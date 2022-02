Jön a hét bő esztendő? – Szerszámgépipari körkép 1. rész

A címben szereplő kérdőjel oka: a globális szerszámgéppiacra vonatkozó optimista forgatókönyvek mennyiben valósulnak majd meg a nagy autóipari kitettséggel és nagyrészt bérmunkai háttérrel jellemezhető magyar fémiparban?

A szerszámgépipar a természeténél fogva eleve meglehetősen széttöredezett, kevés globális szereplővel és több, kis és közepes méretű helyi versenytárssal. A magyar szerszámgéppiac az elmúlt évtizedben a nemzetközi tendenciákat tükrözte vissza, a gazdasági és társadalmi megatrendek azonban mindig hoznak nyerteseket és veszteseket. Mit gondolnak erről a hazai szerszámgép-kereskedők?

A globális szerszámgéppiacokon Kína, Németország, Japán és Olaszország dominál. A 2020-ban kitört világjárvány negatív hatást gyakorolt a szerszámgépiparra, mivel számos országban bezárták a gyártóüzemeket, és széttöredeztek az ellátási láncok. 2020-ban mind a szerszámgépek gyártása, mind a vásárlása visszaesett, az ipari termelés 5%-kal, a gépjárművek iránti kereslet 10%-kal csökkent világszerte. A dekonjunktúra minden régiót súlyosan érintett, de Európában okozta talán a legnagyobb esést. A fúziók és a felvásárlások a piac konszolidációs tendenciájának jelei.

Ezzel együtt a globális szerszámgéppiac várhatóan egészséges, 4-5%-os összetett éves növekedési rátát (CAGR) ér majd el 2021 és 2026 között. Bár vannak elemzők, akik a 2019-es rekordévhez képest –1,7%-os CAGR-értékkel számolnak 2026-ig, a társadalmi és gazdasági megatrendek, valamint a kereskedelmi háborúk tehát minden korábbinál nehezebbé tették az előrejelzések elkészítését.

Ha hihetünk az optimista forgatókönyveknek, akkor a globális szerszámgéppiac mérete a 2020-as 69,9 milliárd USD-ről 2027-re eléri majd a 95,2 milliárd USD-t. Ez a hirtelen fellendülés teljesen más versenyhelyzetet teremt majd; több gyártó a legnagyobb kihívásnak már azt tartja, hogy a megrendelésállományát kezelni tudja, vagyis leszállítsa a megrendelt szerszámgépeket – ami az alapanyag-drágulások, a szűkös szállítmányozási kapacitások és az alkatrészhiányok idején nem olyan egyszerű, mint „békeidőben”.

A szerszámgépgyártás és -kereslet domináns régiója az ázsiai és csendes-óceáni régió marad (54%), elsősorban az olyan iparágak növekvő kereslete miatt, mint az autó-, a repülőgép-, az építő- és a feldolgozóipar. Ezzel együtt a jelzett időszakban Észak-Amerika mutathatja majd fel a legmagasabb növekedési ütemet az automata szerszámgépek ottani térhódításának köszönhetően. Európa pedig a volumen tekintetében sajátítja ki magának a dobogó második fokát, többek között az olyan iparágak növekvő szerszámgépkereslete miatt, mint az olaj- és energiaipar, az autóipar, valamint a légi- és hadiipar. A szerszámgépek globális piacán körülbelül 62%-os részesedést képviselnek a CNC-gépek több mint 9%-os CAGR-érték mellett, és a hagyományos gépekhez képest tovább növekszik majd a részarányuk, azoknál ugyanis csak mintegy 7 százalékos összetett éves növekedési ráta várható.

Bár a koronavírus hatásai beárnyékolják a képet, az autóipar világszinten továbbra is fényes jövő előtt áll. Iparági források szerint a személygépkocsi-gyártás újabb fellendülés előtt áll, a termelési volumen tekintetében az ázsiai és csendes-óceáni régióban, illetve Észak-Amerikában várható a legmagasabb növekedési ütem. Az autógyártók egyre inkább az elektromos járművek fejlesztésére és gyártására összpontosítanak, az e-mobilitás felé való elmozdulás pedig jelentős probléma a hagyományos autóalkatrész-beszállítók és így a szerszámgépgyártók számára is. Hatalmas azonban a kereslet az elektromos járművek gyártási folyamatához kapcsolódó szerszámgépek és egyéb berendezések iránt. Az ágazat számára értékesített szerszámgépek számának emelkedése mellett szól a Tárgyak Internete, a robotika és a mesterséges intelligencia fokozódó autóipari integrálása is, ami várhatóan a szerszámgépek nagy részének lecserélésével jár majd együtt. Ezzel párhuzamosan a globális felmelegedéssel kapcsolatos aggodalmak miatt a CNC-szerszámgépeket aktívan használják az energiaiparban is.

Az erős verseny arra késztette az iparági szereplőket, hogy szerszámgépeiket a gyártási folyamatok hatékonyságnövelése irányába fejlesszék tovább, nem utolsósorban a széles körű automatizálási igény miatt. Az évek óta fókuszban tartott automatizálás 2020-ban kapott valódi lendületet, de hazánkban a kkv-k bérgyártó jellege és az ezzel járó kiszámíthatatlan termékmixe továbbra is komoly gátja az automatizálás térhódításának.

A hazai szerszámgéppiac meghatározó kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Jelentős visszaesést hozott az új gépek értékesítésében a pandémia? Véleménye szerint a nagyobb portfólióval, akár több képviselt márkával rendelkező kereskedők könnyebben át tudnak vészelni egy dekonjunktúrát? A szállítási határidők mennyivel tolódtak ki, és mit lehet tenni ennek ellensúlyozására? Milyen várakozásaik voltak a 2021-es évre? Ehhez képest hogyan alakultak az egyes negyedévek, milyen mértékben regenerálódott a piac az év folyamán? Mennyiben játszott ebben szerepet a pályázati rendszer? Véleménye szerint mennyiben hasznos és mennyiben káros a pályázati rendszer? Milyen arányban vásárolnak automatizálási megoldást az ügyfelek az új gépek mellé? Milyen várakozásaik vannak a 2022-es évre?

Török László, a Yamazaki Mazak közép-kelet-európai régióért felelős vezetője

Kiszámíthatóságról egyáltalán nem beszélhetünk, ha a 2021-es évet próbáljuk értékelni, de a hullámvasút végül emelkedő pályára állt az év második felében. A 2020-as év a beruházások halasztása miatt megtorpanást eredményezett, de ennek eredményeképpen olyan igények és megrendelésállományok halmozódtak fel, amik a második félévben minden előzetes várakozásunkat meghaladták, egyes hónapok abszolút rekordszámokat hoztak. A régiónkban egy kicsit korábban indult meg – Csehországban például már tavasszal – az a fellendülés, ami nyár végére Magyarországot is elérte.

Visszatekintve tökéletesen kirajzolódik az a hullám, amit idehaza okoz a pályázati rendszer. Vitán felül áll, hogy a pályázatok torzítják a piacot, ugyanakkor olyan lehetőségeket ad az ügyfeleink kezébe, amiket önerőből nem lépnének meg. Sokan azonban már csak és kizárólag akkor ruháznak be termelőeszközbe, ha van kiírt pályázat, ez az üzletmenet pedig már kétes eredményű. Egyrészt nem biztos, hogy azt a berendezést vásárolják meg, ami a versenyképesség növeléséhez valóban kellene, másrészt a kivárás hónapjai, évei alatt kihagyhatnak olyan üzleti lehetőségeket, amik önerőből is bőven megtérülnének. Lengyelországban 40-50 százalékos a banki finanszírozás aránya, ami nálunk kb. 15%. Nyilvánvaló tehát, hogy számos gépbeszerzés tisztán piaci feltételek mellett is indokolt lenne, de a számok azt tükrözik vissza, hogy a magyar kkv-k beruházási döntései erősen pályázatfüggők. A pályázati rendszer hasznos, de oda kellene figyelni arra, hogy mit támogatunk: talán jobban számon kellene kérni a technológiai előrelépést, vagyis azt, hogy a pályázat nyertese valóban versenyképesebb legyen, mint előtte volt. Az energiatakarékosság és az erőforrások hatékonyabb felhasználása is többet nyomhatna a latban.

Véleményem szerint a régiónk ipara abszolút nyertesként jöhet ki a világgazdasági átrendeződésből, a globális szinten kiépített beszállítói láncokat ugyanis számos multinacionális cég átgondolja, leegyszerűsíti, ami komoly lehetőséget teremt a földrajzilag és kulturálisan a magországokhoz közel álló országok számára. Közép-Kelet-Európa továbbra is kiváló alternatívát jelent. Jelenleg a globális alapanyaghiány okoz némi fejfájást, ami leginkább a szállítási időintervallumokat nyújtotta meg. Ügyféloldalon pedig az alapanyagok és az energiahordozók árának emelkedése teszi kissé nehézkessé a tervezést és a teljesítést.

