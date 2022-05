Jövőbiztos gyártás a termelékenység és a hatékonyság révén

Kérdések és válaszok norelem ügyvezető igazgatójával, Marcus Schneck-kel

Címkék: gépgyártás norelem normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámtechnika

A gyártási folyamatok és a gyártóhelyek termelékenységének és hatékonyságának növelése átütő hatást fejt ki, csökkenti az állásidőt, növeli a teljesítményt, valamit fenntarthatóbb gyártási megközelítést tesz lehetővé. Ennek eléréséhez a gép legkisebb eleme is létfontosságú szereppel bír. Az alábbi kérdezz-felelekben Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója beszél arról, milyen trendekkel és kihívásokkal kell szembenéznie az iparágnak, valamint arról, hogy norelem szabványos gépelemei miként támogatják a jövőbiztos gyártást a termelékenység és a hatékonyság növelésével.

Milyen iparági trendeket lát kirajzolódni 2022-ben?

Az iparágban már most is sok gép működik digitálisan, a jövőben azonban egyre több gép dolgozik majd «intelligensen». norelemnél véglegesítjük új SMART termékeink bevezetését, melyek célja továbbra is az intelligensebb, hatékonyabb gyártás felé vezető út kikövezése. Az új SMART termékekkel norelem intelligens komponenseket és megoldásokat fejleszt, melyek segítségével stabilabb, precízebb és megbízhatóbb módon irányítható a gépi megmunkálás vagy a gyártási folyamat. Egyetlen célunk van: a hibamentes gépi megmunkálás.Az átalakulások és változások általában bizonyos fokú zavart okoznak. Milyen kihívásokkal néznek szembe az Ön ügyfelei jelenleg, és hogyan segít norelem ezek megoldásában?

A feldolgozóipar legnagyobb kihívásai jelenleg a nyersanyaghelyzet, általánosságban az ellátási lánc problémái, valamint az ebből eredő hatalmas költség- és áremelkedés. norelemnél mindent megteszünk vásárlóink ​​gyors és időben történő kiszolgálására, hiszen termékeink nagy része raktárról érhető el. Ez globális logisztikai központjaink és az anyagáramlás folyamatos optimalizálását kell hogy jelentse. Célunk a németországi és franciaországi gyártóhelyeinken a saját termelés növelésével a függőség minimalizálása. A nem házon belül gyártott alkatrészek esetében pedig hosszú távú gondolkodással és megelőző intézkedésekkel törekszünk a függetlenségre. Ez azt jelenti, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat a meglévő beszállítókkal, ugyanakkor bizalmi kapcsolatokat építünk ki új beszállítókkal és alternatív forrásokkal.

Korábban említette a hatékonyságot és a termelékenységet. Milyen szerepet játszanak a szabványos gépelemek a termelékenység növelésében? Tud példát mondani?

A szabványos gépelemekhez nem szükséges rajz, a rajzok kész modellként tölthetők le (3D ingyenesen), valamint, hogy ezek a célszerű gépelemek szabványos termékként közvetlenül raktárról elérhetők. Ez azt jelenti, hogy a termék egyszerűen megrendelhető, nem kell precízen legyártani, ami a tervező számára megadja a tervezhető beszerzés előnyét. Nincs rajz, nincs konfiguráció, csak keresés és letöltés.

Mondok egy példát: képzelje el, hogy edzett acélból készült, 10 mm átmérőjű, 30 mm hosszúságú, M3-as furatú csapot keres, melynek ára egyenként kevesebb, mint 20 euró. A műhelyrajz elkészítése körülbelül 15 percet vesz igénybe. Ha a CAD-tervezői munkát átlagosan óránként 80 euróval számoljuk, akkor ez már 20 euróba fog kerülni a folyamatidőben.

Most, ebben a szakaszban az alkatrész még el sem készül. A gyártás, vagy a munka kiszervezése külső gyártóhoz valószínűleg körülbelül 50 euróba fog kerülni. Összességében 70 euró, vagy még több lesz egyetlen gépelem összköltsége.

Több mint 70 000 szabványos gépépítő elemet tartalmazó kínálatunkban a 3D modell már most is ingyenesen elérhető, Németországban 1 napos a szállítási határidő. Ügyfeleink - különösen a géptervezők - így nagyobb szabadságot kapnak arra, hogy a felesleges rajzok készítése helyett alapvető feladataikra, például megoldások kidolgozására összpontosítsanak.

A szabványos gépelemek a hatékonyságot is befolyásolhatják?

Teljes mértékben. Ha a teljes folyamatot nézzük a termék megtalálásától a kiszállításig, a szabványos gépelemek egyértelmű előnyöket kínálnak a hatékonyság növeléséhez. A fenti példámra visszatérve, a gépelemek beszerzésének szokásos folyamata több idő- és költségigényes lépést igényel: a gépelemet meg kell rajzolni, a darabjegyzékbe fel kell vinni, a beszerzési osztályhoz el kell küldeni, melynek el kell indítani az árajánlatkérési folyamatot., az árajánlatokat beérkezésé ki kell várni, a rendelést le kell adni, a beszállítást meg kell várni - a folyamat időigényes, az idő pedig pénz. A szabványos gépelemek használata ezzel szemben csak azzal jár, hogy a mérnökök egyszerűen meghatározzák a szükséges terméket, letöltik a rajzot, leadják a rendelést a webáruházban és már másnap megkapják a gépelemet.

Még a pótalkatrészek esetében is egyértelműek az előnyök. A szükséges árukat nem kell megtervezni, vagy újra legyártani, ehelyett egyszerűen újrarendelhetők. Összességében a szabványos gépelemek használatával idő és költség takarítható meg, ami közvetlenül a nagyobb tervezési megbízhatósághoz és a hatékonyság növeléséhez vezet. Minél több szabványos elemet használunk, annál nagyobb lesz a pozitív hatásuk az egész projektre.

Milyen szerepe van a hatékonyságnak és a termelékenységnek norelem esetében? Hogyan ösztönzi és növeli a termelékenységet és a hatékonyságot a szervezet egészében?

Ha termelékenységünk és hatékonyságunk nem lenne a csúcson, nem tudnánk továbbra is 35 000-nél több ügyfelet ellátni, nem tudnánk sikeresen megőrizni európai piacvezető pozíciónkat a szabványos gépelemek terén. A lean menedzsmenttől kezdve a CIP-ig, az 5S-ig, a papírmentes irodáig, - hogy csak néhány példát említsünk - mindezek az elvek norelemnél valóban megvalósultak. És mindannyian keményen dolgozunk azon, hogy szervezetünk minden egyes tagja minden egyes nap javítsa ezeket.

Mi a jelenleg norelem leginnovatívabb terméke?

A leginnovatívabb termék továbbra is a THE BIG GREEN BOOK koncepció. Minden termék megtalálható egy kiadványban, két felhasználóbarát kötetre osztva, a mérnöki és tervezési igényekhez igazítva. Nemrég jelent meg a legújabb kiadás, a THE BIG GREEN BOOK Edition 2022, amely több mint 70 000 szabványos gépelemet tartalmaz, beleértve a műszaki specifikációkat és a rajzokat is.

Végezetül, milyen hozzáadott értéket kínál norelem a tervezőmérnökök számára?

A válasz erre kettős. Egyszer az értékteremtés révén, adat formájában kínálunk hozzáadott értéket. Minden gépelemünkhöz ingyenesen hozzáférhető 3D modellt adunk. A több mint 70 000 terméket tartalmazó katalógusunk nyomtatott és digitális változatban is elérhető. Honlapunkról e-katalógusként vagy BME katalógusként (elektronikus katalógus űrlapként) is letölthető, melynek célja a szállító és a vevő közötti adatcsere és a rendelési folyamat egyszerűsítése. Ez lehetővé teszi, hogy megértsük ügyfeleink igényeit, és a termékadatokat pontosan a kért formátumban adjuk át.

A tervezőmérnökök számára a hozzáadott érték másik alapelve a termékfejlesztés: mi mindig a vevőre összpontosítunk. Nem csak a termékpalettánkat fejlesztjük, hanem azt a kérdést is feltesszük, hogy mire van szükségük ügyfeleinknek és miként könnyíthetnénk meg az életüket? Termékmenedzsereink folyamatos kommunikációt folytatnak a piaccal és a vásárlókkal, hogy ügyfeleink norelemnél megtalálják, amit keresnek. Ez lehetővé tette számunkra, hogy ebben az évben több mint 10 000 gépelemmel bővítsünk termékpalettánkkal, amely immár több mint 70000 tételt tartalmaz.

Dióhéjban: segíteni szeretnénk ügyfeleinknek és tervezőmérnökeiknek az ötletek megvalósításában azáltal, hogy egyetlen forrásból biztosítjuk az összes szükséges gépelemet.

További információért norelemről, illetve a THE BIG GREEN BOOK ingyenes példányának megrendeléséhez kérjük, látogasson el a www.norelem.hu oldalra.