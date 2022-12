Jobb ma egy tervezett karbantartás, mint holnap egy gépleállás

Új szolgáltatási szerződésekkel segíti a TRUMPF a gyártási hatékonyság növelését

A be nem tervezett gépleállás mindig rossz hír a gyártók számára, ami a presztízsveszteség mellett a bevétel és a termelékenység csökkenését eredményezi. A TRUMPF új szolgáltatási szerződései hatékonyabbá teszik a problémák orvoslását, sőt megelőzését. Szűts Bertalan, a TRUMPF Hungary Kft. értékesítő mérnöke a termelés folyamatbiztonságának növelési lehetőségeiről beszélt a TechMonitor olvasóinak.

A digitalizált szerszámgépek világában mennyire tudnak még „labdába rúgni” a független szervizcégek?

Mindennapi életünkben ismerjük azt a jelenséget, hogy a modern autókat már sokszor vétek autószerelő mesterekre bízni. A szerszámgépek is egyre komplexebb rendszerűek, már a hiba okának felderítéséhez is speciális tudásra lehet szükség. A mi előnyünk a gyártói háttér, ami garantálja, hogy megfelelően tudjuk támogatni az ügyfeleinket. Közvetlen kapcsolatban állunk a TRUMPF fejlesztő/gyártó részlegeivel, folyamatos továbbképzéseken veszünk részt, hozzáférünk a legújabb szoftverekhez és műszaki leírásokhoz, garantáltan eredeti TRUMPF alkatrészeket építünk be a karbantartások/javítások során, ezzel partnereink természetesen a gyári garanciát is megőrzik.

Külön kezeljük a lézertechnológiai (LT) és a szerszámgépes (MT) divíziót külön-külön szervizcsapatokkal, hiszen a gépek meglehetősen gépspecifikus szaktudást igényelnek. Az MT divízió jellemzően a kis- és középvállalkozások, míg az LT divízió a – nagyrészt autóipari – multicégek számára dolgozik.

Miért merült fel cégcsoport szinten az új szolgáltatási szerződések bevezetésének igénye?

Ez is a digitalizáció eredménye. Világszinten standardizáljuk a szolgáltatási csomagokat, a manuálisan előkészített szerződések helyett program segítségével konfiguráljuk, és igény szerint specifikáltan testre szabjuk azokat. Jelenleg minden leányvállalat különböző neveken, eltérő tartalommal kínálja a szolgáltatási csomagokat, ez a gyakorlat szűnik meg. Persze az egyes szerződések nem sablontartalommal íródnak, hiszen mint említettem, az alapcsomagon túl lehetőség van azok testreszabására.

A gépek féléves vagy éves karbantartását tehát továbbra is elvégezzük akár eseti, akár szerződéses jelleggel, de a szerződéses viszonyt meghatározó szolgáltatási csomagokat megreformáljuk. Az ügyfelek igényéhez igazodva három csomagot állítottunk össze:

Remote: azoknak, akiknek elegendő a távsegítségnyújtás vagy műszaki tanácsadás. Ilyenkor a műszaki ügyfélszolgálat nyújt segítséget telefonon, távdiagnosztikán vagy a Service alkalmazáson keresztül. Maintenance: azoknak, akiknek a Remote csomagon túl a karbantartásra is szükségük van. Ilyenkor érdemes mérlegelni, hogy hány műszakban fut a gép, mennyi üzemóra van benne, és mennyire bízunk abban, hogy nem következik be egy nem tervezett leállás. Performance: azoknak, akiknek a Maintenance csomagon túl arra is szükségük van, hogy a javítás összes költségét átvállalja a TRUMPF. Ez értelemszerűen a kiterjesztett garanciális idő alatt és azon túli javításoknál jelent előnyt, hiszen a géptulajdonos pontosan kiszámítható költségek mellett üzemeltetheti a teljes TRUMPF gépparkot.

Ezek mind átalánydíjas csomagok, célunk pedig az, hogy az ügyfelek csak a saját értékteremtő tevékenységükre koncentráljanak, a berendezésekkel kapcsolatos ügyeket hagyják a TRUMPF szakembereire.

A jelenleg érvényes szerződéseket érinti az átalakítási folyamat?

Nem, megvárjuk a jelenleg érvényes szerződések kifutását, és utána térünk át a standardizált modellekre. A fent említett három csomag jelenleg bevezetés alatt áll, várhatóan az ősz vége felé válnak elérhetővé az ügyfelek számára. A szerződésekben egy évre kötelezzük el magunkat, az évfordulók adnak lehetőséget a feltételek módosítására.

Kiknek lehet elegendő a Remote csomag?

Azon ügyfeleknek, akik eddig sem tartottak igényt karbantartásra, vagy csak eseti segítségnyújtást igényeltek tőlünk. Számukra is mindenképpen hasznos lesz a távelérés és a távsegítség lehetősége, hiszen az is bizonyos mértékű garancia a folyamatbiztos gyártásra. Már a régi gépeken is elérhetővé tettük az internetes Remote Support szolgáltatásunkat, így szükség esetén távelérési lehetőséggel vizsgálhatjuk meg a gép paramétereit. Ilyenkor azt látjuk, mintha a gép előtt állnánk a kezelőfelületet nézve. De már bontogatja a szárnyait a Smart Services szolgáltatás is, amivel a TRUMPF gépek alkalmasak lesznek arra, hogy monitoringadatokat küldjenek a szerverünk felé, amiket a németországi központunkban folyamatosan algoritmusok elemeznek. Ha a gép kondíciójáról kapott adatok romlását vesszük észre, preventív módon felvesszük az ügyféllel a kapcsolatot, és megelőzzük a gépleállást.

A célunk az, hogy a belső műszaki ügyfélszolgálat 60 százalék feletti arányban tudja megoldani a felmerülő problémákat, kiszállás nélkül. Amennyiben mégis szükséges a személyes kiszállás, akkor is nagy előny, ha házon belül megtörténik a hibás alkatrészek beazonosítása, ezáltal úgy vonulunk a helyszínre, hogy a cserealkatrész már rendelkezésre áll. Az új szolgáltatási csomagoknak köszönhetően a jövőben ügyfeleink akár közvetlenül a központi raktárunkból is rendelhetnek a hét minden napján 0–24 órában.

Növekszik a szolgáltatási szerződésekkel lefedett gépek aránya?

A képzett munkaerő hiánya, vagy éppen az egekbe szökő energiaárak csak a termelékenység növelésével ellensúlyozhatók, nem fér bele, hogy gépleállások szakítsák meg a gyártást. Ha folyamatosan és stabilan akarunk gyártani, akkor érdemes rendszeresen karbantartani a gépeket még akkor is, ha azok működésében egyelőre nem látszik semmilyen zavar. Statisztikailag igazolható, hogy a megelőző karbantartásokkal csökken a nem tervezett gépleállások száma.

A trend tehát az, hogy gépparkunk egyre jelentősebb részére kötnek szolgáltatási szerződést, már csak azért is, mert a szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek prioritást élveznek a problémák elhárítási sorrendjében. Ez a későbbiekben is értékteremtő. Amennyiben olyan gépet viszünk a használtgép-piacra, amely igazolhatóan gyári szervizt kapott, magasabb árat kaphatunk érte.

