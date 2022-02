Jön a hét bő esztendő? – Szerszámgépipari körkép 2. rész

A címben szereplő kérdőjel oka: a globális szerszámgéppiacra vonatkozó optimista forgatókönyvek mennyiben valósulnak majd meg a nagy autóipari kitettséggel és nagyrészt bérmunkai háttérrel jellemezhető magyar fémiparban?

A szerszámgépipar a természeténél fogva eleve meglehetősen széttöredezett, kevés globális szereplővel és több, kis és közepes méretű helyi versenytárssal. A magyar szerszámgéppiac az elmúlt évtizedben a nemzetközi tendenciákat tükrözte vissza, a gazdasági és társadalmi megatrendek azonban mindig hoznak nyerteseket és veszteseket. Mit gondolnak erről a hazai szerszámgép-kereskedők?

Horváth Tamás, az IC-Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

A 2020-as év nehéz örökséget hozott, de 2021 eleje sem hozott még semmi megváltást. Többségében olyan pályázatos eladásaink voltak, amely 2021 első félévében futottak ki. Ezzel párhuzamosan a használt gép üzletágunk is akadozott, mert nemhogy kereslet nem volt a felújított használt gépekre, hanem még eladni sem akarta azokat senki. A nyár végére azonban felpörgött a géppiac, és az év végére el is értük a 2020-as szintet. Ez részben a pályázati forrásoknak volt köszönhető, de a beruházások visszafogása, majd hirtelen elindítása is olyan lökést adott a keresletnek, ami 2021 utolsó hónapjaira egy hatalmas konjunktúrát eredményezett. A gyártás ugyanis a beruházásstop alatt sem szünetelt, aki tehát fejleszteni akart, az nyertes pályázat nélkül is megtette.

A megrendelőink nem panaszkodnak a munkahiányra, ebből kiindulva azt gondolom, hogy 2022 nem hoz újabb megtorpanást a gépértékesítések terén. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a szállítási határidők kitolódtak. Korábban nem éreztük, hogy a Sodick és a Takumi gépek a Távol-Keletről jönnek, most viszont már számolni kell nemcsak az időtényezővel, hanem a megnövekedett szállítási költségekkel is, főleg a nagy méretű gépek esetében, amelyek nem férnek be egy sztenderd konténerbe – ezek esetében a többszörösükre emelkedtek a szállítási költségek.

A több lábon állás érdekében tavaly tavasszal elvállaltuk a tajvani Takumi szerszámgépek képviseletét is, amivel a gépválasztékunkat kívántuk bővíteni. A Takumi ugyanis a 3 tengelyes modellek mellett 5 tengelyes portálgépeket és horizontális megmunkálóközpontokat is gyárt. Továbbra is a Sodick adja a tevékenységünk gerincét, de a Takumi minőségben ugyanazt a szintet képviseli, ezért jól halad a márka bevezetése. Egyértelmű, hogy ha nagyobb kínálattal, több márkával rendelkezünk, akkor az sokat segít az új ügyfelek, új piacok elérésében, másrészt a meglévő ügyfeleink esetében is új ajtók nyílnak meg, hiszen ahol szikraforgácsolót használnak, ott szinte mindig van megmunkálóközpont és/vagy marógép is. Az is közismert, hogy a megmunkálóközpontok piaca jóval szélesebb, mint a szikraforgácsolóké.

Vevőink többsége jelzi nekünk, hogy mindenképpen el kell mozdulni az automatizálás irányába, mert hosszú távon abban látják a versenyképesség biztosítását. Ezzel együtt a beérkező megrendelések még aránylag kis százalékban tartalmaznak robotikát, de mi nagy erőket mozgósítottunk az automatizálás fejlesztésére. Első körben a szikraforgácsolók autonóm működésére dolgozunk ki rendszereket, de önálló, automata gyártórendszerek építésébe is belefogtunk.

A 3D fémnyomtatók világa ezeknél sokkal szűkebb, érdeklődések futnak be hozzánk, de a nagy beruházási költség miatt minden értékesítés a pályázati források függvénye. Idén mindenesetre a 3D fémnyomtatók körében is mutatunk be olyan újdonságokat, amik már versenyképesebbek lesznek.

Szabó Zsombor, a Signdepot Europe Kft. ügyvezető igazgatója

2020-ban még nem tapasztaltunk komoly visszaesést a gépértékesítésben. A pandémia kitörésekor volt ugyan egy 1-2 hónapos megtorpanás, hiszen több gyár leállt, mindenki kivárt a beruházási döntésekkel, ezért a hozzánk érkező megkeresések száma is lecsökkent. Ezután viszont gyorsan helyreállt a kereslet, ami konkrét gépértékesítésekben is megmutatkozott. 2021 nagyobb törést hozott, ami viszont már nem a pandémia, hanem a pályázati rendszer számlájára írható.

A mi ügyfélkörünk a mikro-, kis- és középvállalkozásokra épül, ahol szinte mindenki pályázati forrásokból finanszírozza meg a gépbeszerzéseket. Sok változás történt az elmúlt években, sokkal nehezebbé vált megpályázni és megnyerni egy-egy kiírást, így sok ügyfelünk kiszorult a támogatotti körből. Arról nem is beszélve, hogy egy-másfél évig is elhúzódhat így a gépbeszerzés, 2021 nagy része is azzal telt, hogy a cégek a pályázati kiírásokra vártak. A fejlesztések támogatása természetesen helyes, de a források elosztásán és felhasználásán változtatni kellene, ez azonban már politikai kérdés is.

A nagyobb portfólió, a több géptípus egyértelműen segít. Van két másik üzletágunk a lézeres vágógépek mellett, és azokon a területeken nemhogy nem csökkent, de még növekedett is a forgalom a világjárvány ideje alatt. De a logisztikai kérdések itt is előtérbe kerültek; a korábban megszokott néhány hetes gyártási és két hónapos szállítási időkből akár több hónapos gyártási és 3–6 hónapos szállítási idők lettek. Világszerte küzdenek az üres konténerekért a szállítmányozó cégek, így a költség is a többszörösére növekedett, ami ellen nem sokat tehetünk, a költségek beépülnek a termékek árába. Az biztos, hogy előnybe kerülnek a tőkeerősebb cégek, érdemes ugyanis nagyobb volument rendelni, de ennél is fontosabb, hogy sokkal hamarabb kell felkészülni egy adott szezonra. Ha egy termékkörnek nyáron van szezonja, akkor az előző év őszén már el kell kezdeni az ahhoz szükséges áruk beszerzését. Vállalni kell a forgási sebesség lelassulásának következményeit, a gépkereskedők tőkéje tehát nagyrészt a világ különböző pontjain épülő vagy éppen hajózó gépekben áll.

Az előttünk álló évben mindenképpen új üzleti és marketinglehetőségeket igyekszünk mozgósítani, a cél ugyanis nem lehet más, mint az ipari lézergépek forgalmának növelése. Ebben segíthet a járványhelyzet javulása, esetleg megszűnése, de ezen a téren nem bocsátkoznék jóslatokba. Mindent egybevéve növekedéssel számolok a gépértékesítés terén.

Szabó Gábor, a GF Machining Solutions sp. z o.o. régiós vezetője

A 2020-as év minden kereskedő számára visszaesést hozott, bár az autó- és repülőgépipar csökkenő keresletét némileg ellensúlyozta az elektronikai és csomagolóipar bővülése. Összességében szerintem 20-25 százalékos volt a csökkenés, de a diverzifikáltabb portfólió fékezhette a visszaesést. Sokat számított az is – mint minden válság idején –, hogy melyik kereskedőnek mennyi volt a tőketartaléka.

2021-re eredetileg nehéz évet vártam, de az első negyedévtől kezdve folyamatosan javult a helyzet, így mind a létszámot, mind a forgalmat illetően bővülni tudtunk. A szervizszolgáltatások és a pótalkatrészek területe közel 50 százalékkal bővült 2020-hoz képest – ebből világosan látszik, hogy használják a gépeket, mennek a gyárak. Mi nagyrészt olyan megrendeléseket kaptunk 2021-ben, amiket nem pályázatokkal finanszíroztak, de a pályázatok egyébként is csak a negyedik negyedévet dobták meg. Az biztos, hogy mind a gépeladást, mind egy gyártó cég piacra lépését segíti a pályázatos gépfinanszírozás. Örök dilemma, hogy az EU-támogatásokból részesüljenek-e a tengerentúli gépek gyártói és forgalmazói is, de meg kell érteni, hogy a kisebb cégek nem mindig tudnak megfizetni egy svájci szerszámgépet, így a korlátozásokkal egyben a kisebb cégeket is kizárnánk a támogatotti körből, ami nem lehet cél.

A 2021-ben eladott gépeink több mint 20%-a rendelkezett valamilyen automatizálási megoldással – palettaváltóval vagy elektróda- és munkadarab-cserélő robottal. Az igény tehát egyértelműen növekszik. A 2022-es évben szerintem 20-25 százalékos növekedést érünk majd el 2021-hez képest, de a szerszámgéppiac egészére ezt nem tartom valószínűnek. A légiipar magára talál majd, az orvosi technikák gyártása még a 20-25 százaléknál is nagyobb mértékben növekedhet, és az autóiparban használt akkumulátorok gyártásához is kellenek fémmegmunkáló szerszámgépek, idén is fontos lesz tehát a megfelelő gépportfólió és a növekvő piacok kiszolgálása.

Péntek György, a Haas hazai képviseletének operatív és értékesítési vezetője

2020-ban – véleményem és tapasztalataim szerint – nagyságrendileg 20-30 százalékos visszaesést okozott a pandémia, de a csökkenés már 2019-ben elindult a 2018-as „csúcsévhez” képest. Gyári képviseletként adott az elérhető gépválasztékunk, ami előnyt is jelent, hiszen a portfóliónkban elérhető gépekhez gyári szintű támogatást tudunk biztosítani, és a termékvonal az elmúlt két évben drasztikusan bővült és szélesedett. A leállások és korlátozások idején nagy segítséget jelentett a Haas bejáratott online támogató platformja. Érezhető volt, hogy fut fel az online karbantartási segédeszközök, útmutatók, videók iránti igény, és nagy előny volt, hogy nem 2020 márciusában álltunk neki ezek létrehozásához.

A 2021-es évre néhány százalékos növekedést terveztünk, amit el is értünk. Meglepetés nem ért minket sem negatív, sem pozitív irányból. A magasabb megrendelésállományt a második félév generálta, amiben szerepet játszott a hazai pályázati rendszer, de a beruházási hajlam egyébként is erősebb szokott lenni az év második felében. Az egyébként kétségkívül előnyös pályázati rendszer véleményem szerint valamelyest torzítja a gazdaság valós képét, ennek tompításához nagyobb kiszámíthatóságra lenne szükség. Az előző évben a tavaszi pályázati kiírás menet közbeni megváltoztatása miatt több olyan vállalkozás nem jutott forráshoz, amelyeknek valós fejlesztési igényei voltak.

Automatizálási megoldásokra rendszeresen érkeznek megkeresések, de igazán 2020 óta vált a trend jelentőssé. Ezen piaci igényekre reagálva fejlesztette ki a Haas a saját palettatár- és robotrendszereit, amelyek „plug-in-play” megoldásként funkcionálnak. A 2021-es év is kiszámíthatatlan volt, de az idei évre sem egyszerű tervezni, mert az ügyfélkörünk piacai is állandóan változnak. Ha a pandémia nem lenne elég, ott van az ellátási láncok akadozása, az egekbe szökő alapanyag- és energiaárak, valamint a technológiai átállások megatrendjei. Mindezek ellenére pozitívan állunk a 2022-es évhez, mert felkészültünk a várható igényekre, de nehéz megjósolni, hogy hol állunk majd 3 vagy 6 hónap múlva.

