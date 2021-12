Ismét a gépeké volt a főszerep

Másfél év szünet után ismét nagyszabású házi kiállítást és gépbemutatót rendezett Sóskúton a Mazak

2021. december 7-én és 8-án Sóskúton ismerhette meg a szakmai közönség a japán gépgyártó óriás az októberi EMO kiállításon debütált újdonságait. A bemutatóteremben az 5 tengelyes, illetve függőleges és vízszintes megmunkálóközpontokon kívül az új fiber lézeres vágógép is megtekinthető volt valós megmunkálási körülmények között.

„Idén ezt az egyetlen fizikai rendezvényt hozzuk tető alá közel két év szünet után – jelentette ki Török László, a Yamazaki Mazak a közép-kelet-európai régióért felelős vezetője. – Nyáron még nem szántuk rá magunkat, ősszel pedig jobb lett volna minél előbb belevágni, de mindenképpen meg akartuk várni a milánói EMO kiállításon bemutatott újdonságokat, hogy komoly apropója legyen a rendezvénynek.”

Ilyen új gép a nagysebességű, nagypontosságú HCN-6800 NEO vízszintes megmunkálóközpont, valamint az 5 tengelyes megmunkálásban még járatlan ügyfelek számára tervezett, teljesen szimultán CV5-500 5 tengelyes megmunkálóközpont. A Nagy-Britanniában kifejlesztett és kifejezetten az európai piacra szánt CV5-500 gépet a SmoothX CNC-vel, a Mazak SMOOTH technológiájának speciálisan 5 tengelyre tervezett vezérlőjével szerelték fel. A CNC-forgácsolást végző műhelyek egyre gyakrabban nyernek el olyan munkákat, amelyek kisebb sorozatszámú, ellenben nagyobb geometriai komplexitású alkatrészekről szólnak. Itt jön a képbe az öttengelyes megmunkálás és a CV5-500 megmunkálóközpont, a kevesebb befogás ugyanis minden ilyen esetben nagyobb pontosságot és komoly termelékenység növekedést eredményez.

„Komoly érdeklődés mutatkozott a 6 kilowattos fiber lézerforrással felszerelt OPTIPLEX 3015 FIBER III lézeres vágógépünk, illetve a Turn Assist robotkarral felszerelt VCN-530C függőleges megmunkálóközpont iránt is – tette hozzá Török László. – A robotika nem számít olcsó beruházásnak, de Nyugat-Európában már a gépek 60-70 százaléka automatizáltan talál vevőre, míg idehaza ez az arány egyelőre csak 15%. Bár a 60-70% elérése nem valószínű, már a 40-50 százalék megközelítése is hatalmas potenciált jelentene a Mazak automatizálási megoldások számára. Az automatizálás egy rendkívül átfogó terület, így a saját megoldásainkon kívül automatizálási partnerekkel is együttműködünk.”

A valós megmunkálásokkal fűszerezett gépbemutatókat egyéni konzultációs lehetőségek, illetve a szakmai partnerek bemutatói színesítették. A kétnapos rendezvény szakmai partnerei az Arkance Systems HU Kft., a Lovász Forgácsoló Kft., az OSG Europe Logistics S.A., a Renishaw Hungary Kft., illetve a Kitagawa Europe GmbH voltak. „A két napra 40-40 vendég fogadását terveztük, figyelembe véve az egészségvédelmi megfontolásokat, valamint az értékesítő munkatársaink kapacitását – mondta Török László. – A tényleges érdeklődés ezt felülmúlta, azért egy idő után le kellett zárnunk a regisztrációs lehetőséget.”

A szakmai partnerek véleményei

Sebők Róbert az Arkance Systems HU Kft. CAD üzletág igazgatója, az Autodesk Platinum minősítésű Partnere

Az idei évben egyedül ezen a fizikai rendezvényen vettünk részt, elsősorban a célzott ügyféllátogatásokra és az online eseményekre koncentráltunk. A Mazakkal megalapozott jó kapcsolatunk révén vettünk részt ezen a nagyszabású rendezvényükön. A kétnapos gépbemutatón a hyperMILL CAM megoldásunkkal végeztünk bemutató megmunkálást a CV5-500 öttengelyes megmunkálóközponton. Maga a gép természetesen jobban vonzotta a résztvevők szemét, de a megmunkálás nem jöhetett volna létre a szoftveres támogatás nélkül. A rendezvény jellegéből adódóan főleg CAM-oldalról találtak meg minket kérdésekkel, de nyitottak voltunk minden egyéb érdeklődés megválaszolására. A digitalizációs folyamat eredményeképpen a növekedési terveinket idén is teljesítettük, de hullámzó volt a beruházási kedv és az üzletmenet, amit nagyban torzított a magyar ipar pályázati kitettsége is.

Molnár Gábor, a Kitagawa Europe GmbH magyarországi képviselője

A magyarországi képviseletünk támogatást nyújt partnereinknek a Kitagawa tokmányok, tokmánypofák, forgatóasztalok, satuk, patronos megfogók, illetve egyéb kiegészítők beszerzéséhez és különböző megfogástechnikai feladatokhoz. A Mazak szerszámgépeken a Kitagawa tokmányok és munkahengerek a sztenderd felszerszerelések. A Kitagawa termékeket itt a gépeken lehetett megnézni, mi pedig a szintén az általunk képviselt Lang Technik 0-Pont befogórendszerekből hoztunk bemutató termékeket. A pandémia ellenére jó évet zárunk, és úgy gondoljuk a gyártásra folyamatosan szükség van.

Bálint Gábor, a Lovász Forgácsoló Kft. értékesítője

Több éve – szinte azt is mondhatnám, folyamatosan – részt veszünk a Mazak házi kiállításain és bemutatóin. A mostani gépbemutatóra a Mitsubishi szerszámok mellett a saját gyártású feladathoz igazított program szerszámainkat hoztuk ki. A bemutató és az ezt megelőző felkészülés számomra is érdekesnek bizonyult, mivel egy Mazak által megálmodott izgalmas munkadarabot kellett megmunkálnunk. Élmény volt látni szerszámainkat ebben a tökéletesen kialakított gép és program harmóniában. A 2021-es év a szerszámpiacon is meglehetősen hektikusnak bizonyult, de a számokból az látszik, hogy a 2020-as megtorpanást már a magunk mögött hagytuk és felül tudjuk múlni a 2019-es eredményeket is.

Gál Attila, a Renishaw Hungary Kft. területi értékesítési vezetője

A Mazak és a Renishaw között hagyományosan szoros az együttműködés. A mostani gépbemutatóra is azokat a mérőeszközöket – szerszám- és munkadarab bemérőket, hoztuk ki, amiket a leggyakrabban használnak a Mazak szerszámgépeinél. Emellett a helyszínen bemutattuk a tapintószárainkat, az optikai mérőgépekre kifejlesztett megfogóinkat, valamint szerszámgép-diagnosztikai eszközünket is. Kiállítottuk az elsődlegesen gyártósori használatra ajánlott Equator mérőgépünket, amely egy hőkompenzált eszköz, emellett közvetlenül képes a CNC vezérlőkhöz kapcsolódni és átvezetni a korrekciókat. Az érdeklődők számára nem lehetett panaszunk, talán már magunk mögött hagytuk a 2020-as visszaesést, de a piaci bizonytalanságok továbbra is jelen vannak.

