

Közönségnyertes: Prémium sűrített levegő és nitrogén szolgáltató központ, Press Air Kft.

Nyeremény: 1 000 000 Ft értékű hajtástechnikai eszköz beszerzési keret a Chemplex Kft. termékpalettájáról

„Maximálisan hiszünk abban, hogy az általunk elindított Magyar Ipari Célgép Nagydíj és Gépész Szalon ennél sokkal nagyobb mozgalommá nőheti ki magát. Pozitív visszajelzést sokat kaptunk, ellenszelet pedig keveset, innentől tehát minden csak azon múlik, hogy mennyi lesz a munkabírásunk és a kudarctűrő képességünk – mondta Sipos Sándor. – Látni kell, hogy a trendi Ipar 4.0 rendezvények nagyjából 40-50 szakmabelit tudnak elérni, míg mi összesen 142 embert vonzottunk be már az első alkalommal. Ez önmagában is nagy eredmény és bizakodásra ad okot a jövőre nézve. A jövő évi versenyt 2022. január 10-én nyitjuk meg, a díjátadó és a Gépész Szalon pedig 2022. május 31-én várja majd a nagyérdeműt.”

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2021 díjátadó támogatói az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium mellett a Dunakeszi Járműjavító, a Knorr-Bremse, a Kuka Robotics, a Linamar Hungary Zrt., a Festo Kft. és még számos más szervezet voltak.

További információ: www.gepedvanhozza.hu

Molnár László