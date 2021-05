Kik a rendszergazdák, milyen feladatokat látnak el? Miért van rájuk nagy szükségünk?

Címkék: felhő felhőalapú szolgáltatás felhőplatform IT IT infrastruktúra IT menedzsment

A rendszergazda kifejezés valószínűleg mindenki számára ismerősen cseng. Ezeknek a informatikai szakembereknek a munkájára nagy szükség van a munkavégzés során és a mindennapokban is. De kik is pontosan ők és mivel foglalkoznak? Mit jelent a rendszergazda szolgáltatás és mi tartozik bele 2021-ben?

Kik a rendszergazdák, mit érdemes tudni munkájukról?

A rendszergazdák, angol elnevezésükön sysadminok magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberek. Legfontosabb feladatuk az informatikai rendszerek megbízható, biztonságos, zökkenőmentes üzemeltetése. Ez a legtöbbek számára ismert is, de azt nagyon kevesen tudják és látják csak át, hogy miből is áll ez, és mekkora hatása van az életünkre.

A biztos informatikai háttér a cégek számára elengedhetetlen, de a rendszergazdák munkája hétköznapokban is nagy jelentőséggel bír. Rengeteg olyan mindennapi dolog van, ami a rendszergazdák nélkül a ma megszokott formájában nem működne, így nélkülük az életünk sem lenne ugyanaz, mint most.

Milyen feladatokat látnak el a rendszergazdák?

Ahogy fentebb is írtuk egy rendszergazda informatikai rendszereket üzemeltet. Ez elsőre talán nem hangzik annyira bonyolultnak, márpedig egy összetetett és könnyűnek semmiképpen nem nevezhető munkáról van szó. Az üzemeltetés rengeteg részfeladatból áll, sok mindenre oda kell figyelni, hogy a rendszerek megbízhatóan és problémamentesen működjenek.

Emellett az informatikában az elmúlt években igencsak felgyorsultak a dolgok, sok változás történt. Ezen a területen mára szinte már egyáltalán nincs állandóság. Ennek megfelelően a rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó üzemeltetési feladatok is változtak, bővültek. Később erre is is kitérünk majd, de először nézzük meg a rendszerüzemeltetéshez kötődő legfontosabb feladatokat.

A rendszergazdák feladatai közé tartozik:

a mentések készítése ;

az erőforrások optimalizációja ;

a spamek szűrése ;

a hibaelhárítás ;

a technikai support ;

a frissítések elvégzése ;

az adatvédelem

És a fent olvashatóak csak a legfontosabbak, az összes rendszergazdai feladatot csak egy rendkívül hosszú listában lehetne felsorolni.

A listából a technikai supportot egy kicsit jobban is ki szeretnénk fejteni. Mit jelent ez például egy cég mindennapjaiban?

Hibásan működő e-mail fiókok, nem megfelelően funkcionáló vagy vírusos eszközök, elfelejtett jelszavak és a többi és a többi. Ismerős esetek nem? Egy cégben sokszor felmerülnek ezek a problémák, a megoldás kulcsa pedig minden esetben a rendszergazda, őt hívják ilyenkor, hogy oldja meg a problémákat. Ez már magában is egy igen sokrétű, összetett feladatkör.

Mindezek mellett szót kell ejteni a cégek és a rendszergazdák kapcsolatáról is. Ha egy cég talál egy jó, megbízható, lelkiismeretes rendszergazdát, akkor ahhoz ragaszkodik, így sokszor hosszú távú együttműködések jönnek létre. Egy bizonyos idő után a rendszergazdákat be szokták vonni a céges infrastruktúra fejlesztésébe is, így a cég vezetése mellett a rendszergazdák is alakítják annak jövőjét, közösen döntenek a fontos kérdésekről.

Hogyan alakult a rendszergazdák munkája az elmúlt évek során?

Röviden megfogalmazva a rendszergazdák munkája a technika fejlődésével együtt változott, alkalmazkodott a körülményekhez. Ennek hatására a munka nem kevesebb, inkább több lett, új teendőkkel egészült ki. De miért, hogyan történt mindez? Mi most két dolgot fogunk kiemelni, de persze erről is lehetne egy részletesebb listát készíteni.

Az első a 2018 óta érvényben lévő GDPR (General Data Protection Regulation) rendelet. Magyarul ezt Általános Adatvédelmi Rendeletnek nevezzük. Ennek a hosszas értelmezésébe most nem mennénk bele, de ahogy a neve is mutatja az adatok védelmét szabályozza. Az ennek kapcsán felmerülő plusz feladatokkal a legtöbb esetben a rendszergazdák foglalkoznak.

A második magának a rendszer fogalmának a változása. A rendszerek régen csak és kizárólag a fizikai rendszereket jelentették. Mára ez változott, mert a fizikai rendszereket fokozatosan elkezdték felváltani a felhő, illetve a hibrid (a két típus tulajdonságait ötvöző megoldások). Hozzá kell tenni, hogy a fizikai rendszerek egyelőre még többségben vannak, de a jövőben ez változni fog.

A felhő és a hibrid alapú rendszerek megjelenése számos új feladatot vetett fel a rendszergazdák számára.

Miért van nagy szükség rendszergazdákra?

A mindennapi élet és a munkavégzés sem lenne ugyanaz nélkülük, hiszen gondoljunk csak bele jobban, szinte minden valamilyen rendszerhez kötődik, ami mögött egy rendszergazda vagy egy rendszergazda csapat áll, ők működtetik azt.

Nézzünk néhány konkrét példát arra, hogy mi lenne, ha egyszer csak eltűnne az összes rendszergazda és nem lenne, aki üzemeltetné a rendszereket:

az online térképek nem működnének, így például a nyaralások során a megszokott beütjük a Google térképre és odajutunk helyett inkább a keressük meg papír alapú térképen megoldást kellene alkalmazni ;

több millió magát a saját fiókjaiból kizáró ember lenne a Földön, hiszen nem lenne, aki helyreállítja azokat, új jelszót generál és a többi ;

az internetes vásárlások teljesen átláthatatlanná válnának, a neten rendelt csomagok nem jutnának el a vásárlókhoz ;

nagy valószínűséggel a közlekedési lámpák sem működnének, az így kialakuló káoszt pedig feltehetően senkinek nem kell részletezni

És ezt a listát is lehetne folytatni még sokáig.

Összefoglalva a rendszergazdák munkája sok ismeretet igényel, összetett, folyton változik, alkalmazkodik a számítástechnika alakulásához és óriási jelentősége van mindenkinek az életére. Egy pillanatra gondoljunk bele, hogy a megszokott életünk mennyire nagyot változna, ha mondjuk holnaptól nem lennének többé rendszergazdák a bolygón.