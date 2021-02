Jövőkép 2030-ig

A KUKA mindenki számára elérhetővé teszi az automatizálást

Címkék: automatizálás ipari robot kollaboratív robot KUKA Robotics robot robotika

Az elkövetkezendő tíz évben világszerte várhatóan több és több robot fog együtt dolgozni az emberekkel. Az automatizálás folyamatos térnyerésének pedig még több helyen lehetünk majd szemtanúi. Könnyen elérhető robotikai megoldások: ez röviden a KUKA hosszú távú célja. Ennek egyik fontos állomásaként a 2021-es digitális Hannoveri Vásáron a cég betekintést nyújt a jövő operációs rendszerének működésébe. Az új megoldás alapvető előnyei között mindenképpen megemlítendő az egyszerű használhatóság és az automatizálási rendszerek intuitív kezelhetősége, ami eddig csak a szakértők kiváltsága volt.

„2030-as jövőképünk: Egy sokkal egyszerűbb, intuitívabb, ezáltal pedig mindenki számára elérhető automatizálás. Fő célunk a folyamatok egyszerűsítése. Terveink szerint 2030-ra olyan egyszerű lesz robotokat programozni, mint most egy PC-n dolgozni” – mondja Peter Mohnen, a KUKA AG ügyvezető igazgatója. A folyamat egyik állomásaként a KUKA operációs rendszerének előzetese is bemutatásra kerül a 2021-es digitális Hannoveri Vásáron.

A koronavírus utáni világban sokkal nagyobb igény mutatkozik majd az automatizált megoldásokra, különösen a logisztika területén, ami már középtávon is érezteti hatását. © dm-drogerie markt

A prototípusokat 2020 év vége óta már több ügyfél is használja. Az újdonság nem annyira maga a robot, hanem inkább annak használhatósága és lehetséges alkalmazási területei. Az elkövetkezendő években egyre több helyen tapasztalhatjuk majd az automatizálás folyamatos térnyerését szerte a világon, így a fejlődés a KUKA aktuális projektjeinél is tetten érhető már. Ilyen például az akkumulátorokkal és e-mobilitással foglalkozó vállalatoktól érkező megrendelések, valamint a portfólió bővítése további robottípusokkal, mint amilyen a KR SCARA modell is, amit kis méretű alkatrészek összeszerelésénél, anyagmozgatásnál és különféle tesztelési feladatoknál használnak.

A KUKA ügyvezetője szerint egyre több iparág tér át automatizálási megoldásokra: „A koronavírus utáni világban sokkal nagyobb igény mutatkozik majd az automatizált megoldásokra, különösen a logisztika és az egészségügy területén, ami már középtávon is érezteti hatását.”

Mindenhol az automatizálás folyamatos térnyerésének lehetünk tanúi. A KUKA a Webasto céggel együttműködésben már most dolgozik az akkumulátor-rendszereket előállító modern gyáregységek felszerelésén. © Webasto SE

A jövő a digitálisan csatlakoztatott megoldásoké

A szoftveres rendszerek minden eddiginél fontosabb szerepet töltenek be életünkben; ma már nem maga a termék jelenti a hozzáadott értéket, hanem a digitálisan egymáshoz kapcsolódó megoldások. A KUKA széles körben kínál különböző robotikai összetevőket és elemeket, valamint nagyobb és komplex, hálózatos rendszereket. Mindezekhez azonban egy olyan operációs rendszerre van szükség, amely alkalmazások, programok, szolgáltatások és tartozékok teljeskörű választékát biztosítja.

A hosszú távú cél világos: minden KUKA terméket szükséges ellátni az új operációs rendszerrel – mely projekt szerencsére már kezdetét is vette. A KUKA természetesen nem feledkezik meg azon ügyfeleiről sem, akik szerte a világon hagyományos KUKA rendszereket használnak. A vállalat számára kiemelten fontos, hogy zökkenőmentes átmenetet biztosítson az új rendszerbe, továbbá a költségcsökkentés és egyéb előnyök elérhetővé tétele is prioritást élvez. A KUKA szempontjából nem csupán az új ügyfelek hozzáférésének megkönnyítése a lényeges, hanem a meglévő ügyfélbázis fejlesztése is.

Az automatizálás egyre inkább előtérbe kerül: Az egyik legfontosabb tényező a működés egyszerűsége © KUKA Group

Automatizálás, mint a járvány nyertese?

A koronavírus-járvány megváltoztatta az ellátási láncokat, a munkafolyamatokat és a gyártási eljárásokat is. Egy sor új technológia segít az ipar számára, hogy fenntartható módon tudjon alkalmazkodni a változásokhoz. Ilyen új technológia például az automatizálás, a robotika és a digitalizáció. Mindhárom nélkülözhetetlen eleme a megbízható és a kihívásokat jól kezelő iparágaknak. „A Hannoveri Vásár központi szerepet játszik a gazdaság vírushelyzet utáni újraindításában. Nem csupán a robotika és az automatizálás a fontos, hanem a digitális megoldások is. A KUKA az ipari automatizálás úttörőjeként ismert vállalat. A digitális formában megrendezett Hannoveri Vásár pontosan azt a platformot használja, amelyen a fenntartható és digitális jövő termékei, alkalmazásai, megoldásai és innovációi működnek” – összegzi a rendhagyó környezetben megrendezett vásár nyilvánvaló előnyeit Wilfried Eberhardt, a KUKA marketingigazgatója. A Hannoveri Vásár idei partnerországa Indonézia, amely roppant gyorsan fejlődő ország, különösen az automatizálás területén. A KUKA leányvállalataként tevékenykedő Swisslog már több logisztikai projektet is sikerrel fejezett be az ázsiai e-piac egyik óriásánál, a Lazadánál.

www.kuka.com