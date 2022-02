Ismét a világ legmegbecsültebb vállalatai között a Schneider Electric

Címkék: felmérés fenntarthatóság klíma környezetvédelem Schneider Electric

Az Amazonnal, az Apple-lel és a Microsofttal együtt a Schneider Electric is ismét felkerült idén a Fortune magazin világ legelismertebb vállalatait bemutató listájára. Ez már sorban az ötödik év, hogy az energiamendzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat szerepel a rangsorban. Az elektronikai ipar képviselői között a harmadik lett a listán a cég.

Az, hogy a Schneider Electric ismét szerepel a Fortune magazin „World’s Most Admired Companies” (A világ legmegbecsültebb vállalatai) rangsorában, a vállalat innováció, fenntarthatóság, sokszínűség és befogadás iránti elkötelezettségének bizonyítéka. A társaság olyan kezdeményezései képviselik ezeket az értékeket, mint a 2005-ben indított Schneider Sustainability Impact (SSI) barométer, az éghajlatváltozás következményeivel kapcsolatos tanácsadási üzletág bővítése, valamint beszállítóinak támogatása abban, hogy 2025-re felére csökkentsék széndioxid-kibocsátásukat. Ezeket az erőfeszítéseket és az elért eredményeket több mint egy évtizede számos díjjal, illetve a társaság tekintélyes rangsorokban történő szereplésével ismerik el.

"A világ legmegbecsültebb vállalatai közé bekerülni jelentős eredmény, és hűen tükrözi a célkitűzéseinket, valamint a fenntarthatóság és az innováció iránti elkötelezettségünket. Megtisztelő számunkra ez az elismerés, és folytatjuk utunkat, hogy közelebb hozzuk a fejlődést és a fenntarthatóságot mindenki számára" - mondta el Charise Le, a Schneider Electric HR igazgatója.

A világ legelismertebb vállalatainak listáját az Apple vezeti, az Amazon és a Microsoft előtt. A Fortune magazin idei rangsorában a Schneider Electric az elektronikai ipar képviselői között a harmadik helyen áll, ami jelzi a cég elkötelezettségét egy elektromosabb, digitálisabb és szén-dioxid-mentesebb világ építése iránt.

A Fortune rangsorának összeállításába a magazin és a projektben partnerként közreműködő Korn Ferry tanácsadócég összesen több mint 3700 vállalati vezetőt és elemzőt vont be, akik 9 szempont alapján értékelték a társaságokat. A listán szereplő 333 vállalkozás az ezer legnagyobb árbevételű amerikai cég, illetve 500, az Egyesült Államokon kívüli központtal rendelkező, 10 milliárd eurót meghaladó éves árbevételű társaság közül került ki. A rangsor összeállításában közreműködő cégvezetők és elemzők többek között a befektetési aktivitást, a termékeket, a társadalmi felelősségvállalást, illetve a tehetséggondozást is figyelembe vették az egyes vállalatok értékelésekor. A Schneider Electric magas értékelést kapott az innováció, valamint a termékek és szolgáltatások minősége tekintetében.

Az elmúlt hetekben a Schneider Electric több elismerést is elnyert. A vállalat idén sorban a 11. alkalommal van ott a Corporate Knights legfenntarthatóbban működő vállalatokat bemutató százas listáján, emellett pedig négy, ESG (Environmental, Social and Governance – Környezet, Társadalmi és Irányítási) index-ben is szerepelt, köztük a CDP Climate Change A listáján, illetve a Dow Jones Sustainability World Index 322 vállalata között, amelyeket az ESG területeken legjobb teljesítményt nyújtó cégek közül választottak ki.